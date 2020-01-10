Определены объекты для ремонта по программе «Решаем вместе!»

В конце декабря в Ярославской области состоялась межведомственная комиссия по реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!».
По итогам заседания был утвержден перечень мероприятий, которые будут проведены в 2020 году, в том числе в Рыбинске.
Программа по созданию комфортной городской среды в Рыбинске реализуется с 2017 года. В первый год благодаря поддержке правительства области в нашем городе удалось отремонтировать 12 дворовых территорий с охватом более 20 домов. В 2018 году — 9 придомовых территорий. В прошлом году — 14.
На текущий год запланирован ремонт 11 дворов. Девять дворов ждали включения в программу с прошлого года и вошли в нее с дополнительными баллами. Две территории – новые.
Список дворов для ремонта в 2020 году:
· Гагарина, 24;
· Лосевская, 21;
· Ухтомского, 22;
· Баррикадная, 35;
· Качалова, 50;
· 9 Мая, 9А;
· Боткина, 23;
· Солнечная, 18;
· Серова, 3;
· Серова, 5;
· Моторостроителей, 8.
— К ремонту удастся приступить раньше, чем в прошлом году. В соответствии с дорожной картой области необходимо будет провести все организационные процедуры по выбору подрядчика до 1 мая. В настоящее время идет процедура формирования технической документации для размещения торгов, — рассказала директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.
Перечень работ, который предусмотрен проектно-сметной документацией, стандартный — это обустройство парковочных мест, замена асфальтового покрытия и строительство тротуаров, благоустройство в виде посадок деревьев и установки лавочек.
Всего на ремонт дворов в Рыбинске в 2020 году выделено 43 миллиона рублей. Самым дорогим объектом стал двор дома № 24 по улице Гагарина. Проект предусматривает ремонт не только прилегающей к дому территории, но и проездов. Дворы домов №№ 3 и 5 на проспекте Серова будут ремонтировать совместно.
На заседании также был утвержден список общественных территорий. В Рыбинске в 2020 году будут благоустроены парк в микрорайоне Переборы и парковая зона на улице Волочаевской.
Пресс-служба администрации города Рыбинска
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