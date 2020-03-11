Медиарейтинги губернаторов за февраль 2020 года
11.03.2020, 16:51, Детали
Теги: Политика, СМИ
«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за февраль 2020 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России.
В феврале 2020 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Главы регионов Центрального ФО:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
20 904
|
176 688,6
|
2
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
13 352
|
62 929,1
|
3
|
0
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
12 886
|
49 458,5
|
4
|
0
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
7 432
|
29 421,4
|
5
|
+4
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
3 313
|
16 638,1
|
6
|
new
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
2 029
|
15 795,4
|
7
|
-1
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
5 078
|
15 700,1
|
8
|
-3
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
4 963
|
15 541,8
|
9
|
+9
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
3 036
|
14 694,0
|
10
|
-3
|
ЛЮБИМОВ Николай Викторович
|
Рязанская обл.
|
3 340
|
13 198,1
|
11
|
-3
|
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович
|
Смоленская обл.
|
3 748
|
12 628,0
|
12
|
-1
|
НИКИТИН Александр Валерьевич
|
Тамбовская обл.
|
2 534
|
12 505,0
|
13
|
+1
|
МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич
|
Ярославская обл.
|
1 884
|
8 930,1
|
14
|
-4
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
1 916
|
8 363,5
|
15
|
-3
|
СИПЯГИН Владимир Владимирович
|
Владимирская обл.
|
2 133
|
6 752,1
|
16
|
-1
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
1 634
|
6 660,5
|
17
|
-1
|
САВЧЕНКО Евгений Степанович
|
Белгородская обл.
|
1 436
|
4 749,3
|
18
|
-1
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
1 844
|
3 783,2
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли крупнейший в Европе крытый парк развлечений, расположенный в Нагатинской пойме. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице принимаются дополнительные меры профилактики, чтобы не допустить проникновение коронавируса в Москву. Приезжающим из КНР в Москву, даже если транзитом, делают анализ на коронавирус и выдают постановление о двухнедельной изоляции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин провел осмотр гематологического корпуса городской клинической больницы имени Сергея Боткина. Помимо этого сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый флагманский офис «Мои Документы» в Южном округе в ТРЦ.
Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с жителями столичного района Бибирево и обсудил с ними планы по благоустройству в рамках программы «Мой район».
Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил женщину, которой пересадили сердце в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М.Ф. Владимирского, Андрей Воробьев также поблагодарил врачей, проводивших операцию.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что недобросовестные УК будут ликвидированы. Отделение магнитно-резонансной томографии в Зарайской больнице открылось по поручению губернатора региона Андрея Воробьева и в рамках нацпроекта “Здравоохранение”. Также СМИ сообщали, что по поручению губернатора Андрея Воробьева разработан комплекс мер по повышению качества питания в подмосковных школах.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах дополнительной поддержки семей с детьми. Родители ребенка, родившегося с 1 января 2020 года, могут воспользоваться скидкой 3% на оплату ипотеки при покупке жилья в новостройке.
В бюджете Тверской области зарезервированы средства на реализацию новой меры поддержки многодетных семей Верхневолжья – обеспечение школьной формой первоклассников и пятиклассников. Многодетные семьи Тверской области смогут бесплатно посещать музеи и выставки. Решение о дополнительных мерах поддержки многодетных семей было принято по инициативе губернатора области Игоря Рудени. Также СМИ сообщали, что в Твери губернатор Игорь Руденя и генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко обсудили концепцию развития территории Морозовского городка. Помимо этого сообщалось, что на заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени был рассмотрен вопрос об эффективности проведения закупок товаров, работ и услуг исполнительными органами государственной власти региона и подведомственными учреждениями.
Самые заметные перемещения в рейтинге у губернатора Костромской области Сергея Ситникова (+9) и губернатора Курской области Романа Старовойта (+4).
СМИ сообщали, что губернатор Костромской области Сергей Ситников, который заявил, что страшнее коррупции может быть борьба с ней, говорил о недостатках некоторых антикоррупционных мер, а не выступал с критикой антикоррупционного законодательства.
Губернатор Курской области Роман Старовойт выступил на заседании Курской областной Думы с отчетом о результатах деятельности администрации региона за 2019 год.
«Новичком» рейтинга (new) стал врио губернатора Калужской области Владислав Шапша.
Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова. В соответствии с указом главы государства, врио руководителя этого региона назначен Владислав Шапша.
Главы регионов в феврале 2020 года:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
20 904
|
176 688,6
|
2
|
0
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
Санкт-Петербург
|
9 814
|
107 368,9
|
3
|
+5
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
9 710
|
78 730,6
|
4
|
+2
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
Нижегородская обл.
|
14 612
|
67 612,1
|
5
|
-2
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
13 352
|
62 929,1
|
6
|
+1
|
ХАБИРОВ Радий Фаритович
|
Башкортостан
|
8 536
|
62 862,4
|
7
|
-2
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
8 225
|
54 208,9
|
8
|
+2
|
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|
Челябинская обл.
|
7 288
|
49 597,6
|
9
|
0
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
12 886
|
49 458,5
|
10
|
-6
|
АКСЕНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
7 085
|
40 978,1
|
11
|
+2
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская обл.
|
4 039
|
38 524,9
|
12
|
+11
|
МООР Александр Викторович
|
Тюменская обл.
|
3 861
|
38 041,0
|
13
|
new
|
МАХОНИН Дмитрий Николаевич
|
Пермский край
|
4 144
|
37 663,9
|
14
|
0
|
КОБЗЕВ Игорь Иванович
|
Иркутская обл.
|
5 714
|
31 237,0
|
15
|
+6
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
6 837
|
31 189,8
|
16
|
+3
|
АЗАРОВ Дмитрий Игоревич
|
Самарская обл.
|
5 321
|
29 718,7
|
17
|
-1
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
7 432
|
29 421,4
|
18
|
-7
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская обл.
|
5 477
|
29 409,5
|
19
|
-4
|
НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич
|
Чувашия
|
6 843
|
29 172,3
|
20
|
0
|
КОЖЕМЯКО Олег Николаевич
|
Приморский край
|
4 362
|
27 345,2
|
21
|
+6
|
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
|
Псковская обл.
|
3 691
|
26 185,5
|
22
|
+2
|
КОМАРОВА Наталья Владимировна
|
Ханты-Мансийский АО
|
4 196
|
25 332,2
|
23
|
-6
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
4 995
|
25 327,1
|
24
|
+9
|
ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич
|
Кемеровская обл.
|
3 969
|
25 181,4
|
25
|
+3
|
МОРОЗОВ Сергей Иванович
|
Ульяновская обл.
|
4 339
|
25 154,3
|
26
|
-8
|
ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич
|
Ростовская обл.
|
5 215
|
24 497,2
|
27
|
-5
|
БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович
|
Пензенская обл.
|
5 151
|
24 361,8
|
28
|
-16
|
НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
|
Республика Саха
|
4 033
|
24 017,0
|
29
|
+20
|
АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич
|
Ямало-Ненецкий АО
|
3 034
|
22 331,5
|
30
|
+4
|
ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич
|
Сахалинская обл.
|
3 134
|
21 587,2
|
31
|
+8
|
ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|
Карелия
|
2 962
|
20 549,2
|
32
|
+18
|
РАДАЕВ Валерий Васильевич
|
Саратовская обл.
|
4 355
|
20 111,0
|
33
|
-4
|
ЧИБИС Андрей Владимирович
|
Мурманская обл.
|
3 261
|
19 156,2
|
34
|
+2
|
ГАПЛИКОВ Сергей Анатольевич
|
Коми
|
3 260
|
18 995,0
|
35
|
-10
|
РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович
|
Севастополь
|
3 059
|
18 551,0
|
36
|
-10
|
ТРАВНИКОВ Андрей Александрович
|
Новосибирская обл.
|
3 367
|
17 587,5
|
37
|
+4
|
БУРКОВ Александр Леонидович
|
Омская обл.
|
2 662
|
16 859,4
|
38
|
+16
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
3 313
|
16 638,1
|
39
|
-1
|
ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич
|
Бурятия
|
2 539
|
16 492,0
|
40
|
+17
|
УСС Александр Викторович
|
Красноярский край
|
4 037
|
16 354,9
|
41
|
new
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
2 029
|
15 795,4
|
42
|
+3
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
5 078
|
15 700,1
|
43
|
-11
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
4 963
|
15 541,8
|
44
|
-9
|
АЛИХАНОВ Антон Андреевич
|
Калининградская обл.
|
2 301
|
15 515,5
|
45
|
+7
|
ОРЛОВ Игорь Анатольевич
|
Архангельская обл.
|
3 408
|
15 095,2
|
46
|
+31
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
3 036
|
14 694,0
|
47
|
-17
|
ТОМЕНКО Виктор Петрович
|
Алтайский край
|
2 992
|
13 585,0
|
48
|
-17
|
БОЧАРОВ Андрей Иванович
|
Волгоградская обл.
|
4 517
|
13 465,1
|
49
|
-1
|
ЛЮБИМОВ Николай Викторович
|
Рязанская обл.
|
3 340
|
13 198,1
|
50
|
+3
|
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович
|
Смоленская обл.
|
3 748
|
12 628,0
|
51
|
-11
|
БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
|
Удмуртия
|
2 301
|
12 597,8
|
52
|
+8
|
НИКИТИН Александр Валерьевич
|
Тамбовская обл.
|
2 534
|
12 505,0
|
53
|
+14
|
ИЛЮХИН Владимир Иванович
|
Камчатский край
|
2 198
|
12 153,1
|
54
|
-11
|
ШУМКОВ Вадим
|
Курганская обл.
|
1 860
|
12 121,2
|
55
|
+6
|
ПАСЛЕР Денис Владимирович
|
Оренбургская обл.
|
2 015
|
11 940,4
|
56
|
-19
|
ВАСИЛЬЕВ Владимир Абдуалиевич
|
Дагестан
|
3 742
|
11 765,1
|
57
|
+13
|
БИТАРОВ Вячеслав Зелимханович
|
Северная Осетия – Алания
|
1 706
|
11 711,1
|
58
|
-11
|
ОРЛОВ Василий Александрович
|
Амурская область
|
1 636
|
11 103,1
|
59
|
-3
|
КУВШИННИКОВ Олег Александрович
|
Вологодская обл.
|
1 963
|
10 752,1
|
60
|
-14
|
ОСИПОВ Александр Михайлович
|
Забайкальский край
|
1 770
|
10 186,3
|
61
|
-3
|
ФУРГАЛ Сергей Иванович
|
Хабаровский край
|
1 910
|
9 674,2
|
62
|
-11
|
НИКИТИН Андрей Сергеевич
|
Новгородская обл.
|
1 772
|
9 275,1
|
63
|
0
|
ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович
|
Еврейская автономная обл.
|
1 446
|
9 082,1
|
64
|
+5
|
МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич
|
Ярославская обл.
|
1 884
|
8 930,1
|
65
|
-6
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
1 916
|
8 363,5
|
66
|
+8
|
НОСОВ Сергей Константинович
|
Магаданская обл.
|
1 453
|
7 785,0
|
67
|
-2
|
БАБУШКИН Игорь Юрьевич
|
Астраханская обл.
|
2 075
|
7 556,7
|
68
|
+15
|
КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич
|
Адыгея
|
1 357
|
7 267,7
|
69
|
-5
|
СИПЯГИН Владимир Владимирович
|
Владимирская обл.
|
2 133
|
6 752,1
|
70
|
+1
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
1 634
|
6 660,5
|
71
|
-16
|
ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич
|
Томская обл.
|
1 517
|
6 328,5
|
72
|
-10
|
ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович
|
Кировская обл.
|
2 277
|
6 190,5
|
73
|
-1
|
ХОРОХОРДИН Олег Леонидович
|
Республика Алтай
|
1 108
|
5 723,0
|
74
|
-1
|
КОКОВ Казбек Валерьевич
|
Кабардино-Балкария
|
934
|
5 698,1
|
75
|
-33
|
КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович
|
Ингушетия
|
1 401
|
5 528,1
|
76
|
-10
|
КОНОВАЛОВ Валентин Олегович
|
Хакасия
|
1 514
|
4 994,0
|
77
|
-2
|
САВЧЕНКО Евгений Степанович
|
Белгородская обл.
|
1 436
|
4 749,3
|
78
|
+2
|
ХАСИКОВ Бату Сергеевич
|
Калмыкия
|
1 412
|
4 604,0
|
79
|
-1
|
ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич
|
Ненецкий АО
|
657
|
4 034,0
|
80
|
+4
|
КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич
|
Тыва
|
750
|
3 829,5
|
81
|
0
|
ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич
|
Карачаево-Черкесия
|
1 084
|
3 823,1
|
82
|
-6
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
1 844
|
3 783,2
|
83
|
-1
|
ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич
|
Мордовия
|
1 030
|
3 332,0
|
84
|
-5
|
ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович
|
Марий Эл
|
1 176
|
2 906,0
|
85
|
0
|
КОПИН Роман Валентинович
|
Чукотский АО
|
414
|
995,0
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