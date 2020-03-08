Общественники Рыбинска объявили сбор средств на памятник детям войны
08.03.2020, 9:46, Объявления
Теги: Война
Совет ветеранов города Рыбинска и Рыбинское отделение общественной организации «Дети войны» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне вышли с инициативой изготовить и установить на территории города памятник «Дети войны».
Для реализации проекта объявлен сбор средств.
— С каждым годом отдаляется от нас Великая Отечественная война. Уходят из жизни ветераны войны и труженики тыла — свидетели этого героического времени. Вечная слава их боевому и трудовому подвигу. Но есть и ещё одна категория наших граждан, чья жизнь напрямую связана с этим испытанием для нашей страны – это дети войны, — отметили в своем обращении к горожанам члены ветеранской организации. – Война отняла у них счастливое детство. Многие наряду с взрослыми по мере своих сил трудились на благо Победы, а после войны поднимали нашу страну из разрухи и вывели её на передовые рубежи в мире.
Сегодня «Дети войны» — это категория наших граждан, требующая повышенного внимания. И порой не столько материальной помощи, сколько моральной поддержки и внимания.
— Мы, ветераны и пенсионеры разных поколений, призываем жителей города Рыбинска выразить своё уважение детям войны и внести посильный вклад на изготовление и установку памятника «Дети войны», — подчеркивается в обращении.
Планируется, что памятник для Рыбинска будет создавать скульптор, который работал над монументом для Красноярска. Предварительная стоимость — два миллиона рублей.
Телефон для связи: 8 (4855) 22-22-79.
Реквизиты для перечисления:
Цель перевода: добровольные пожертвования на памятник «Дети войны» в честь 75-летия Победы
Получатель: ОЯ ООО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов г. Рыбинска
152903, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Чкалова, д. 89, комн. 221
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