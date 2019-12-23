Школа № 28 получила новое оборудование по региональному проекту

В рыбинской школе № 28 им. А.А. Суркова внедрили целевую модель цифровой образовательной среды.

В числе 13 образовательных учреждений Ярославской области школа № 28 стала участником регионального проекта «Цифровая школа», который входит в приоритетный национальный проект «Образование».

Новое интерактивное оборудование уже используют в образовательном процессе. Одними из первых на новом оборудовании провели урок русского языка в шестом классе.

̶ Реализация проекта направлена на создание к 2024 году новой медиакультуры образования, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. На сегодняшний день это единственная школа в городе, которая принимает участие в национальном проекте. Надеемся, что в следующем году для создания цифровой сети будут выбраны и другие школы Рыбинска, — сказала директор департамента образования Римма Брядовая.

В рамках проекта школа получила шесть ноутбуков для управленческого персонала, два комплекта по 15 мобильных ноутбуков для учеников и один ноутбук для учителя. А также цифровой комплекс, который включает в себя мобильную интерактивно-вычислительную технику.

̶ В настоящее время с помощью интерактивных устройств мы проводим уроки русского языка, литературы и иностранного языка. Педагоги предварительно прошли обучение. Сейчас ребята вовлечены в учебный процесс, ̶ рассказала директор СОШ № 28 Ольга Шальнова.

Руководитель школы также отмечает, что благодаря проекту «Цифровая школа», учебное заведение готовится к участию в программе «Российская электронная школа», которая будет реализоваться в следующем году.

̶ Мы работаем с современными детьми, это так называемое поколение «цифровых ладошек», но мы понимаем, что работать с информацией сложно. Наша задача состоит в том, чтобы научить их находить информацию и обрабатывать ее. Современные технологии, которые они активно осваивают, очень помогают, ̶ пояснила Екатерина Зеленкова, учитель СОШ № 28.

Пресс-служба администрации города Рыбинска

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