Кому жить хорошо?

Очередное заседание рыбинского киноклуба «Современник», посвящённое остросоциальному кино, пройдёт в среду, 12 февраля, в 18:00 в ОКЦ.

Социальная тема актуальна всегда. В советское время её настойчиво разрабатывал творческий тандем сценариста А.Миндадзе и режиссёра В.Абдрашитова (надеюсь, Вадим Юсупович побывает у нас до конца февраля). В минувшем году привлекли внимание «Текст» К.Шипенко — Д.Глуховского, награждённый ныне «Золотым орлом», и «Простой карандаш» Натальи Назаровой, где несправедливость и насилие возрастают до правового произвола; оба фильма шли даже в рыбинских кинозалах.

Сегодня эта тематика заняла ведущее место в кинематографе разных стран, свидетельством чего стали призы мировых киносмотров. Так, в 2018 году «Золотую пальму» в Каннах получили «Магазинные воришки» Хирокадзу Корээды, показавшего безнадёжную участь «суррогатной» семейки, а приз жюри – ливанский «Капернаум» Надин Лабаки, вызвавшей горячее сочувствие к детям бейрутских улиц. На другой год каннское «золото» досталась «Паразитам» Пон Джун-хо, социально близким японским бедолагам, а «Золотой лев» Венеции – американскому «Джокеру» Тодда Филлипса. Соответственно, два первых были номинированы на «Оскар» в прошлом году, а два последних – в нынешнем (итоги объявят 9 февраля, в ночь с воскресенья на понедельник).

Во всех этих фильмах социальные антагонизмы выливаются не в солидарную классовую борьбу, как положено по Марксу, а в попытки люмпен-пролетариев приспособиться на грани криминала, убрать с дороги более удачливых собратьев, в крайнем случае – в психопатическую агрессию. Очевидно, атомизировнность современного общества порождает всеобщую вражду, войну всех против всех. В этом смысле характерна одна из афиш, разделённая надвое по диагонали: люди в правой верхней половине, идущие вверх по лестнице с буквами P-A-R-A-S-I-T-E на торцах ступеней, почти зеркально опрокинуты в левый нижний треугольник.

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