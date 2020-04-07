Медиарейтинги губернаторов за март 2020 года

07.04.2020, 16:15, Детали

Теги: Миронов, Политика, СМИ

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за март 2020 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России.

В марте 2020 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге Переме- щение за месяц Персоны Регион Кол-во сообщений Медиа Индекс 1 0 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 91 678 923 728,9 2 0 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 28 987 199 788,9 3 0 РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская обл. 16 179 62 657,2 4 +2 ШАПША Владислав Валерьевич Калужская обл. 6 915 37 688,2 5 -1 ДЮМИН Алексей Геннадьевич Тульская обл. 7 830 27 897,9 6 +2 АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич Липецкая обл. 5 777 23 857,1 7 -2 СТАРОВОЙТ Роман Владимирович Курская обл. 4 049 21 695,1 8 +5 МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич Ярославская обл. 3 266 19 646,0 9 +2 ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович Смоленская обл. 5 333 18 015,2 10 0 ЛЮБИМОВ Николай Викторович Рязанская обл. 4 549 17 479,7 11 -4 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская обл. 5 450 16 608,0 12 0 НИКИТИН Александр Валерьевич Тамбовская обл. 2 959 12 978,2 13 +1 КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич Орловская обл. 3 049 12 745,3 14 +2 ГУСЕВ Александр Викторович Воронежская обл. 2 955 12 331,9 15 +3 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич Ивановская обл. 3 089 11 636,1 16 +1 САВЧЕНКО Евгений Степанович Белгородская обл. 2 502 11 292,1 17 -8 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская обл. 2 994 10 909,0 18 -3 СИПЯГИН Владимир Владимирович Владимирская обл. 3 199 10 840,0

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении в столице режима полной самоизоляции на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Мэр Москвы Сергей Собянин разъяснил, что в карантинный режим покидать дом можно только при экстренных случаях, в случаях поездок на работу или чтобы сходить в ближайший магазин. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин обратился к пожилым москвичам в связи с распространением коронавируса, поскольку они находятся в группе риска. Мэр Москвы Сергей Собянин обязал операторов связи не отключать телефон и интернет при нулевом балансе у пожилых москвичей. В связи с введением в Москве ограничительных мер из-за распространения коронавируса, а также в связи с введением режима самоизоляции, горожан освободят от взносов на капремонт, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Президент РФ Владимир Путин провел совещание о мерах по борьбе с распространением коронавируса, в котором принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин обязал граждан соблюдать в городе социальную дистанцию от других людей не менее чем в полтора метра. Сергей Собянин рекомендовал магазинам и аптекам сделать специальную разметку для посетителей, чтобы им проще было держать дистанцию друг с другом. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин призвал верующих воздержаться от посещения религиозных объектов из-за коронавируса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с мэром столицы Сергеем Собяниным приняли решение сделать проезд для женщин во всех видах общественного транспорта бесплатным 8 Марта. В школах Московской области с 23 марта будут объявлены каникулы сроком на три недели в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

СМИ сообщали, что власти Московской области выплатят 3 тыс. рублей пожилым жителям региона в связи с необходимостью введения для них режима самоизоляции с 26 марта по 14 апреля. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал жителей старше 65 лет, а также людей с хроническими заболеваниями оставаться дома. Также сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход капитального ремонта двух лечебных корпусов в Звенигороде. Помимо этого, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рекомендовал торговым центрам приостановить работу кинотеатров в связи с распространением коронавируса.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что введенные губернатором Московской области Андреем Воробьевым и мэром Москвы Сергеем Собяниным меры по противодействию распространения коронавируса являются логичным продолжением ограничительных мер. В Подмосковье и Москве всех жителей обязали соблюдать режим самоизоляции. Также сообщалось, что, в соответствии с постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева, все жители многоквартирных домов региона, на период с 1 апреля по 30 июня 2020 года, освобождаются от платы за капитальный ремонт.

СМИ сообщали, что четыре года назад приступил к исполнению обязанностей губернатора Тверской области Игорь Руденя. Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в заседании рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространения коронавируса. Также сообщалось, что держать на контроле исполнение введенных ограничительных мер поручил главам муниципалитетов Тверской области губернатор Игорь Руденя на заседании рабочей группы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в Тверской области.

Губернатор Игорь Руденя обсудил с генеральным директором АО “Лада-Имидж” Алексеем Тихомировым и генеральным директором АО “Торговая компания “АЛЬФА” Романом Хабаровым реализацию инвестиционного проекта по созданию на территории Тверской области логистического комплекса для концерна “АвтоВАЗ”.

Помимо этого сообщалось, что дополнительные ограничительные меры в связи с профилактикой коронавирусной инфекции вводятся на территории Тверской области, постановление об этом подписал губернатор Игорь Руденя. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил министерству социальной защиты совместно с министерством региональной политики и Комитетом по делам молодежи в условиях пандемии коронавируса усилить работу по социальной поддержке людей старшего поколения.

Самые заметные перемещения в рейтинге у губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова (+5) и губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского (+3).

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов обсудил важные для региона проекты строительства с главными редакторами местных СМИ. На встрече поднимались вопросы ремонта Карабулинской развязки, завершения работ на Тутаевском шоссе, а также строительства целлюлозно-бумажного комбината.

Президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским вопросы, связанные с социально-экономическим развитием региона. Глава государства посетил в Иванове детскую поликлинику №6, а также побывал в АО “Полет” Ивановский парашютный завод.

Главы регионов в марте 2020 года: