«РусГидро» направило 5 млн рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией в Ярославской области

21.04.2020, 8:32, Новости

Теги: Здравоохранение, Каскад Верхневолжских ГЭС

Для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией ПАО «РусГидро» выделило 5 млн рублей медучреждениям Углича и Рыбинска.

На эти средства будут закуплены аппараты искусственной вентиляции легких, средства индивидуальной защиты и дезинфекции, лекарственные препараты.

Рыбинская городская больница № 2 им. Н. И. Пирогова, где уже проходят лечение пациенты с диагнозом COVID-19, получила от энергетиков 2,5 млн руб. Такую же сумму на закупку необходимого оборудования и проведение мероприятий по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции получила Угличская центральная районная больница.

В рамках проводимого РусГидро комплекса мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции уже 85% административно-управленческого персонала Угличской и Рыбинской ГЭС переведено на удаленный режим работы. Оперативный персонал энергообъектов, который обеспечивает непрерывное производство и передачу электрической и тепловой энергии, переведен на сменный режим работы. Оптимизированы графики работы персонала с целью исключения пересечения и скопления работников при входе и выходе на энергообъекты.

Энергетики обеспечиваются средствами защиты от инфекции, два раза в день проходят температурный контроль. В офисах и производственных помещениях проводится ежедневная обработка дезинфицирующими средствами, в офисных помещениях исключено использование систем кондиционирования и технических систем вентиляции.

Принятый комплекс мер обеспечивает бесперебойную работу объектов электроэнергетики, сведя к минимуму риски для здоровья персонала. Все плановые работы на энергообъектах, выполнение которых не связано с ограничением потребителей, проводятся своевременно.

Наталья Малышева,

специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС»