Миновав юбилей… встречаем Вадима Абдрашитова

13.02.2020, 11:53, Рекомендуем

Теги: Кино, Культура, Современник

Нынешний сезон богат на круглые даты. Рыбинскому «Современнику» исполнилось полвека, а Вадиму Абдрашитову, в полтора раза больше. Тем не менее, мы сверстники: корифей отечественного кино и зачинатели местного киноклуба принадлежат к одному послевоенному поколению.

«Что-то физики в почете. Что-то лирики в загоне», – писал поэт на рубеже 60-х. Молодёжь бредила космосом, атомом, кибернетикой. Когда мы с друзьями пытались поступить в МГУ, 18-летний Вадим уже учился в Физтехе. Но в 1967-м приобрёл специальность химика-кибернетика в Менделеевском институте (МХТИ) и был направлен на электровакуумный завод. Отработав три года, он покидает завод, несмотря на успешную карьеру, и поступает во ВГИК, в мастерскую М.И.Ромма. И первой же курсовой работой – документальным этюдом «Репортаж с асфальта» – вызывает пристальный интерес мастера. Тогда же в «Литературке» появился рассказ Горина «Остановите Потапова!», по-моему, лучший из опусов «Клуба 12 стульев». Взяв его за основу дипломной работы, Абдрашитов находит острое образное решение, за что получает призы на вгиковском и всесоюзном фестивалях и как следствие – приглашение на «Мосфильм».

– Когда я пришёл на киностудию, – вспоминал в дальнейшем режиссёр, – то сидел целый год, перерывая залежи сценариев. …И только дойдя до «Слова для защиты», остановился и понял: вот то, что мне нужно. Тогда мы с Миндадзе не были даже знакомы. С тех пор всё, что он пишет, входит в круг моих интересов.

За первым «Словом…» последовали «Поворот», «Охота на лис», «Остановился поезд», «Парад планет»… В итоге Вадим Абдрашитов снял по сценариям Александра Миндадзе около дюжины полнометражных фильмов, каждый из коих являлся событием в мире кино. Известный критик Андрей Плахов назвал их творчество «сканом советской цивилизации». Хотя до перестройки вышли лишь пять из 11 картин, он прав: наша страна и ныне в плену советской мифологии. К тому же, самым плодотворным для них было «застойное» десятилетие, 1975 -1984 годы. Конечно, социальных тем касались и другие авторы, но никто не разрабатывал социально-нравственную проблематику так последовательно, как этот тандем. Недаром их ассоциируют с кинематографом «морального беспокойства» Польши и Чехословакии (Занусси, Кесьлёвский, Форман).

Естественно, «Современник» знакомил рыбинцев с творчеством Вадима Абдрашитова, но устроить его творческий вечер до сих пор не удавалось. Теперь мы посвятим виднейшему мастеру авторского кино два вечера в конце зимы.

В среду, 26 февраля, посмотрим его «Армавир»(1991), с Колтаковым, Шакуровым и Гармашом в главных ролях. Этот рубежный, как видится поначалу, фильм-катастрофа, ломая привычные рамки жанра, получил особое определение: сюрреалистическая драма. По словам рецензента, «он движется в сторону глобальной метафоры, которая легко расшифровывалась в свете гибели «Адмирала Нахимова» – этого советского «Титаника» – и последовавшего вскоре распада СССР».

А 29-го, в субботний день, дарованный нам високосным годом, приедет сам Вадим Юсупович с «Охотой на лис». Центральная работа раннего периода, снятая в 1980-м, впрямую сталкивает образцового рабочего (В.Гостюхин) да ещё разрядника по радиоигре – отсюда и название – с неприкаянным, непонятным ему подростком (И.Нефёдов). Еле одолев цензурные препоны, фильм был увенчан призами XXV МКФ в Сан-Ремо. На встрече режиссёра с аудиторией разговор, вероятно, пойдёт не только об этих двух картинах, но и о прочих его творениях, о его учениках и обо всём, что волнует нас сегодня.