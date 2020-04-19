В Рыбинске ищут родственников погибших красноармейцев
 

В Рыбинске ищут родственников погибших красноармейцев

19.04.2020, 7:38, Объявления
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Разыскиваются родственники красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны и захороненных на территории деревни Нагово Старорусского района Новогородской области.

Всего на воинском кладбище покоятся более полутора тысяч военнослужащих. Четверо – уроженцы Рыбинска.

Зыков Геннадий Иванович, 1907 г.р, лейтенант, командир взвода 1 батальона. Погиб 3 марта 1942 года в дер. Шишиморово Старорусского района Ленинградской области (ныне Нижегородской). Родственники неизвестны, но проживали в Рыбинске по адресу: пр.Ленина, д. 88 кв.

Изотов Павел Николаевич, 1906 г.р, красноармеец, последнее место службы – штаб 182 сд. Погиб 19 февраля 1942 года. Жена – Изотова Анна Федоровна, проживала в Рыбинске по адресу: ул. Александровская, 40.

Неустроев Николай Васильевич, 1910 г.р., красноармеец. Погиб 6 марта 1943 года. Жена – Неустроева Пелагея Федоровна, проживала в Ярославской области, Молотовском районе, Кулижский с/с.

Фадеев Сергей Константинович, 1920 г.р., красноармеец. Погиб 22 февраля 1942 года. Родственник – Фадеев Константин, проживавший в Рыбинском районе, Глебовский с/с.

Родственников погибших красноармейцев или обладающих информацией о родственниках просят обратиться в управление культуры администрации города Рыбинска по телефону: 84855 222517 или эл.почте: [email protected], [email protected]

Пресс-служба администрации города Рыбинска



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