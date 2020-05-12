Ежегодная всероссийская акция «Красная гвоздика» открывает новый сезон, несмотря на режим самоизоляции

12.05.2020, 17:32, Новости

Теги: Благотворительность, Война

В Ярославской области стартовала благотворительная акция «Красная гвоздика». В 2020 году проект отмечает первый юбилей, который совпадает с годом празднования 75-летия Победы.

Значок преобразился и стал металлическим, но самое главное осталось неизменным: покупая «Красную гвоздику», вы помогаете ветеранам. Сегодня сделать это стало еще проще: теперь значок можно купить онлайн.

2020 год, объявленный в России Годом памяти и славы в честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, поистине запомнится нам надолго и войдет в историю как год еще одной победы мужества, добра и гуманизма. В знак памяти и благодарности настоящим героям нашей страны благотворительный фонд «Память поколений» вновь запускает ежегодную всероссийскую акцию «Красная гвоздика», реализуя памятные значки через онлайн-маркетплейсы, ретейл-партнеров и волонтерские организации под девизом «Я помню. Я помогаю». Все средства от реализации «Красных гвоздик» направляются на оказание высокотехнологической медицинской помощи ветеранам нашей страны. Каждый, кто носит этот значок на одежде, может гордо сказать: «Я помню погибших героев. Я помогаю ныне живущим ветеранам». Несмотря на то, что в этом году мы не смогли собраться вместе у Вечного огня на День Победы, значок «Красная гвоздика» может выступить тем символом мира и поддержки, который объединит людей по всей стране сквозь время и расстояние, помогая каждому почувствовать силу единства.

В год своего первого юбилея «Красная гвоздика» стала немного другой. Фонд надеется, что яркий дизайн нового, выполненного из металла, значка привлечет к себе больше внимания, а это значит, что еще больше ветеранов смогут получить помощь в этом году. Прочный материал поможет сохранить значок дольше, и память о подвигах тех, кого уже нет рядом, сохранится вместе с ним: передавая памятный символ из поколения в поколение, наши дети и внуки будут долгие годы помнить о доблести героев нашей страны.

Время идет, и с каждым годом возможностей поздравить ветеранов с Днем Победы становится все меньше. Кроме того, этой весной, когда в Россию пришел вирус, ветеранам Великой Отечественной войны приходится особенно нелегко: в силу возраста их здоровье особенно хрупко. Сегодня они как никогда нуждаются в нашей поддержке: у нас есть возможность и способ поблагодарить их за смелость и стойкость не только словом, но и делом. Любой посильный личный вклад каждого жителя России в акцию «Красная гвоздика» — это огромная поддержка для тех, кто не жалел ни здоровья, ни жизни ради нашей мирной жизни.

В связи с мерами самоизоляции в этом году акция «Красная гвоздика» будет проходить дольше обычного. Приобрести значок «Красная гвоздика» прямо сейчас можно онлайн, в магазинах популярных торговых сетей, отделениях Почты России. Позднее, после снятия мер самоизоляции, он будет распространяться «Волонтерами Победы» и «серебряными» волонтерами в общественных местах, а также в рамках торжественных мероприятий, приуроченных к Году памяти и славы в России, включая парад Победы, даты которых будут объявлены правительством дополнительно.

Несмотря на временные ограничения, в период усиления профилактических мер фонд «Память поколений» продолжает оказывать помощь, доставляя медикаменты, обеспечивая сестринский уход на дому, помогая с лечением и реабилитацией. Ваша поддержка и благодарность ветеранам будет передана фондом в виде медицинской помощи при любых обстоятельствах.

Полный список партнеров акции, у которых можно приобрести «Красную гвоздику», доступен на сайте проекта.