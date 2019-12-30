Рыбинцы поддержали проект берегоукрепления в районе ДК «Вымпел»

27 декабря в Рыбинске состоялись публичные слушания по проекту берегоукрепления правого берега Волги на участке от ДС «Полет» до ДК «Вымпел».

В общественном обсуждении проекта приняли участие представители администрации города, депутаты Муниципального Совета, городские архитекторы, краеведы, общественники.

Разработку проекта берегоукрепления выполнил Градостроительный институт пространственного моделирования и развития «Гипрогор Проект». Территория проектирования составляет 8,61 га земли, а протяженность участка — 1150 метров.

В ходе проектирования разработчик решил целый ряд сложных технических и правовых вопросов: обеспечил внешний доступ к участку, не затрагивая интересы многочисленных частных землевладельцев, организовал подъезд специализированной пожарной техники непосредственно к реке Волге для целей экстренного забора воды при пожарах как с северной, так и с южной частей участка. А самое главное — предусмотрел возможность спуска на воду плавательных средств.

— Рыбинск — город на реке, и благоустройство набережных Волги имеет стратегически важное значение для развития его экономики. Проект позволяет качественно улучшить общественные пространства Рыбинска и обеспечить горожан и туристов новой рекреационной зоной с набережной, спусками к воде и зонами отдыха. Уверен, что благоустроенный берег Волги станет центром притяжения горожан и гостей города», — одобрил проект глава города Рыбинска Денис Добряков.

Оптимальное решение по планировке территории для берегоукрепления выработано в ходе проработки нескольких концепций. Были проанализированы замечания и предложения, обозначенные в ходе предварительных обсуждений.

— В рамках проекта специалистами института фактически были выполнены работы по детальной предпроектной проработке объекта инженерной защиты, что создает все необходимые условия для обустройства рекреационной зоны в соответствии с задачами города и потребностями горожан, — пояснил управляющий директор Градостроительного института «Гипрогор Проект» Дмитрий Сергеев.

Пресс-служба администрации города Рыбинска

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