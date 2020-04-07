Медиарейтинги губернаторов за март 2020 года
07.04.2020, 16:15, Детали
Теги: Миронов, Политика, СМИ
«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за март 2020 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России.
В марте 2020 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Главы регионов Центрального ФО:
|
Место в рейтинге
|
Переме- щение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во сообщений
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
91 678
|
923 728,9
|
2
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
28 987
|
199 788,9
|
3
|
0
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
16 179
|
62 657,2
|
4
|
+2
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
6 915
|
37 688,2
|
5
|
-1
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
7 830
|
27 897,9
|
6
|
+2
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
5 777
|
23 857,1
|
7
|
-2
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
4 049
|
21 695,1
|
8
|
+5
|
МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич
|
Ярославская обл.
|
3 266
|
19 646,0
|
9
|
+2
|
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович
|
Смоленская обл.
|
5 333
|
18 015,2
|
10
|
0
|
ЛЮБИМОВ Николай Викторович
|
Рязанская обл.
|
4 549
|
17 479,7
|
11
|
-4
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
5 450
|
16 608,0
|
12
|
0
|
НИКИТИН Александр Валерьевич
|
Тамбовская обл.
|
2 959
|
12 978,2
|
13
|
+1
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
3 049
|
12 745,3
|
14
|
+2
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
2 955
|
12 331,9
|
15
|
+3
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
3 089
|
11 636,1
|
16
|
+1
|
САВЧЕНКО Евгений Степанович
|
Белгородская обл.
|
2 502
|
11 292,1
|
17
|
-8
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
2 994
|
10 909,0
|
18
|
-3
|
СИПЯГИН Владимир Владимирович
|
Владимирская обл.
|
3 199
|
10 840,0
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении в столице режима полной самоизоляции на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Мэр Москвы Сергей Собянин разъяснил, что в карантинный режим покидать дом можно только при экстренных случаях, в случаях поездок на работу или чтобы сходить в ближайший магазин. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин обратился к пожилым москвичам в связи с распространением коронавируса, поскольку они находятся в группе риска. Мэр Москвы Сергей Собянин обязал операторов связи не отключать телефон и интернет при нулевом балансе у пожилых москвичей. В связи с введением в Москве ограничительных мер из-за распространения коронавируса, а также в связи с введением режима самоизоляции, горожан освободят от взносов на капремонт, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Президент РФ Владимир Путин провел совещание о мерах по борьбе с распространением коронавируса, в котором принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин обязал граждан соблюдать в городе социальную дистанцию от других людей не менее чем в полтора метра. Сергей Собянин рекомендовал магазинам и аптекам сделать специальную разметку для посетителей, чтобы им проще было держать дистанцию друг с другом. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин призвал верующих воздержаться от посещения религиозных объектов из-за коронавируса.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с мэром столицы Сергеем Собяниным приняли решение сделать проезд для женщин во всех видах общественного транспорта бесплатным 8 Марта. В школах Московской области с 23 марта будут объявлены каникулы сроком на три недели в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
СМИ сообщали, что власти Московской области выплатят 3 тыс. рублей пожилым жителям региона в связи с необходимостью введения для них режима самоизоляции с 26 марта по 14 апреля. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал жителей старше 65 лет, а также людей с хроническими заболеваниями оставаться дома. Также сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход капитального ремонта двух лечебных корпусов в Звенигороде. Помимо этого, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рекомендовал торговым центрам приостановить работу кинотеатров в связи с распространением коронавируса.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что введенные губернатором Московской области Андреем Воробьевым и мэром Москвы Сергеем Собяниным меры по противодействию распространения коронавируса являются логичным продолжением ограничительных мер. В Подмосковье и Москве всех жителей обязали соблюдать режим самоизоляции. Также сообщалось, что, в соответствии с постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева, все жители многоквартирных домов региона, на период с 1 апреля по 30 июня 2020 года, освобождаются от платы за капитальный ремонт.
СМИ сообщали, что четыре года назад приступил к исполнению обязанностей губернатора Тверской области Игорь Руденя. Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в заседании рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространения коронавируса. Также сообщалось, что держать на контроле исполнение введенных ограничительных мер поручил главам муниципалитетов Тверской области губернатор Игорь Руденя на заседании рабочей группы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в Тверской области.
Губернатор Игорь Руденя обсудил с генеральным директором АО “Лада-Имидж” Алексеем Тихомировым и генеральным директором АО “Торговая компания “АЛЬФА” Романом Хабаровым реализацию инвестиционного проекта по созданию на территории Тверской области логистического комплекса для концерна “АвтоВАЗ”.
Помимо этого сообщалось, что дополнительные ограничительные меры в связи с профилактикой коронавирусной инфекции вводятся на территории Тверской области, постановление об этом подписал губернатор Игорь Руденя. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил министерству социальной защиты совместно с министерством региональной политики и Комитетом по делам молодежи в условиях пандемии коронавируса усилить работу по социальной поддержке людей старшего поколения.
Самые заметные перемещения в рейтинге у губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова (+5) и губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского (+3).
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов обсудил важные для региона проекты строительства с главными редакторами местных СМИ. На встрече поднимались вопросы ремонта Карабулинской развязки, завершения работ на Тутаевском шоссе, а также строительства целлюлозно-бумажного комбината.
Президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским вопросы, связанные с социально-экономическим развитием региона. Глава государства посетил в Иванове детскую поликлинику №6, а также побывал в АО “Полет” Ивановский парашютный завод.
Главы регионов в марте 2020 года:
|
Место в рейтинге
|
Переме- щение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во сообщений
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
91 678
|
923 728,9
|
2
|
+3
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
28 987
|
199 788,9
|
3
|
-1
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
Санкт-Петербург
|
15 846
|
176 150,4
|
4
|
+2
|
ХАБИРОВ Радий Фаритович
|
Башкортостан
|
15 384
|
112 713,6
|
5
|
+5
|
АКСЕНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
15 268
|
103 912,2
|
6
|
+1
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
9 911
|
102 341,2
|
7
|
-3
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
Нижеегородская обл.
|
19 460
|
86 987,3
|
8
|
0
|
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|
Челябинская обл.
|
11 865
|
86 698,3
|
9
|
-6
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
10 591
|
79 364,2
|
10
|
+8
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская обл.
|
10 818
|
71 838,9
|
11
|
-2
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
16 179
|
62 657,2
|
12
|
-1
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская обл.
|
5 545
|
58 902,9
|
13
|
+2
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
11 553
|
56 560,7
|
14
|
+9
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
9 215
|
54 805,9
|
15
|
+13
|
НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
|
Республика Саха
|
7 204
|
53 895,2
|
16
|
-2
|
КОБЗЕВ Игорь Иванович
|
Иркутская обл.
|
8 524
|
47 033,1
|
17
|
+18
|
РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович
|
Севастополь
|
6 531
|
42 096,1
|
18
|
+8
|
ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич
|
Ростовская обл.
|
7 775
|
39 212,1
|
19
|
-3
|
АЗАРОВ Дмитрий Игоревич
|
Самарская обл.
|
6 488
|
38 398,7
|
20
|
+21
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
6 915
|
37 688,2
|
21
|
+10
|
ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|
Карелия
|
4 950
|
36 568,1
|
22
|
+2
|
ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич
|
Кемеровская обл.
|
5 337
|
34 273,9
|
23
|
-11
|
МООР Александр Викторович
|
Тюменская обл.
|
3 600
|
33 717,5
|
24
|
-3
|
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
|
Псковская обл.
|
5 237
|
32 913,2
|
25
|
+19
|
АЛИХАНОВ Антон Андреевич
|
Калиниградская обл.
|
3 329
|
32 553,1
|
26
|
+10
|
ТРАВНИКОВ Андрей Александрович
|
Новосибирская обл.
|
5 615
|
32 242,5
|
27
|
-7
|
КОЖЕМЯКО Олег Николаевич
|
Приморский край
|
5 065
|
32 032,8
|
28
|
-6
|
КОМАРОВА Наталья Владимировна
|
Ханты-Мансийский АО
|
5 316
|
32 010,9
|
29
|
-2
|
БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович
|
Пензенская обл.
|
6 298
|
28 950,2
|
30
|
-17
|
МАХОНИН Дмитрий Николаевич
|
Пермский край
|
5 030
|
28 898,6
|
31
|
-14
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
7 830
|
27 897,9
|
32
|
0
|
РАДАЕВ Валерий Васильевич
|
Саратовская обл.
|
5 745
|
27 433,0
|
33
|
0
|
ЧИБИС Андрей Владимирович
|
Мурманская обл.
|
4 889
|
26 817,7
|
34
|
-9
|
МОРОЗОВ Сергей Иванович
|
Ульяновская обл.
|
5 045
|
26 802,4
|
35
|
+16
|
БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
|
Удмуртия
|
4 302
|
25 310,8
|
36
|
+7
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
5 777
|
23 857,1
|
37
|
+3
|
УСС Александр Викторович
|
Красноярский край
|
4 946
|
23 766,1
|
38
|
-1
|
БУРКОВ Александр Леонидович
|
Омская обл.
|
3 455
|
23 508,1
|
39
|
-9
|
ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич
|
Сахалинская обл.
|
3 342
|
23 251,2
|
40
|
+19
|
КУВШИННИКОВ Олег Александрович
|
Вологодская обл.
|
3 486
|
22 271,2
|
41
|
-7
|
ГАПЛИКОВ Сергей Анатольевич
|
Коми
|
5 005
|
22 172,1
|
42
|
-4
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
4 049
|
21 695,1
|
43
|
-24
|
НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич
|
Чувашия
|
8 282
|
21 521,0
|
44
|
+4
|
БОЧАРОВ Андрей Иванович
|
Волгоградская обл.
|
7 043
|
21 479,3
|
45
|
-16
|
АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич
|
Ямало-Ненецкий АО
|
3 099
|
20 284,9
|
46
|
+1
|
ТОМЕНКО Виктор Петрович
|
Алтайский край
|
4 784
|
20 046,4
|
47
|
+8
|
ПАСЛЕР Денис Владимирович
|
Оренбургская обл.
|
3 101
|
19 820,1
|
48
|
+16
|
МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич
|
Ярославская обл.
|
3 266
|
19 646,0
|
49
|
+1
|
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович
|
Смоленская обл.
|
5 333
|
18 015,2
|
50
|
-1
|
ЛЮБИМОВ Николай Викторович
|
Рязанская обл.
|
4 549
|
17 479,7
|
51
|
+3
|
ШУМКОВ Вадим
|
Курганская обл.
|
2 664
|
17 296,0
|
52
|
-10
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
5 450
|
16 608,0
|
53
|
+10
|
ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович
|
Еврейская автономная обл.
|
2 313
|
15 994,0
|
54
|
-15
|
ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич
|
Бурятия
|
3 005
|
15 979,0
|
55
|
+1
|
ВАСИЛЬЕВ Владимир Абдуалиевич
|
Дагестан
|
4 230
|
15 974,1
|
56
|
+6
|
НИКИТИН Андрей Сергеевич
|
Новгородская обл.
|
3 002
|
15 859,2
|
57
|
+3
|
ОСИПОВ Александр Михайлович
|
Забайкальский край
|
3 087
|
14 978,0
|
58
|
+18
|
КОНОВАЛОВ Валентин Олегович
|
Хакасия
|
2 743
|
14 015,1
|
59
|
-7
|
НИКИТИН Александр Валерьевич
|
Тамбовская обл.
|
2 959
|
12 978,2
|
60
|
+8
|
КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич
|
Адыгея
|
2 176
|
12 943,2
|
61
|
-16
|
ОРЛОВ Игорь Анатольевич
|
Архангельская обл.
|
2 797
|
12 834,3
|
62
|
+3
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
3 049
|
12 745,3
|
63
|
-5
|
ОРЛОВ Василий Александрович
|
Амурская область
|
2 129
|
12 533,0
|
64
|
+6
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
2 955
|
12 331,9
|
65
|
+2
|
БАБУШКИН Игорь Юрьевич
|
Астраханская обл.
|
3 159
|
12 238,1
|
66
|
0
|
НОСОВ Сергей Константинович
|
Магаданская обл.
|
2 074
|
11 780,0
|
67
|
+15
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
3 089
|
11 636,1
|
68
|
+9
|
САВЧЕНКО Евгений Степанович
|
Белгородская обл.
|
2 502
|
11 292,1
|
69
|
+14
|
ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич
|
Мордовия
|
2 676
|
10 928,2
|
70
|
-24
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
2 994
|
10 909,0
|
71
|
-2
|
СИПЯГИН Владимир Владимирович
|
Владимирская обл.
|
3 199
|
10 840,0
|
72
|
-19
|
ИЛЮХИН Владимир Иванович
|
Камчатский край
|
2 279
|
10 695,0
|
73
|
+11
|
ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович
|
Марий Эл
|
2 347
|
9 709,0
|
74
|
-13
|
ФУРГАЛ Сергей Иванович
|
Хабаровский край
|
1 834
|
8 352,6
|
75
|
-3
|
ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович
|
Кировская обл.
|
2 645
|
8 303,8
|
76
|
-1
|
КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович
|
Ингушетия
|
1 456
|
8 054,1
|
77
|
-6
|
ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич
|
Томская обл.
|
1 598
|
7 400,3
|
78
|
-21
|
БИТАРОВ Вячеслав Зелимханович
|
Северная Осетия – Алания
|
1 662
|
7 153,0
|
79
|
+2
|
ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич
|
Карачаево-Черкесия
|
1 496
|
6 918,4
|
80
|
-6
|
КОКОВ Казбек Валерьевич
|
Кабардино-Балкария
|
968
|
6 465,0
|
81
|
-3
|
ХАСИКОВ Бату Сергеевич
|
Калмыкия
|
1 385
|
6 157,1
|
82
|
-9
|
ХОРОХОРДИН Олег Леонидович
|
Республика Алтай
|
1 062
|
5 061,0
|
83
|
-3
|
КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич
|
Тыва
|
1 063
|
5 020,5
|
84
|
+1
|
КОПИН Роман Валентинович
|
Чукотский АО
|
713
|
3 146,0
|
85
|
-6
|
ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич
|
Ненецкий АО
|
708
|
2 647,0
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