Концерт Даниила Саямова в музее фортепиано

9 февраля в 15 часов в рыбинском музее-мастерской фортепиано состоится концерт знаменитого исполнителя Даниила Саямова.

Он является один из самых талантливых пианистов современности, лауреат престижных международных конкурсов, наследник и продолжатель лучших традиций русской фортепианной школы.

Даниил Саямов посетит Рыбинск впервые. В исполнении популярного пианиста гости музея услышат известные музыкальные произведения Рахманинова, Шостаковича, Задерацкого.

Музей-фортепиано находится по адресу ул. Волжская набережная, 67-75. Вход бесплатный. Количество мест на мероприятии ограничено. Предварительная запись обязательна: +7910973330.

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Даниил Саямов родился 23 ноября 1983 г. в г. Ростове-на-Дону. Получив великолепное воспитание в пианистической семье (его родители были выпускниками А. Л. Иохелеса и Т. П. Николаевой), окончив музыкальную школу при Ростовской консерватории по классу профессора С. И. Осипенко (ученика великого Л. Н. Оборина), Даниил в 15 лет поступает в Ростовскую консерваторию. Через год, после победы на Международном юношеском конкурсе пианистов имени С. В. Рахманинова в Тамбове, талантливый музыкант был зачислен на II курс Московской консерватории в класс Народной артистки РФ, профессора В. В. Горностаевой. Под ее руководством Даниил Саямов окончил консерваторию и аспирантуру. В годы учебы был удостоен стипендии имени С. Т. Рихтера Фонда М. Л. Ростроповича. Другая стипендия – Winifred and Law Award – позволила музыканту в 2009-2011 гг. совершенствовать свое мастерство в Лондонском Королевском колледже музыки у известного пианиста Д. Алексеева, который Даниил окончил с отличием, получив степень Master of Performance.

С 2014 года Даниил Саямов совмещает исполнительскую деятельность с преподаванием в Московской консерватории им. П.И. Чайковского в качестве ассистента своего учителя, профессора В.В. Горностаевой. После ее кончины продолжает работать со студентами ее класса.

Даниил Саямов – лауреат и призер международных конкурсов: имени Н. Рубинштейна в Москве (2001), итальянских Valsesia Musica и конкурса в городе Канту (2003), Эстонского конкурса пианистов в Таллинне (2006), фортепианного конкурса на острове Хилтон-Хед (США, 2006), имени С. Рахманинова в Москве (2008), Шотландского конкурса пианистов в Глазго (2010).

Обширный репертуар Д. Саямова включает произведения русской и зарубежной классики, а также множество сочинений современных композиторов. Музыкант ведет активную концертную деятельность, вступая в России, США, Великобритании, Канаде, Израиле, Германии, Голландии, Швейцарии, Испании, Италии, Эстонии, Латвии, Украине – с сольными программами и в сопровождении оркестров под управлением таких дирижеров, как Э. Клас, В. Полянский, В. Вербицкий, Ю. Альпертен, А. Поляничко. Записи Д. Саямова транслировались на Национальном радио Голландии (Radio 4) и британском Celtic Music Radio.

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