В Рыбинске ищут родственников погибших красноармейцев
19.04.2020, 7:38, Объявления
Теги: Война
Разыскиваются родственники красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны и захороненных на территории деревни Нагово Старорусского района Новогородской области.
Всего на воинском кладбище покоятся более полутора тысяч военнослужащих. Четверо – уроженцы Рыбинска.
Зыков Геннадий Иванович, 1907 г.р, лейтенант, командир взвода 1 батальона. Погиб 3 марта 1942 года в дер. Шишиморово Старорусского района Ленинградской области (ныне Нижегородской). Родственники неизвестны, но проживали в Рыбинске по адресу: пр.Ленина, д. 88 кв.
Изотов Павел Николаевич, 1906 г.р, красноармеец, последнее место службы – штаб 182 сд. Погиб 19 февраля 1942 года. Жена – Изотова Анна Федоровна, проживала в Рыбинске по адресу: ул. Александровская, 40.
Неустроев Николай Васильевич, 1910 г.р., красноармеец. Погиб 6 марта 1943 года. Жена – Неустроева Пелагея Федоровна, проживала в Ярославской области, Молотовском районе, Кулижский с/с.
Фадеев Сергей Константинович, 1920 г.р., красноармеец. Погиб 22 февраля 1942 года. Родственник – Фадеев Константин, проживавший в Рыбинском районе, Глебовский с/с.
Родственников погибших красноармейцев или обладающих информацией о родственниках просят обратиться в управление культуры администрации города Рыбинска по телефону: 84855 222517 или эл.почте: [email protected], [email protected]
Пресс-служба администрации города Рыбинска
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