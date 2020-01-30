В Рыбинске готовы организовать горячее питание для школьников

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов сообщил о готовности региона выполнить поручение президента России об обеспечении бесплатным горячим питанием учащихся начальной школы с 1 сентября.

Техническая возможность обеспечить такой режим питания у образовательных учреждений Рыбинска есть.

Глава региона подчеркнул, что для реализации инициативы будут направлены средства трех бюджетов – федерального, областного и местного. В настоящее время производятся расчеты, обсуждаются корректировки в бюджет. Также Дмитрий Миронов поручил оценить техническую готовность учебных учреждений.

— В Рыбинске в течение нескольких лет проводилась работа по модернизации школьных пищеблоков. Были выполнены ремонты помещений, закуплено и установлено современное кухонное оборудование. Поэтому ответ на вопрос о технической готовности рыбинских школ однозначный – готовы, — подчеркнула заместитель директора департамента образования Светлана Смирнова.

В настоящее время в 29 школах Рыбинска в начальных классах обучаются более восьми тысяч учащихся.

Напомним, ранее бесплатное питание было отменено. Но до 2019 года часть школьников могла (при условии предоставления справок о низком доходе семьи) питаться за половину стоимости.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет