Медиарейтинги губернаторов за 2019 год

Медиарейтинги губернаторов за 2019 год

17.01.2020, 14:56, Главная тема
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Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за 2019 год. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России.

В Центральном федеральном округе лидеры рейтинга — мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге

Пере- мещение
за год

Персоны

Регион

Кол-во
сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

268 886

2 169 149,5

2

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

152 873

936 048,9

3

0

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

152 396

529 386,1

4

0

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

89 208

322 539,6

5

+9

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

46 144

282 082,6

6

+11

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

37 579

182 414,4

7

+2

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

59 162

176 934,3

8

-2

ЛЮБИМОВ Николай Викторович

Рязанская обл.

37 510

170 795,8

9

+1

ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович

Смоленская обл.

40 886

164 233,9

10

-3

НИКИТИН Александр Валерьевич

Тамбовская обл.

28 847

158 034,4

11

+4

СИПЯГИН Владимир Владимирович

Владимирская обл.

38 864

147 395,8

12

-7

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

22 049

116 233,4

13

0

АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич

Калужская обл.

27 792

115 455,9

14

-3

МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич

Ярославская обл.

23 941

112 519,4

15

-7

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

21 127

82 925,5

16

-4

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

23 916

72 229,9

17

+1

САВЧЕНКО Евгений Степанович

Белгородская обл.

15 705

58 571,5

18

-2

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

19 472

45 688,4

Движение по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров — МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» запустили президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Мэр Москвы Сергей Собянин подарил президенту России Владимиру Путину именную карту для оплаты проезда «Тройка». Сергей Собянин сообщил, что проезд по Московским центральным диаметрам (МЦД) будет бесплатным в течение двух недель начиная с 25 ноября, за это время количество вагонов на первых двух Московских кольцевых диаметрах возрастет.
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким бывшего главы столицы Юрия Лужкова, который скончался в Мюнхене. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил церемонию прощания в храме Христа Спасителя с бывшим градоначальником столицы Юрием Лужковым.
Также СМИ сообщали, что на Канале имени Москвы произошел обвал грунта, в результате чего потоки воды и грязи затопили Тушинский тоннель. ЧП было ликвидировано в рекордные сроки. На месте аварии по поручению мэра Москвы Сергея Собянина был создан оперативный штаб. Сергей Собянин взял ситуацию под личный контроль, также он сообщил, что пострадавших нет.
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о выплате компенсации пострадавшим при обрушении моста в Парке Горького в размере от 250 до 500 тысяч рублей. Мэр Москвы поручил Департаменту культуры уволить директора парка Горького после обрушения моста на каток.
Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в голосовании на выборах депутатов Мосгордумы, мэр призвал всех москвичей прийти на избирательные участки.
СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин попросил главу ГУВД Москвы Олега Баранова максимально объективно разобраться в деле журналиста Ивана Голунова.
Помимо этого сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл пленарное заседание Московского урбанистического форума. Он сообщил, что транспортная политика Москвы в области улучшения экологической обстановки позволила сократить объем вредных выбросов в атмосферу за последние годы более чем в два раза.
Мэр Москвы Сергей Собянин выступил в Мосгордуме с традиционным ежегодным отчетом о работе столичного правительства за год.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в запуске движения по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД), в котором участвовал также президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Новую трассу М11 «Москва — Санкт-Петербург» открыл президент Владимир Путин, в мероприятии принял участие губернатор Андрей Воробьев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о преимуществах новой трассы М-11 на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина.
Губернатор Андрей Воробьев и министр транспорта Евгений Дитрих доложили президенту Владимиру Путину о перспективах развития дорожной сети в Московской области. Также СМИ сообщали, что президент Владимир Путин вместе с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым приняли участие в торжественном открытии первого в России завода по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz. Помимо этого, губернатор Московской области Андрей Воробьев, зампред правительства России по социальным вопросам Татьяна Голикова и министр просвещения РФ Ольга Васильева дали старт строительству 50 новых школ.
Также СМИ сообщали, что Дмитрий Медведев пообещал губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву помочь в модернизации федеральной трассы. Об этом глава правительства заявил в ходе встречи с губернатором Подмосковья.
Жители Подмосковья, которые приняли участие в общеобластном субботнике, совместно собрали 160 тонн мусора, в генеральной уборке приняли участие более 670 тысяч человек, об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Также сообщалось, что Андрей Воробьев дал старт строительству завода по выпуску японских грузовых автомобилей Hino.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил соболезнования семье Юрия Лужкова.
Также сообщалось, что министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев заложили камень в основание учебно-воспитательного центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».

В декабре состоялась пресс-конференция губернатора Тверской области Игоря Рудени по итогам 2019 года. Отвечая на вопросы журналистов, Игорь Руденя рассказал о нацпроектах, развитии транспортной инфраструктуры, газификации, инвестициях, тарифах, цифровом вещании, туризме и многом другом. Проведение национального туристского форума «Реки России» обсуждалось на рабочей встрече президента России Владимира Путина и губернатора Тверской области Игоря Рудени.
Накануне открытия трассы М-11 губернатор Игорь Руденя принял участие в осмотре участка автомобильной дороги М-11 «Москва — Санкт-Петербург», проходящего по территории Тверской области. Губернатор Игорь Руденя принял участие в церемонии открытия трассы М-11. С предложениями по развитию дорожной инфраструктуры трассы М-11 в Тверской области выступил губернатор Игорь Руденя на совещании в Ленинградской области в рамках открытия скоростной автодороги М-11 Москва — Санкт-Петербург.
Делегация Тверской области во главе с губернатором Игорем Руденей посетила с бизнес-миссией Германию. Реализацию инвестиционного проекта обсудили в Берлине в рамках презентации инвестиционного потенциала Верхневолжья губернатор области Игорь Руденя и руководство немецкой компании Lichtgitter GmbH. Тверская делегация, которую возглавлял Игорь Руденя, заключила ряд соглашений по развитию проектов в сфере медицинской промышленности, производства металлических конструкций, созданию в области литейного производства.
Помимо этого, Игорь Руденя принял участие в Форуме муниципальных образований Тверской области «Верхневолжье-2019 — территория развития», который прошёл в Твери.

Самые заметные перемещения в рейтинге у губернатора Курской области Романа Старовойта (+11) и губернатора Липецкой области Игоря Артамонова (+9).
Врио губернатора Курской области Роман Старовойт победил на выборах главы региона. Также сообщалось, что глава Курской области Роман Старовойт рассказал во время встречи президенту России Владимиру Путину о начале подготовки к празднованию тысячелетия Курска.
Избранный губернатор Липецкой области Игорь Артамонов официально вступил в должность 13 сентября.
Квотировать ставку на ипотеку при индивидуальном жилищном строительстве предложил на встрече с Владимиром Путиным глава Липецкой области Игорь Артамонов.

Главы регионов в 2019 году:

Место в рейтинге

Пере- мещение
за год

Персоны

Регион

Кол-во
сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

268 886

2 169 149,5

2

+23

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург

205 726

2 084 593,8

3

-1

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

152 873

936 048,9

4

+24

ХАБИРОВ Радий Фаритович

Башкортостан

122 139

869 639,1

5

new

ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович

Челябинская обл.

103 775

852 302,6

6

-3

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович

Чечня

115 716

820 612,0

7

-1

НИКИТИН Глеб Сергеевич

Нижегородская обл.

133 270

696 752,3

8

-3

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич

Татарстан

101 038

681 104,9

9

-5

АКСЕНОВ Сергей Валерьевич

Крым

99 008

637 431,7

10

-3

КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович

Свердловская обл.

96 294

615 170,9

11

+1

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

152 396

529 386,1

12

+6

НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич

Республика Саха

58 335

497 522,8

13

-4

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич

Приморский край

64 555

444 362,7

14

+3

МООР Александр Викторович

Тюменская обл.

39 269

385 665,1

15

new

ЧИБИС Андрей Владимирович

Мурманская обл.

50 402

372 818,6

16

-6

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович

Краснодарский край

69 858

359 914,3

17

+21

ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич

Ленинградская обл.

52 680

350 430,2

18

-7

АЗАРОВ Дмитрий Игоревич

Самарская обл.

58 325

339 972,7

19

0

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

89 208

322 539,6

20

-5

ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич

Кемеровская обл.

44 774

317 608,9

21

-1

КОМАРОВА Наталья Владимировна

Ханты-Мансийский АО

44 245

314 217,2

22

+1

АЛИХАНОВ Антон Андреевич

Калининградская обл.

36 544

304 724,9

23

+44

ОСИПОВ Александр Михайлович

Забайкальский край

39 131

292 682,0

24

+44

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

46 144

282 082,6

25

+12

БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович

Пензенская обл.

56 727

281 026,3

26

+59

ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич

Сахалинская обл.

34 296

271 572,6

27

+17

ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович

Ставропольский край

58 581

268 415,0

28

+1

АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич

Ямало-Ненецкий АО

32 870

268 093,9

29

+2

ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич

Ростовская обл.

57 306

266 549,2

30

+36

ШУМКОВ Вадим Михайлович

Курганская обл.

37 723

253 832,3

31

-15

ВАСИЛЬЕВ Владимир Абдуалиевич

Дагестан

52 276

253 306,4

32

-10

РАДАЕВ Валерий Васильевич

Саратовская обл.

60 184

252 138,4

33

-12

ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич

Псковская обл.

40 581

251 696,0

34

-4

БОЧАРОВ Андрей Иванович

Волгоградская обл.

82 329

250 846,9

35

-22

БУРКОВ Александр Леонидович

Омская обл.

41 329

237 391,8

36

-4

ТОМЕНКО Виктор Петрович

Алтайский край

42 206

236 470,9

37

-13

РЕШЕТНИКОВ Максим Геннадьевич

Пермский край

43 639

233 999,5

38

-24

ТРАВНИКОВ Андрей Александрович

Новосибирская обл.

38 863

228 814,6

39

-4

УСС Александр Викторович

Красноярский край

45 901

221 706,8

40

+21

ФУРГАЛ Сергей Иванович

Хабаровский край

37 895

221 028,3

41

new

ПАСЛЕР Денис Владимирович

Оренбургская обл.

31 009

219 202,5

42

-15

МОРОЗОВ Сергей Иванович

Ульяновская обл.

51 598

217 130,6

43

-3

БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович

Удмуртия

28 659

204 431,2

44

-8

ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич

Бурятия

29 212

184 273,0

45

+31

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

37 579

182 414,4

46

0

ОРЛОВ Василий Александрович

Амурская область

28 080

178 373,2

47

+3

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

59 162

176 934,3

48

new

РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович

Севастополь

26 024

175 918,1

49

-8

ЛЮБИМОВ Николай Викторович

Рязанская обл.

37 510

170 795,8

50

-8

ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович

Карелия

31 177

168 917,8

51

0

ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович

Смоленская обл.

40 886

164 233,9

52

+4

КУВШИННИКОВ Олег Александрович

Вологодская обл.

32 530

163 271,6

53

-8

ГАПЛИКОВ Сергей Анатольевич

Коми

30 903

160 287,7

54

-6

НИКИТИН Александр Валерьевич

Тамбовская обл.

28 847

158 034,4

55

+15

СИПЯГИН Владимир Владимирович

Владимирская обл.

38 864

147 395,8

56

new

БАБУШКИН Игорь Юрьевич

Астраханская обл.

24 025

128 954,2

57

-2

НИКИТИН Андрей Сергеевич

Новгородская обл.

24 588

120 928,6

58

-1

КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич

Адыгея

17 458

118 992,8

59

-25

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

22 049

116 233,4

60

0

АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич

Калужская обл.

27 792

115 455,9

61

-8

МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич

Ярославская обл.

23 941

112 519,4

62

new

ХАСИКОВ Бату Сергеевич

Калмыкия

18 098

109 230,9

63

-1

ИГНАТЬЕВ Михаил Васильевич

Чувашия

49 233

106 696,1

64

new

ХОРОХОРДИН Олег Леонидович

Республика Алтай

15 735

106 544,1

65

-7

ОРЛОВ Игорь Анатольевич

Архангельская обл.

31 458

96 353,8

66

-2

ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич

Томская обл.

19 560

93 853,9

67

+17

КОНОВАЛОВ Валентин Олегович

Хакасия

26 612

93 675,7

68

-16

БИТАРОВ Вячеслав Зелимханович

Северная Осетия — Алания

23 995

91 991,4

69

-4

ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович

Кировская обл.

22 885

87 340,0

70

-16

НОСОВ Сергей Константинович

Магаданская обл.

14 149

86 631,3

71

-22

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

21 127

82 925,5

72

-9

ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич

Мордовия

15 376

79 987,7

73

-2

ИЛЮХИН Владимир Иванович

Камчатский край

19 557

79 508,6

74

new

КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович

Ингушетия

11 832

78 307,6

75

-16

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

23 916

72 229,9

76

-7

ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич

Карачаево-Черкесия

15 126

62 669,5

77

new

КОБЗЕВ Игорь Иванович

Иркутская обл.

6 376

61 863,3

78

+2

САВЧЕНКО Евгений Степанович

Белгородская обл.

15 705

58 571,5

79

+2

КОКОВ Казбек Валерьевич

Кабардино-Балкария

11 686

56 822,6

80

-8

КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич

Тыва

12 971

52 486,3

81

-6

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

19 472

45 688,4

82

+1

ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович

Марий Эл

15 910

41 759,8

83

-9

ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич

Ненецкий АО

8 012

40 921,6

84

new

ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович

Еврейская автономная обл.

2 784

27 581,1

85

-6

КОПИН Роман Валентинович

Чукотский АО

5 343

20 320,5


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