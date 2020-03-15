Мемориал «Дорога памяти» увековечит данные о сражавшихся в Великой Отечественной войне

15.03.2020, 14:04, Объявления

Теги: Война, Интернет

Жители Рыбинска могут увековечить память о сражавшихся в Великой Отечественной войне родственниках. Для этого нужно принять участие во всероссийском проекте «Дорога памяти».

«Дорога памяти» — это общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой Отечественной войны. В электронном документе учитываются фотография, воинское звание, фамилия, имя, отчество, дата, место рождения и призыва, а также награды ветерана. В случае отсутствия какой-либо информации на фронтовика направляются запросы в различные архивы.

Принять участие в специальном проекте может каждый. До 31 мая в военном комиссариате по городу Рыбинску (ул. Карякинская, 1) принимают фотографии участников Великой Отечественной войны для их сканирования и загрузки на официальный сайт проекта.

Информационный материал можно загрузить самостоятельно на сайте «Дорога памяти» https://foto.pamyat-naroda.ru/hero.

Собранные материалы в виде портретов с именными надписями впоследствии будут размещены в музее «Дорога памяти» на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» в Московской области.

Пресс-служба администрации города Рыбинска