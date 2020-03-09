Чарли, Вуди и я

09.03.2020, 17:39, Афиша

Теги: Кино, Культура, Современник

Тема очередного заседания рыбинского киноклуба «Современник», предстоящего в среду, 11 марта, в 18:00 в ОКЦ, – «Вуди Аллен на все времена».

Начнём издалека. В январе 1989 года проходил учредительный съезд Общества друзей кино (ОДК), куда собрали киноклубы, кинолюбителей и кинопросветителей. В перерыве ко мне подлетел сухощавый брюнет с возгласом «русский Пьер Ришар!» и… предложил сняться в его фильме. Это был режиссёр-любитель из Армении, видимо, заметивший мою неприкаянность в сутолоке Дома кино. Я не возражал ни против «русского» (по сути ведь все мы тут русские, поскольку «российский» и «русский» – синонимы), ни против Ришара (хотя друзья уподобили меня Вуди Аллену), ни против съёмок. Через несколько месяцев пришёл вызов из Еревана, но поехать я не смог из-за личных сложностей.

Что же общего между тремя персонажами, включая двух кинозвёзд и тот типаж, что виделся безвестному кинолюбителю? Думаю, многие комики ХХ века – Тото, Капур, Енгибаров, те же Аллен и Ришар – могли бы сказать: «Все мы вышли из… чаплинской кургузой визитки». Каждый из них, взяв что-то своё от «всесветного» обаяния Чарли, представляет некий вариант маленького человека, будь он даже «высокий блондин». Кстати, на том же съезде показали недоступный советскому зрителю фильм Вуди Аллена «Ханна и её сёстры». И пусть в центре этой и прочих его иронично-романтических комедий отнюдь не бродяга, а, как правило, интеллектуал (кроме воришки Вирджела из дебютного опуса), этот герой всецело зависим – от боссов, от близких, от собственных комплексов.

— Кинематограф Аллена на протяжении десятилетий воспринимался как сезонное погодное явление, органическое и природное – отмечает критик Андрей Плахов. – Каждый год появлялся его очередной фильм, наполненный типично алленовскими неврозами, а также специфической смесью меланхолии и насмешки». Это относится, прежде всего, к авторским его работам, где Вудди Аленн одновременно сценарист, режиссёр и актёр.

Однако в последние 10-15 лет он всё реже появляется на экране как исполнитель, снимая фильмы самых разных жанров: триллер («Матч Поинт»), ретро-фэнтези («Полночь в Париже»), драмеди («Светская жизнь»), кинодрама («Жасмин», по мотивам «Трамвая “Желание”») … И лишь в прошлом году выходит его новая комедия, лирическая или романтическая (ромком?).

«Дождливый день в Нью-Йорке» начинается с того, что герой – всё тот же юный эрудит, романтик и бездельник, на сей раз именуемый Гэтсби (Тимоти Шаламе), презирающий свою элитарную семью – приезжает на уикенд из загородного колледжа со своей восторженной подружкой Эшли (Эль Фэннинг)… Съёмки заняли полтора осенних месяца 2017 года, но в августе 2018-го студия «Амазон» отложила релиз из-за вновь развернутой кампании по обвинению автора в давнем и никак не подтверждённом сексуальном преступлении. Так и не выпущенный в прокат в США, фильм с успехом идёт в десятках других стран.

Борис Крейн