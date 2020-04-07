Медиарейтинги губернаторов за март 2020 года
 

Медиарейтинги губернаторов за март 2020 года

07.04.2020, 16:15, Детали
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«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за март 2020 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России.

В марте 2020 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге

Переме- щение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

91 678

923 728,9

2

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

28 987

199 788,9

3

0

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

16 179

62 657,2

4

+2

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

6 915

37 688,2

5

-1

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

7 830

27 897,9

6

+2

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

5 777

23 857,1

7

-2

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

4 049

21 695,1

8

+5

МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич

Ярославская обл.

3 266

19 646,0

9

+2

ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович

Смоленская обл.

5 333

18 015,2

10

0

ЛЮБИМОВ Николай Викторович

Рязанская обл.

4 549

17 479,7

11

-4

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

5 450

16 608,0

12

0

НИКИТИН Александр Валерьевич

Тамбовская обл.

2 959

12 978,2

13

+1

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

3 049

12 745,3

14

+2

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

2 955

12 331,9

15

+3

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

3 089

11 636,1

16

+1

САВЧЕНКО Евгений Степанович

Белгородская обл.

2 502

11 292,1

17

-8

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

2 994

10 909,0

18

-3

СИПЯГИН Владимир Владимирович

Владимирская обл.

3 199

10 840,0

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении в столице режима полной самоизоляции на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Мэр Москвы Сергей Собянин разъяснил, что в карантинный режим покидать дом можно только при экстренных случаях, в случаях поездок на работу или чтобы сходить в ближайший магазин. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин обратился к пожилым москвичам в связи с распространением коронавируса, поскольку они находятся в группе риска. Мэр Москвы Сергей Собянин обязал операторов связи не отключать телефон и интернет при нулевом балансе у пожилых москвичей. В связи с введением в Москве ограничительных мер из-за распространения коронавируса, а также в связи с введением режима самоизоляции, горожан освободят от взносов на капремонт, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Президент РФ Владимир Путин провел совещание о мерах по борьбе с распространением коронавируса, в котором принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин обязал граждан соблюдать в городе социальную дистанцию от других людей не менее чем в полтора метра. Сергей Собянин рекомендовал магазинам и аптекам сделать специальную разметку для посетителей, чтобы им проще было держать дистанцию друг с другом. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин призвал верующих воздержаться от посещения религиозных объектов из-за коронавируса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с мэром столицы Сергеем Собяниным приняли решение сделать проезд для женщин во всех видах общественного транспорта бесплатным 8 Марта. В школах Московской области с 23 марта будут объявлены каникулы сроком на три недели в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
СМИ сообщали, что власти Московской области выплатят 3 тыс. рублей пожилым жителям региона в связи с необходимостью введения для них режима самоизоляции с 26 марта по 14 апреля. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал жителей старше 65 лет, а также людей с хроническими заболеваниями оставаться дома. Также сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход капитального ремонта двух лечебных корпусов в Звенигороде. Помимо этого, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рекомендовал торговым центрам приостановить работу кинотеатров в связи с распространением коронавируса.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что введенные губернатором Московской области Андреем Воробьевым и мэром Москвы Сергеем Собяниным меры по противодействию распространения коронавируса являются логичным продолжением ограничительных мер. В Подмосковье и Москве всех жителей обязали соблюдать режим самоизоляции. Также сообщалось, что, в соответствии с постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева, все жители многоквартирных домов региона, на период с 1 апреля по 30 июня 2020 года, освобождаются от платы за капитальный ремонт.

СМИ сообщали, что четыре года назад приступил к исполнению обязанностей губернатора Тверской области Игорь Руденя. Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в заседании рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространения коронавируса. Также сообщалось, что держать на контроле исполнение введенных ограничительных мер поручил главам муниципалитетов Тверской области губернатор Игорь Руденя на заседании рабочей группы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в Тверской области.
Губернатор Игорь Руденя обсудил с генеральным директором АО “Лада-Имидж” Алексеем Тихомировым и генеральным директором АО “Торговая компания “АЛЬФА” Романом Хабаровым реализацию инвестиционного проекта по созданию на территории Тверской области логистического комплекса для концерна “АвтоВАЗ”.
Помимо этого сообщалось, что дополнительные ограничительные меры в связи с профилактикой коронавирусной инфекции вводятся на территории Тверской области, постановление об этом подписал губернатор Игорь Руденя. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил министерству социальной защиты совместно с министерством региональной политики и Комитетом по делам молодежи в условиях пандемии коронавируса усилить работу по социальной поддержке людей старшего поколения.

Самые заметные перемещения в рейтинге у губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова (+5) и губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского (+3).
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов обсудил важные для региона проекты строительства с главными редакторами местных СМИ. На встрече поднимались вопросы ремонта Карабулинской развязки, завершения работ на Тутаевском шоссе, а также строительства целлюлозно-бумажного комбината.
Президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским вопросы, связанные с социально-экономическим развитием региона. Глава государства посетил в Иванове детскую поликлинику №6, а также побывал в АО “Полет” Ивановский парашютный завод.

Главы регионов в марте 2020 года:

Место в рейтинге

Переме- щение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

91 678

923 728,9

2

+3

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

28 987

199 788,9

3

-1

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург

15 846

176 150,4

4

+2

ХАБИРОВ Радий Фаритович

Башкортостан

15 384

112 713,6

5

+5

АКСЕНОВ Сергей Валерьевич

Крым

15 268

103 912,2

6

+1

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович

Чечня

9 911

102 341,2

7

-3

НИКИТИН Глеб Сергеевич

Нижеегородская обл.

19 460

86 987,3

8

0

ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович

Челябинская обл.

11 865

86 698,3

9

-6

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич

Татарстан

10 591

79 364,2

10

+8

КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович

Свердловская обл.

10 818

71 838,9

11

-2

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

16 179

62 657,2

12

-1

ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич

Ленинградская обл.

5 545

58 902,9

13

+2

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович

Краснодарский край

11 553

56 560,7

14

+9

ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович

Ставропольский край

9 215

54 805,9

15

+13

НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич

Республика Саха

7 204

53 895,2

16

-2

КОБЗЕВ Игорь Иванович

Иркутская обл.

8 524

47 033,1

17

+18

РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович

Севастополь

6 531

42 096,1

18

+8

ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич

Ростовская обл.

7 775

39 212,1

19

-3

АЗАРОВ Дмитрий Игоревич

Самарская обл.

6 488

38 398,7

20

+21

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

6 915

37 688,2

21

+10

ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович

Карелия

4 950

36 568,1

22

+2

ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич

Кемеровская обл.

5 337

34 273,9

23

-11

МООР Александр Викторович

Тюменская обл.

3 600

33 717,5

24

-3

ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич

Псковская обл.

5 237

32 913,2

25

+19

АЛИХАНОВ Антон Андреевич

Калиниградская обл.

3 329

32 553,1

26

+10

ТРАВНИКОВ Андрей Александрович

Новосибирская обл.

5 615

32 242,5

27

-7

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич

Приморский край

5 065

32 032,8

28

-6

КОМАРОВА Наталья Владимировна

Ханты-Мансийский АО

5 316

32 010,9

29

-2

БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович

Пензенская обл.

6 298

28 950,2

30

-17

МАХОНИН Дмитрий Николаевич

Пермский край

5 030

28 898,6

31

-14

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

7 830

27 897,9

32

0

РАДАЕВ Валерий Васильевич

Саратовская обл.

5 745

27 433,0

33

0

ЧИБИС Андрей Владимирович

Мурманская обл.

4 889

26 817,7

34

-9

МОРОЗОВ Сергей Иванович

Ульяновская обл.

5 045

26 802,4

35

+16

БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович

Удмуртия

4 302

25 310,8

36

+7

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

5 777

23 857,1

37

+3

УСС Александр Викторович

Красноярский край

4 946

23 766,1

38

-1

БУРКОВ Александр Леонидович

Омская обл.

3 455

23 508,1

39

-9

ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич

Сахалинская обл.

3 342

23 251,2

40

+19

КУВШИННИКОВ Олег Александрович

Вологодская обл.

3 486

22 271,2

41

-7

ГАПЛИКОВ Сергей Анатольевич

Коми

5 005

22 172,1

42

-4

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

4 049

21 695,1

43

-24

НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич

Чувашия

8 282

21 521,0

44

+4

БОЧАРОВ Андрей Иванович

Волгоградская обл.

7 043

21 479,3

45

-16

АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич

Ямало-Ненецкий АО

3 099

20 284,9

46

+1

ТОМЕНКО Виктор Петрович

Алтайский край

4 784

20 046,4

47

+8

ПАСЛЕР Денис Владимирович

Оренбургская обл.

3 101

19 820,1

48

+16

МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич

Ярославская обл.

3 266

19 646,0

49

+1

ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович

Смоленская обл.

5 333

18 015,2

50

-1

ЛЮБИМОВ Николай Викторович

Рязанская обл.

4 549

17 479,7

51

+3

ШУМКОВ Вадим
Михайлович

Курганская обл.

2 664

17 296,0

52

-10

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

5 450

16 608,0

53

+10

ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович

Еврейская автономная обл.

2 313

15 994,0

54

-15

ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич

Бурятия

3 005

15 979,0

55

+1

ВАСИЛЬЕВ Владимир Абдуалиевич

Дагестан

4 230

15 974,1

56

+6

НИКИТИН Андрей Сергеевич

Новгородская обл.

3 002

15 859,2

57

+3

ОСИПОВ Александр Михайлович

Забайкальский край

3 087

14 978,0

58

+18

КОНОВАЛОВ Валентин Олегович

Хакасия

2 743

14 015,1

59

-7

НИКИТИН Александр Валерьевич

Тамбовская обл.

2 959

12 978,2

60

+8

КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич

Адыгея

2 176

12 943,2

61

-16

ОРЛОВ Игорь Анатольевич

Архангельская обл.

2 797

12 834,3

62

+3

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

3 049

12 745,3

63

-5

ОРЛОВ Василий Александрович

Амурская область

2 129

12 533,0

64

+6

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

2 955

12 331,9

65

+2

БАБУШКИН Игорь Юрьевич

Астраханская обл.

3 159

12 238,1

66

0

НОСОВ Сергей Константинович

Магаданская обл.

2 074

11 780,0

67

+15

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

3 089

11 636,1

68

+9

САВЧЕНКО Евгений Степанович

Белгородская обл.

2 502

11 292,1

69

+14

ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич

Мордовия

2 676

10 928,2

70

-24

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

2 994

10 909,0

71

-2

СИПЯГИН Владимир Владимирович

Владимирская обл.

3 199

10 840,0

72

-19

ИЛЮХИН Владимир Иванович

Камчатский край

2 279

10 695,0

73

+11

ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович

Марий Эл

2 347

9 709,0

74

-13

ФУРГАЛ Сергей Иванович

Хабаровский край

1 834

8 352,6

75

-3

ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович

Кировская обл.

2 645

8 303,8

76

-1

КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович

Ингушетия

1 456

8 054,1

77

-6

ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич

Томская обл.

1 598

7 400,3

78

-21

БИТАРОВ Вячеслав Зелимханович

Северная Осетия – Алания

1 662

7 153,0

79

+2

ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич

Карачаево-Черкесия

1 496

6 918,4

80

-6

КОКОВ Казбек Валерьевич

Кабардино-Балкария

968

6 465,0

81

-3

ХАСИКОВ Бату Сергеевич

Калмыкия

1 385

6 157,1

82

-9

ХОРОХОРДИН Олег Леонидович

Республика Алтай

1 062

5 061,0

83

-3

КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич

Тыва

1 063

5 020,5

84

+1

КОПИН Роман Валентинович

Чукотский АО

713

3 146,0

85

-6

ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич

Ненецкий АО

708

2 647,0


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