Медиарейтинги губернаторов за февраль 2020 года
 

Медиарейтинги губернаторов за февраль 2020 года

11.03.2020, 16:51, Детали
Теги: ,

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за февраль 2020 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России.

В феврале 2020 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге

Пере- мещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во
сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

20 904

176 688,6

2

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

13 352

62 929,1

3

0

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

12 886

49 458,5

4

0

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

7 432

29 421,4

5

+4

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

3 313

16 638,1

6

new

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

2 029

15 795,4

7

-1

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

5 078

15 700,1

8

-3

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

4 963

15 541,8

9

+9

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

3 036

14 694,0

10

-3

ЛЮБИМОВ Николай Викторович

Рязанская обл.

3 340

13 198,1

11

-3

ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович

Смоленская обл.

3 748

12 628,0

12

-1

НИКИТИН Александр Валерьевич

Тамбовская обл.

2 534

12 505,0

13

+1

МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич

Ярославская обл.

1 884

8 930,1

14

-4

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

1 916

8 363,5

15

-3

СИПЯГИН Владимир Владимирович

Владимирская обл.

2 133

6 752,1

16

-1

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

1 634

6 660,5

17

-1

САВЧЕНКО Евгений Степанович

Белгородская обл.

1 436

4 749,3

18

-1

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

1 844

3 783,2

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли крупнейший в Европе крытый парк развлечений, расположенный в Нагатинской пойме. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице принимаются дополнительные меры профилактики, чтобы не допустить проникновение коронавируса в Москву. Приезжающим из КНР в Москву, даже если транзитом, делают анализ на коронавирус и выдают постановление о двухнедельной изоляции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин провел осмотр гематологического корпуса городской клинической больницы имени Сергея Боткина. Помимо этого сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый флагманский офис «Мои Документы» в Южном округе в ТРЦ.
Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с жителями столичного района Бибирево и обсудил с ними планы по благоустройству в рамках программы «Мой район».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил женщину, которой пересадили сердце в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М.Ф. Владимирского, Андрей Воробьев также поблагодарил врачей, проводивших операцию.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что недобросовестные УК будут ликвидированы. Отделение магнитно-резонансной томографии в Зарайской больнице открылось по поручению губернатора региона Андрея Воробьева и в рамках нацпроекта “Здравоохранение”. Также СМИ сообщали, что по поручению губернатора Андрея Воробьева разработан комплекс мер по повышению качества питания в подмосковных школах.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах дополнительной поддержки семей с детьми. Родители ребенка, родившегося с 1 января 2020 года, могут воспользоваться скидкой 3% на оплату ипотеки при покупке жилья в новостройке.

В бюджете Тверской области зарезервированы средства на реализацию новой меры поддержки многодетных семей Верхневолжья – обеспечение школьной формой первоклассников и пятиклассников. Многодетные семьи Тверской области смогут бесплатно посещать музеи и выставки. Решение о дополнительных мерах поддержки многодетных семей было принято по инициативе губернатора области Игоря Рудени. Также СМИ сообщали, что в Твери губернатор Игорь Руденя и генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко обсудили концепцию развития территории Морозовского городка. Помимо этого сообщалось, что на заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени был рассмотрен вопрос об эффективности проведения закупок товаров, работ и услуг исполнительными органами государственной власти региона и подведомственными учреждениями.

Самые заметные перемещения в рейтинге у губернатора Костромской области Сергея Ситникова (+9) и губернатора Курской области Романа Старовойта (+4).
СМИ сообщали, что губернатор Костромской области Сергей Ситников, который заявил, что страшнее коррупции может быть борьба с ней, говорил о недостатках некоторых антикоррупционных мер, а не выступал с критикой антикоррупционного законодательства.
Губернатор Курской области Роман Старовойт выступил на заседании Курской областной Думы с отчетом о результатах деятельности администрации региона за 2019 год.

«Новичком» рейтинга (new) стал врио губернатора Калужской области Владислав Шапша.
Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова. В соответствии с указом главы государства, врио руководителя этого региона назначен Владислав Шапша.

Главы регионов в феврале 2020 года:

Место в рейтинге

Пере- мещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во
сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

20 904

176 688,6

2

0

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург

9 814

107 368,9

3

+5

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич

Татарстан

9 710

78 730,6

4

+2

НИКИТИН Глеб Сергеевич

Нижегородская обл.

14 612

67 612,1

5

-2

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

13 352

62 929,1

6

+1

ХАБИРОВ Радий Фаритович

Башкортостан

8 536

62 862,4

7

-2

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович

Чечня

8 225

54 208,9

8

+2

ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович

Челябинская обл.

7 288

49 597,6

9

0

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

12 886

49 458,5

10

-6

АКСЕНОВ Сергей Валерьевич

Крым

7 085

40 978,1

11

+2

ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич

Ленинградская обл.

4 039

38 524,9

12

+11

МООР Александр Викторович

Тюменская обл.

3 861

38 041,0

13

new

МАХОНИН Дмитрий Николаевич

Пермский край

4 144

37 663,9

14

0

КОБЗЕВ Игорь Иванович

Иркутская обл.

5 714

31 237,0

15

+6

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович

Краснодарский край

6 837

31 189,8

16

+3

АЗАРОВ Дмитрий Игоревич

Самарская обл.

5 321

29 718,7

17

-1

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

7 432

29 421,4

18

-7

КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович

Свердловская обл.

5 477

29 409,5

19

-4

НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич

Чувашия

6 843

29 172,3

20

0

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич

Приморский край

4 362

27 345,2

21

+6

ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич

Псковская обл.

3 691

26 185,5

22

+2

КОМАРОВА Наталья Владимировна

Ханты-Мансийский АО

4 196

25 332,2

23

-6

ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович

Ставропольский край

4 995

25 327,1

24

+9

ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич

Кемеровская обл.

3 969

25 181,4

25

+3

МОРОЗОВ Сергей Иванович

Ульяновская обл.

4 339

25 154,3

26

-8

ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич

Ростовская обл.

5 215

24 497,2

27

-5

БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович

Пензенская обл.

5 151

24 361,8

28

-16

НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич

Республика Саха

4 033

24 017,0

29

+20

АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич

Ямало-Ненецкий АО

3 034

22 331,5

30

+4

ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич

Сахалинская обл.

3 134

21 587,2

31

+8

ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович

Карелия

2 962

20 549,2

32

+18

РАДАЕВ Валерий Васильевич

Саратовская обл.

4 355

20 111,0

33

-4

ЧИБИС Андрей Владимирович

Мурманская обл.

3 261

19 156,2

34

+2

ГАПЛИКОВ Сергей Анатольевич

Коми

3 260

18 995,0

35

-10

РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович

Севастополь

3 059

18 551,0

36

-10

ТРАВНИКОВ Андрей Александрович

Новосибирская обл.

3 367

17 587,5

37

+4

БУРКОВ Александр Леонидович

Омская обл.

2 662

16 859,4

38

+16

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

3 313

16 638,1

39

-1

ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич

Бурятия

2 539

16 492,0

40

+17

УСС Александр Викторович

Красноярский край

4 037

16 354,9

41

new

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

2 029

15 795,4

42

+3

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

5 078

15 700,1

43

-11

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

4 963

15 541,8

44

-9

АЛИХАНОВ Антон Андреевич

Калининградская обл.

2 301

15 515,5

45

+7

ОРЛОВ Игорь Анатольевич

Архангельская обл.

3 408

15 095,2

46

+31

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

3 036

14 694,0

47

-17

ТОМЕНКО Виктор Петрович

Алтайский край

2 992

13 585,0

48

-17

БОЧАРОВ Андрей Иванович

Волгоградская обл.

4 517

13 465,1

49

-1

ЛЮБИМОВ Николай Викторович

Рязанская обл.

3 340

13 198,1

50

+3

ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович

Смоленская обл.

3 748

12 628,0

51

-11

БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович

Удмуртия

2 301

12 597,8

52

+8

НИКИТИН Александр Валерьевич

Тамбовская обл.

2 534

12 505,0

53

+14

ИЛЮХИН Владимир Иванович

Камчатский край

2 198

12 153,1

54

-11

ШУМКОВ Вадим
Михайлович

Курганская обл.

1 860

12 121,2

55

+6

ПАСЛЕР Денис Владимирович

Оренбургская обл.

2 015

11 940,4

56

-19

ВАСИЛЬЕВ Владимир Абдуалиевич

Дагестан

3 742

11 765,1

57

+13

БИТАРОВ Вячеслав Зелимханович

Северная Осетия – Алания

1 706

11 711,1

58

-11

ОРЛОВ Василий Александрович

Амурская область

1 636

11 103,1

59

-3

КУВШИННИКОВ Олег Александрович

Вологодская обл.

1 963

10 752,1

60

-14

ОСИПОВ Александр Михайлович

Забайкальский край

1 770

10 186,3

61

-3

ФУРГАЛ Сергей Иванович

Хабаровский край

1 910

9 674,2

62

-11

НИКИТИН Андрей Сергеевич

Новгородская обл.

1 772

9 275,1

63

0

ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович

Еврейская автономная обл.

1 446

9 082,1

64

+5

МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич

Ярославская обл.

1 884

8 930,1

65

-6

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

1 916

8 363,5

66

+8

НОСОВ Сергей Константинович

Магаданская обл.

1 453

7 785,0

67

-2

БАБУШКИН Игорь Юрьевич

Астраханская обл.

2 075

7 556,7

68

+15

КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич

Адыгея

1 357

7 267,7

69

-5

СИПЯГИН Владимир Владимирович

Владимирская обл.

2 133

6 752,1

70

+1

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

1 634

6 660,5

71

-16

ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич

Томская обл.

1 517

6 328,5

72

-10

ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович

Кировская обл.

2 277

6 190,5

73

-1

ХОРОХОРДИН Олег Леонидович

Республика Алтай

1 108

5 723,0

74

-1

КОКОВ Казбек Валерьевич

Кабардино-Балкария

934

5 698,1

75

-33

КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович

Ингушетия

1 401

5 528,1

76

-10

КОНОВАЛОВ Валентин Олегович

Хакасия

1 514

4 994,0

77

-2

САВЧЕНКО Евгений Степанович

Белгородская обл.

1 436

4 749,3

78

+2

ХАСИКОВ Бату Сергеевич

Калмыкия

1 412

4 604,0

79

-1

ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич

Ненецкий АО

657

4 034,0

80

+4

КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич

Тыва

750

3 829,5

81

0

ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич

Карачаево-Черкесия

1 084

3 823,1

82

-6

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

1 844

3 783,2

83

-1

ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич

Мордовия

1 030

3 332,0

84

-5

ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович

Марий Эл

1 176

2 906,0

85

0

КОПИН Роман Валентинович

Чукотский АО

414

995,0


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