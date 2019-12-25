В Рыбинске завершился конкурс «Учитель года-2019»

В Рыбинске подвели итоги конкурсов «Учитель года России», «Воспитатель года России», «Сердце отдаю детям». 24 декабря в Общественно-культурном центре состоялась церемония награждения победителей.

Ежегодный конкурс проводится с целью поддержки инновационного движения, распространения педагогического опыта лучших учителей города, внедрения новых педагогических технологий в систему образования, поддержки талантливых, творчески работающих педагогов.

̶ Конкурс за звание лучшего учителя года проходит традиционно в трех номинация: в среде учителей школ, воспитателей дошкольных учреждений и педагогов дополнительного образования. Согласно положению в конкурсе определяется один общий победитель, набравший наибольшее количество голосов, и победители в каждом из структурных подразделений. Все они будут представлять наш город на региональном этапе, ̶ рассказала заместитель директора департамента образования Светлана Смирнова.

В этом году участие в профессиональном конкурсе принимали девять педагогов, шесть из которых дошли до финала. В течение месяца финалисты состязались в разных испытаниях, которые состояли из заочного и очного тура. Как отмечают организаторы, участники представляют разные школы и детские сады. Повторяющихся конкурсантов нет. Это связано с тем, что конкурс отнимает много времени без отрыва от работы.

Абсолютным победителем профессиональных конкурсов 2019 года на муниципальном этапе стала педагог начальных классов СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова Алена Капанадзе.

̶ Эмоции зашкаливают. На конкурс было потрачено много сил и времени, но для меня это карьерный рост и отличный опыт, который я перенимаю у коллег, руководства школы, а также других конкурсантов, ̶ поделилась победительница конкурса Алена Капанадзе.

Дипломы призеров в номинации «Учитель года» получила преподаватель немецкого языка школы № 5 Ирина Ильина, «Воспитатель года» — воспитатель детского сада №113 Елена Васильева. В номинации «Сердце отдаю детям» награду получила Надежда Дайлида, педагог-организатор Центра «Солнечный». Все победители будут представлять город на региональном этапе конкурса.

— Как показывает практика, самые эффективные в работе те люди, которые могут сделать что-то, выходящее из ряда. Это хорошо. Это дает отличный толчок всей системе. Такие люди — маленькие звездочки, которые не дают нам «засыпать». Я с большим уважением отношусь к ним за нестандартный подход, за более интенсивный взгляд на жизнь и понимание того, что в этом мире нужно выделяться. Спасибо за то, что вы меняете наш мир, за то, что вдохновляете своих учеников и воспитанников, — подчеркнул глава города Рыбинска Денис Добряков.

Приз зрительских симпатий получила учитель физической культуры школы №44 Марина Бизина, приз детского жюри достался Ольге Соколовой, учителю начальных классов из школы №36. Все участники педагогического конкурса получили дипломы, памятные статуэтки, денежные премии и билеты на концерт звезды российской эстрады.

Пресс-служба администрации города Рыбинска

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