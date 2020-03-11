Медиарейтинги губернаторов за февраль 2020 года

11.03.2020, 16:51, Детали

Теги: Политика, СМИ

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за февраль 2020 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России.

В феврале 2020 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге Пере- мещение за месяц Персоны Регион Кол-во

сообщений Медиа Индекс 1 0 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 20 904 176 688,6 2 0 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 13 352 62 929,1 3 0 РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская обл. 12 886 49 458,5 4 0 ДЮМИН Алексей Геннадьевич Тульская обл. 7 432 29 421,4 5 +4 СТАРОВОЙТ Роман Владимирович Курская обл. 3 313 16 638,1 6 new ШАПША Владислав Валерьевич Калужская обл. 2 029 15 795,4 7 -1 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская обл. 5 078 15 700,1 8 -3 АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич Липецкая обл. 4 963 15 541,8 9 +9 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская обл. 3 036 14 694,0 10 -3 ЛЮБИМОВ Николай Викторович Рязанская обл. 3 340 13 198,1 11 -3 ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович Смоленская обл. 3 748 12 628,0 12 -1 НИКИТИН Александр Валерьевич Тамбовская обл. 2 534 12 505,0 13 +1 МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич Ярославская обл. 1 884 8 930,1 14 -4 КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич Орловская обл. 1 916 8 363,5 15 -3 СИПЯГИН Владимир Владимирович Владимирская обл. 2 133 6 752,1 16 -1 ГУСЕВ Александр Викторович Воронежская обл. 1 634 6 660,5 17 -1 САВЧЕНКО Евгений Степанович Белгородская обл. 1 436 4 749,3 18 -1 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич Ивановская обл. 1 844 3 783,2

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