Определены объекты для ремонта по программе «Решаем вместе!»

Определены объекты для ремонта по программе «Решаем вместе!»

10.01.2020, 15:13, Новости
Теги: , ,

В конце декабря в Ярославской области состоялась межведомственная комиссия по реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!».

По итогам заседания был утвержден перечень мероприятий, которые будут проведены в 2020 году, в том числе в Рыбинске.

Программа по созданию комфортной городской среды в Рыбинске реализуется с 2017 года. В первый год благодаря поддержке правительства области в нашем городе удалось отремонтировать 12 дворовых территорий с охватом более 20 домов. В 2018 году — 9 придомовых территорий. В прошлом году — 14.

На текущий год запланирован ремонт 11 дворов. Девять дворов ждали включения в программу с прошлого года и вошли в нее с дополнительными баллами. Две территории – новые.

Список дворов для ремонта в 2020 году:

· Гагарина, 24;
· Лосевская, 21;
· Ухтомского, 22;
· Баррикадная, 35;
· Качалова, 50;
· 9 Мая, 9А;
· Боткина, 23;
· Солнечная, 18;
· Серова, 3;
· Серова, 5;
· Моторостроителей, 8.

— К ремонту удастся приступить раньше, чем в прошлом году. В соответствии с дорожной картой области необходимо будет провести все организационные процедуры по выбору подрядчика до 1 мая. В настоящее время идет процедура формирования технической документации для размещения торгов, — рассказала директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

Перечень работ, который предусмотрен проектно-сметной документацией, стандартный — это обустройство парковочных мест, замена асфальтового покрытия и строительство тротуаров, благоустройство в виде посадок деревьев и установки лавочек.

Всего на ремонт дворов в Рыбинске в 2020 году выделено 43 миллиона рублей. Самым дорогим объектом стал двор дома № 24 по улице Гагарина. Проект предусматривает ремонт не только прилегающей к дому территории, но и проездов. Дворы домов №№ 3 и 5 на проспекте Серова будут ремонтировать совместно.

На заседании также был утвержден список общественных территорий. В Рыбинске в 2020 году будут благоустроены парк в микрорайоне Переборы и парковая зона на улице Волочаевской.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИОдин комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика