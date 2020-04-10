В Рыбинске продолжается ямочный ремонт

10.04.2020, 11:01, Новости

Теги: Благоустройство, Бюджет, Транспорт

В Рыбинске продолжаются работы по ямочному ремонту улично-дорожной сети.

В рамках очередного контракта планируется устранить 10,5 тыс. кв. метров деформаций и повреждений на дорогах. Сейчас подрядчики выполняют ремонт транспортной развязки на пересечении улиц Плеханова и Железнодорожной.

– Погода позволяет полноценно проводить дорожные работы. На сегодняшний день подрядная организация снимает старое покрытие на пересечении улиц Плеханова и Железнодорожной. На сложной транспортной развязке ремонт будет выполнен картами. Далее, наиболее крупные дефекты будут устранены на дорогах всего города, – подчеркнула директор департамент ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

Стоимость контракта около 10 млн. рублей. По условиям подрядчик должен выполнить 1,5 тыс. кв. метров картами и заделать горячим асфальтом 9 тыс. кв.м повреждений на дорогах города.