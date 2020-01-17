Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за 2019 год. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России.
В Центральном федеральном округе лидеры рейтинга — мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Главы регионов Центрального ФО:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
268 886
|
2 169 149,5
|
2
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
152 873
|
936 048,9
|
3
|
0
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
152 396
|
529 386,1
|
4
|
0
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
89 208
|
322 539,6
|
5
|
+9
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
46 144
|
282 082,6
|
6
|
+11
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
37 579
|
182 414,4
|
7
|
+2
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
59 162
|
176 934,3
|
8
|
-2
|
ЛЮБИМОВ Николай Викторович
|
Рязанская обл.
|
37 510
|
170 795,8
|
9
|
+1
|
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович
|
Смоленская обл.
|
40 886
|
164 233,9
|
10
|
-3
|
НИКИТИН Александр Валерьевич
|
Тамбовская обл.
|
28 847
|
158 034,4
|
11
|
+4
|
СИПЯГИН Владимир Владимирович
|
Владимирская обл.
|
38 864
|
147 395,8
|
12
|
-7
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
22 049
|
116 233,4
|
13
|
0
|
АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич
|
Калужская обл.
|
27 792
|
115 455,9
|
14
|
-3
|
МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич
|
Ярославская обл.
|
23 941
|
112 519,4
|
15
|
-7
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
21 127
|
82 925,5
|
16
|
-4
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
23 916
|
72 229,9
|
17
|
+1
|
САВЧЕНКО Евгений Степанович
|
Белгородская обл.
|
15 705
|
58 571,5
|
18
|
-2
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
19 472
|
45 688,4
Движение по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров — МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» запустили президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Мэр Москвы Сергей Собянин подарил президенту России Владимиру Путину именную карту для оплаты проезда «Тройка». Сергей Собянин сообщил, что проезд по Московским центральным диаметрам (МЦД) будет бесплатным в течение двух недель начиная с 25 ноября, за это время количество вагонов на первых двух Московских кольцевых диаметрах возрастет.
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким бывшего главы столицы Юрия Лужкова, который скончался в Мюнхене. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил церемонию прощания в храме Христа Спасителя с бывшим градоначальником столицы Юрием Лужковым.
Также СМИ сообщали, что на Канале имени Москвы произошел обвал грунта, в результате чего потоки воды и грязи затопили Тушинский тоннель. ЧП было ликвидировано в рекордные сроки. На месте аварии по поручению мэра Москвы Сергея Собянина был создан оперативный штаб. Сергей Собянин взял ситуацию под личный контроль, также он сообщил, что пострадавших нет.
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о выплате компенсации пострадавшим при обрушении моста в Парке Горького в размере от 250 до 500 тысяч рублей. Мэр Москвы поручил Департаменту культуры уволить директора парка Горького после обрушения моста на каток.
Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в голосовании на выборах депутатов Мосгордумы, мэр призвал всех москвичей прийти на избирательные участки.
СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин попросил главу ГУВД Москвы Олега Баранова максимально объективно разобраться в деле журналиста Ивана Голунова.
Помимо этого сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл пленарное заседание Московского урбанистического форума. Он сообщил, что транспортная политика Москвы в области улучшения экологической обстановки позволила сократить объем вредных выбросов в атмосферу за последние годы более чем в два раза.
Мэр Москвы Сергей Собянин выступил в Мосгордуме с традиционным ежегодным отчетом о работе столичного правительства за год.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в запуске движения по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД), в котором участвовал также президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Новую трассу М11 «Москва — Санкт-Петербург» открыл президент Владимир Путин, в мероприятии принял участие губернатор Андрей Воробьев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о преимуществах новой трассы М-11 на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина.
Губернатор Андрей Воробьев и министр транспорта Евгений Дитрих доложили президенту Владимиру Путину о перспективах развития дорожной сети в Московской области. Также СМИ сообщали, что президент Владимир Путин вместе с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым приняли участие в торжественном открытии первого в России завода по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz. Помимо этого, губернатор Московской области Андрей Воробьев, зампред правительства России по социальным вопросам Татьяна Голикова и министр просвещения РФ Ольга Васильева дали старт строительству 50 новых школ.
Также СМИ сообщали, что Дмитрий Медведев пообещал губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву помочь в модернизации федеральной трассы. Об этом глава правительства заявил в ходе встречи с губернатором Подмосковья.
Жители Подмосковья, которые приняли участие в общеобластном субботнике, совместно собрали 160 тонн мусора, в генеральной уборке приняли участие более 670 тысяч человек, об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Также сообщалось, что Андрей Воробьев дал старт строительству завода по выпуску японских грузовых автомобилей Hino.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил соболезнования семье Юрия Лужкова.
Также сообщалось, что министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев заложили камень в основание учебно-воспитательного центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».
В декабре состоялась пресс-конференция губернатора Тверской области Игоря Рудени по итогам 2019 года. Отвечая на вопросы журналистов, Игорь Руденя рассказал о нацпроектах, развитии транспортной инфраструктуры, газификации, инвестициях, тарифах, цифровом вещании, туризме и многом другом. Проведение национального туристского форума «Реки России» обсуждалось на рабочей встрече президента России Владимира Путина и губернатора Тверской области Игоря Рудени.
Накануне открытия трассы М-11 губернатор Игорь Руденя принял участие в осмотре участка автомобильной дороги М-11 «Москва — Санкт-Петербург», проходящего по территории Тверской области. Губернатор Игорь Руденя принял участие в церемонии открытия трассы М-11. С предложениями по развитию дорожной инфраструктуры трассы М-11 в Тверской области выступил губернатор Игорь Руденя на совещании в Ленинградской области в рамках открытия скоростной автодороги М-11 Москва — Санкт-Петербург.
Делегация Тверской области во главе с губернатором Игорем Руденей посетила с бизнес-миссией Германию. Реализацию инвестиционного проекта обсудили в Берлине в рамках презентации инвестиционного потенциала Верхневолжья губернатор области Игорь Руденя и руководство немецкой компании Lichtgitter GmbH. Тверская делегация, которую возглавлял Игорь Руденя, заключила ряд соглашений по развитию проектов в сфере медицинской промышленности, производства металлических конструкций, созданию в области литейного производства.
Помимо этого, Игорь Руденя принял участие в Форуме муниципальных образований Тверской области «Верхневолжье-2019 — территория развития», который прошёл в Твери.
Самые заметные перемещения в рейтинге у губернатора Курской области Романа Старовойта (+11) и губернатора Липецкой области Игоря Артамонова (+9).
Врио губернатора Курской области Роман Старовойт победил на выборах главы региона. Также сообщалось, что глава Курской области Роман Старовойт рассказал во время встречи президенту России Владимиру Путину о начале подготовки к празднованию тысячелетия Курска.
Избранный губернатор Липецкой области Игорь Артамонов официально вступил в должность 13 сентября.
Квотировать ставку на ипотеку при индивидуальном жилищном строительстве предложил на встрече с Владимиром Путиным глава Липецкой области Игорь Артамонов.
Главы регионов в 2019 году:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
268 886
|
2 169 149,5
|
2
|
+23
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
Санкт-Петербург
|
205 726
|
2 084 593,8
|
3
|
-1
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
152 873
|
936 048,9
|
4
|
+24
|
ХАБИРОВ Радий Фаритович
|
Башкортостан
|
122 139
|
869 639,1
|
5
|
new
|
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|
Челябинская обл.
|
103 775
|
852 302,6
|
6
|
-3
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
115 716
|
820 612,0
|
7
|
-1
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
Нижегородская обл.
|
133 270
|
696 752,3
|
8
|
-3
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
101 038
|
681 104,9
|
9
|
-5
|
АКСЕНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
99 008
|
637 431,7
|
10
|
-3
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская обл.
|
96 294
|
615 170,9
|
11
|
+1
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
152 396
|
529 386,1
|
12
|
+6
|
НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
|
Республика Саха
|
58 335
|
497 522,8
|
13
|
-4
|
КОЖЕМЯКО Олег Николаевич
|
Приморский край
|
64 555
|
444 362,7
|
14
|
+3
|
МООР Александр Викторович
|
Тюменская обл.
|
39 269
|
385 665,1
|
15
|
new
|
ЧИБИС Андрей Владимирович
|
Мурманская обл.
|
50 402
|
372 818,6
|
16
|
-6
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
69 858
|
359 914,3
|
17
|
+21
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская обл.
|
52 680
|
350 430,2
|
18
|
-7
|
АЗАРОВ Дмитрий Игоревич
|
Самарская обл.
|
58 325
|
339 972,7
|
19
|
0
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
89 208
|
322 539,6
|
20
|
-5
|
ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич
|
Кемеровская обл.
|
44 774
|
317 608,9
|
21
|
-1
|
КОМАРОВА Наталья Владимировна
|
Ханты-Мансийский АО
|
44 245
|
314 217,2
|
22
|
+1
|
АЛИХАНОВ Антон Андреевич
|
Калининградская обл.
|
36 544
|
304 724,9
|
23
|
+44
|
ОСИПОВ Александр Михайлович
|
Забайкальский край
|
39 131
|
292 682,0
|
24
|
+44
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
46 144
|
282 082,6
|
25
|
+12
|
БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович
|
Пензенская обл.
|
56 727
|
281 026,3
|
26
|
+59
|
ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич
|
Сахалинская обл.
|
34 296
|
271 572,6
|
27
|
+17
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
58 581
|
268 415,0
|
28
|
+1
|
АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич
|
Ямало-Ненецкий АО
|
32 870
|
268 093,9
|
29
|
+2
|
ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич
|
Ростовская обл.
|
57 306
|
266 549,2
|
30
|
+36
|
ШУМКОВ Вадим Михайлович
|
Курганская обл.
|
37 723
|
253 832,3
|
31
|
-15
|
ВАСИЛЬЕВ Владимир Абдуалиевич
|
Дагестан
|
52 276
|
253 306,4
|
32
|
-10
|
РАДАЕВ Валерий Васильевич
|
Саратовская обл.
|
60 184
|
252 138,4
|
33
|
-12
|
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
|
Псковская обл.
|
40 581
|
251 696,0
|
34
|
-4
|
БОЧАРОВ Андрей Иванович
|
Волгоградская обл.
|
82 329
|
250 846,9
|
35
|
-22
|
БУРКОВ Александр Леонидович
|
Омская обл.
|
41 329
|
237 391,8
|
36
|
-4
|
ТОМЕНКО Виктор Петрович
|
Алтайский край
|
42 206
|
236 470,9
|
37
|
-13
|
РЕШЕТНИКОВ Максим Геннадьевич
|
Пермский край
|
43 639
|
233 999,5
|
38
|
-24
|
ТРАВНИКОВ Андрей Александрович
|
Новосибирская обл.
|
38 863
|
228 814,6
|
39
|
-4
|
УСС Александр Викторович
|
Красноярский край
|
45 901
|
221 706,8
|
40
|
+21
|
ФУРГАЛ Сергей Иванович
|
Хабаровский край
|
37 895
|
221 028,3
|
41
|
new
|
ПАСЛЕР Денис Владимирович
|
Оренбургская обл.
|
31 009
|
219 202,5
|
42
|
-15
|
МОРОЗОВ Сергей Иванович
|
Ульяновская обл.
|
51 598
|
217 130,6
|
43
|
-3
|
БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
|
Удмуртия
|
28 659
|
204 431,2
|
44
|
-8
|
ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич
|
Бурятия
|
29 212
|
184 273,0
|
45
|
+31
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
37 579
|
182 414,4
|
46
|
0
|
ОРЛОВ Василий Александрович
|
Амурская область
|
28 080
|
178 373,2
|
47
|
+3
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
59 162
|
176 934,3
|
48
|
new
|
РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович
|
Севастополь
|
26 024
|
175 918,1
|
49
|
-8
|
ЛЮБИМОВ Николай Викторович
|
Рязанская обл.
|
37 510
|
170 795,8
|
50
|
-8
|
ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|
Карелия
|
31 177
|
168 917,8
|
51
|
0
|
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович
|
Смоленская обл.
|
40 886
|
164 233,9
|
52
|
+4
|
КУВШИННИКОВ Олег Александрович
|
Вологодская обл.
|
32 530
|
163 271,6
|
53
|
-8
|
ГАПЛИКОВ Сергей Анатольевич
|
Коми
|
30 903
|
160 287,7
|
54
|
-6
|
НИКИТИН Александр Валерьевич
|
Тамбовская обл.
|
28 847
|
158 034,4
|
55
|
+15
|
СИПЯГИН Владимир Владимирович
|
Владимирская обл.
|
38 864
|
147 395,8
|
56
|
new
|
БАБУШКИН Игорь Юрьевич
|
Астраханская обл.
|
24 025
|
128 954,2
|
57
|
-2
|
НИКИТИН Андрей Сергеевич
|
Новгородская обл.
|
24 588
|
120 928,6
|
58
|
-1
|
КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич
|
Адыгея
|
17 458
|
118 992,8
|
59
|
-25
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
22 049
|
116 233,4
|
60
|
0
|
АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич
|
Калужская обл.
|
27 792
|
115 455,9
|
61
|
-8
|
МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич
|
Ярославская обл.
|
23 941
|
112 519,4
|
62
|
new
|
ХАСИКОВ Бату Сергеевич
|
Калмыкия
|
18 098
|
109 230,9
|
63
|
-1
|
ИГНАТЬЕВ Михаил Васильевич
|
Чувашия
|
49 233
|
106 696,1
|
64
|
new
|
ХОРОХОРДИН Олег Леонидович
|
Республика Алтай
|
15 735
|
106 544,1
|
65
|
-7
|
ОРЛОВ Игорь Анатольевич
|
Архангельская обл.
|
31 458
|
96 353,8
|
66
|
-2
|
ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич
|
Томская обл.
|
19 560
|
93 853,9
|
67
|
+17
|
КОНОВАЛОВ Валентин Олегович
|
Хакасия
|
26 612
|
93 675,7
|
68
|
-16
|
БИТАРОВ Вячеслав Зелимханович
|
Северная Осетия — Алания
|
23 995
|
91 991,4
|
69
|
-4
|
ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович
|
Кировская обл.
|
22 885
|
87 340,0
|
70
|
-16
|
НОСОВ Сергей Константинович
|
Магаданская обл.
|
14 149
|
86 631,3
|
71
|
-22
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
21 127
|
82 925,5
|
72
|
-9
|
ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич
|
Мордовия
|
15 376
|
79 987,7
|
73
|
-2
|
ИЛЮХИН Владимир Иванович
|
Камчатский край
|
19 557
|
79 508,6
|
74
|
new
|
КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович
|
Ингушетия
|
11 832
|
78 307,6
|
75
|
-16
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
23 916
|
72 229,9
|
76
|
-7
|
ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич
|
Карачаево-Черкесия
|
15 126
|
62 669,5
|
77
|
new
|
КОБЗЕВ Игорь Иванович
|
Иркутская обл.
|
6 376
|
61 863,3
|
78
|
+2
|
САВЧЕНКО Евгений Степанович
|
Белгородская обл.
|
15 705
|
58 571,5
|
79
|
+2
|
КОКОВ Казбек Валерьевич
|
Кабардино-Балкария
|
11 686
|
56 822,6
|
80
|
-8
|
КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич
|
Тыва
|
12 971
|
52 486,3
|
81
|
-6
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
19 472
|
45 688,4
|
82
|
+1
|
ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович
|
Марий Эл
|
15 910
|
41 759,8
|
83
|
-9
|
ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич
|
Ненецкий АО
|
8 012
|
40 921,6
|
84
|
new
|
ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович
|
Еврейская автономная обл.
|
2 784
|
27 581,1
|
85
|
-6
|
КОПИН Роман Валентинович
|
Чукотский АО
|
5 343
|
20 320,5
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