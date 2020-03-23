Капитальный ремонт дорог в Рыбинске начнется в апреле

23.03.2020, 8:24, Новости

Теги: Благоустройство, Бюджет, Транспорт

В Рыбинске в 2020 году за счет средств областного дорожного фонда капитально отремонтируют четыре автодороги.

Электронный аукцион по выбору подрядчика состоится 26 марта, начальная максимальная цена контракта составляет порядка 32 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе администрации.

В этом году капитально с тротуарами отремонтируют улицу Ошанина на участке от улицы Юбилейной до школы №6. В центральной части города замена дорожного покрытия будет выполнена на улице Кирова в границах улиц Плеханова и Радищева. В микрорайоне ГЭС отремонтируют улицу Моисеенко от разворотного кольца до улицы Вяземского. В микрорайоне Скоморохова Гора ремонтные работы пройдут на улице Красных командиров.

– Также из регионального дорожного фонда, кроме ремонта четырёх дорог и работ по содержанию улично-дорожной сети, порядка 30 миллионов рублей будет направлено на продолжение строительства дороги по улице Волочаевской, чтобы в следующем году завершить этот объект, – рассказал заместитель главы администрации по городскому хозяйству Алексей Рябченков.

Дорожные работы смогут начаться уже в конце апреля, после завершения процедуры выбора подрядчика.