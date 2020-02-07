Пять объектов сферы ЖКХ благоустроят в Рыбинске

Около 2,5 миллионов рублей будет направлено на благоустройство пяти объектов сферы ЖКХ в рамках губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе» по направлению инициативного бюджетирования.

Целевые средства из областного бюджета на проведение работ направлены депутатами Ярославской областной Думы — Ларисой Ушаковой, Владимиром Денисовым и Сергеем Борисовым.

В число благоустраиваемых объектов вошла территории в детской поликлинике городской больницы №4 по улице Проектной в микрорайоне Переборы. Работы включают замену асфальтового покрытия, обустройство тротуаров, вырубку аварийных деревьев. Стоимость составит 321 тысячу рублей.

Второй объект в округе Сергея Борисова – это благоустройство территории в границах жилой застройки по Переборскому тракту, а именно расчистка и углубление водоотводной канавы. На участках, где её нет, она будет обустроена, где есть — будут проведены работы по очистке и углублению. На эти работы выделено 363 тысячи рублей.

В округе депутата Владимира Денисова будет проведено благоустройство территории, прилегающей к школе № 32. Участок, по которому ходят дети, часто оказывался подтопленным. Для решения проблемы будут встраиваться дождеприемные колодцы, запланирована прокладка трубы для водоотведения. Выделенная сумма составила 271 тысячу рублей.

Также будет проведено благоустройство территории возле детской художественной школы на улице Расплетина. Здесь планируются работы по отведению воды и восстановлению асфальтового покрытия. Общая стоимость работ 219 тысяч рублей.

В округе депутата Ларисы Ушаковой будет выполнено благоустройство территории подходов к детской школе искусств № 6, расположенной по адресу: 50 лет ВЛКСМ, 32А. В настоящее время здесь плохое состояние асфальтового покрытия и пешеходных зон, много аварийных деревьев и кустарниковой поросли. На эти работы направлено 1,220 тысяч рублей.

— В настоящее время документы по перечисленным объектам направлены в проектный офис для рассмотрения и согласования. Со своей стороны мы выполнили вес необходимые процедуры. Прошли собрания жителей, люди одобрили целесообразность направления средств именно на благоустройство этих объектов. В городском бюджете заложено софинасирование работ в размере 5%. 27 января была проведена обязательная общественная комиссия. На сегодняшний день пакеты документов представлены в межведомственную комиссию при губернаторе. Межведомственная комиссия будет рассматривать их до конца февраля, а затем вынесет решение. У нас есть все основания полагать, что все наши объекты будут включены в программу и профинансированы из областного бюджета, — подчеркнула Олеся Минеева, директор департамента ЖКХ, транспорта и связи.

Плановый срок начала работ по благоустройству – июнь. До этого времени будут проведены конкурсные процедуры по определению подрядчиков согласно 44-ФЗ.

Пресс-служба администрации города Рыбинска

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