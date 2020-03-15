Мемориал «Дорога памяти» увековечит данные о сражавшихся в Великой Отечественной войне
 

Мемориал «Дорога памяти» увековечит данные о сражавшихся в Великой Отечественной войне

15.03.2020, 14:04, Объявления
Теги: ,

Жители Рыбинска могут увековечить память о сражавшихся в Великой Отечественной войне родственниках. Для этого нужно принять участие во всероссийском проекте «Дорога памяти».

«Дорога памяти» — это общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой Отечественной войны. В электронном документе учитываются фотография, воинское звание, фамилия, имя, отчество, дата, место рождения и призыва, а также награды ветерана. В случае отсутствия какой-либо информации на фронтовика направляются запросы в различные архивы.

Принять участие в специальном проекте может каждый. До 31 мая в военном комиссариате по городу Рыбинску (ул. Карякинская, 1) принимают фотографии участников Великой Отечественной войны для их сканирования и загрузки на официальный сайт проекта.

Информационный материал можно загрузить самостоятельно на сайте «Дорога памяти» https://foto.pamyat-naroda.ru/hero.

Собранные материалы в виде портретов с именными надписями впоследствии будут размещены в музее «Дорога памяти» на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» в Московской области.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.03 / В ПАО «ОДК-Сатурн» идет подготовка к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне

08.03 / iGooods начинает доставку из гипермаркета «Глобус» в Ярославле

08.03 / Общественники Рыбинска объявили сбор средств на памятник детям войны

05.03 / К сведению рыбинцев, чьи родственники захоронены в Калининградской области

26.02 / В Рыбинске начали разносить приглашения на вручение медалей к юбилею Победы

18.02 / Обзор БК

14.02 / В Рыбинске состоялась презентация книги «Их выбрала Родина»

14.02 / МегаФон открывает доступ к облачным играм

13.02 / Ветеран ПАО «ОДК-Сатурн» Александр Галасов: «Желаю молодежи любить свою Родину»

06.02 / В Рыбинске почтут память воинов-интернационалистов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика