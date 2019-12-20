Каскад Верхневолжских ГЭС отметил День энергетика

В Рыбинске в пятый раз прошла благотворительная акция гидроэнергетиков «Рожденные энергией»: филиал ПАО «РусГидро» — «Каскад Верхневолжских ГЭС» подарил акушерскому стационару рыбинской городской больницы №1 современное диагностическое оборудование.
На протяжении нескольких лет Каскад Верхневолжских ГЭС отмечает профессиональный праздник — День энергетика, организуя благотворительную акцию «Рожденные энергией». В этот раз медики получили в дар ценный и необходимый подарок — фетальный монитор GM G6B.
По словам заместителя главного врача городской больницы №1 по акушерству и гинекологии Анны Тугбаевой, новое оборудование – крайне необходимая вещь для рыбинского акушерского стационара. Аппарат с мобильным экраном, функцией записи в онлайн режиме оценивает состояние плода во время беременности и в процессе родов. Обследование на нем пройдет каждая пациентка стационара.
За пять лет проведения благотворительной акции Каскад Верхневолжских ГЭС поставил в родильное отделение фетальные мониторы, гематологический анализатор, тромбоэластограф, датчики для аппарата УЗИ.
В канун Дня энергетика Каскад Верхневолжских ГЭС завершает реализацию благотворительной программы 2019 года. За прошедший год благотворительную помощь от энергетиков получили педагоги и воспитанники детского дома Волжский, угличский Дом детского творчества, спортивные школы Рыбинска и Углича, Рыбинская археологическая экспедиция и другие организации.
Наталья Малышева,
специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС»
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