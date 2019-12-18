Туристические предложения Ярославии для семей с детьми

В городах и районах Ярославской области разработаны зимние интерактивные программы, квесты, ремесленные и гастрономические мастер-классы, ориентированные на семьи с детьми.

– Для удобства жителей и гостей региона на туристическом портале visityaroslavia.ru размещена специальная вкладка​, где собраны все новогодние предложения, – рассказала директор департамента туризма Юлия Рыбакова. – Одним из ярких событий декабря станет фестиваль городских ремесел и творческих индустрий «ЯрКрафт», который пройдет с 25 по 29 декабря на улице Андропова в Ярославле. Ремесленники региона предложат самые необычные новогодние сувениры и подарки, а также проведут разнообразные мастер-классы для детей и взрослых, в том числе по изготовлению елочных игрушек.

В Данилове разработан туристический квест «Легенды Д». Проект предполагает интерактивное знакомство с городом. Участникам необходимо пройти восемь локаций и выполнить разные задания. Например, в Летнем саду нужно разыграть необычную шахматную партию, на территории тюремного замка – перевоплотиться в героев кинофильма и воссоздать известный кинокадр, а в детском парке выполнить просьбу старухи Шапокляк.

В Тутаеве в музее «Борисоглебская сторона» можно посетить новую детскую программу «По следам Деда Мороза». В Ростове в этом году запущен большой проект «Зима в Ростове». В его рамках маленьким гостям будет интересно посетить «Кремлевскую елку», а также кукольные представления.

​В Переславле-Залесском в музее «Рождение сказки» приглашают на «Новогодние приключения в Тридевятом царстве», а в Первомайском районе – на встречу с Бабой-ягой. В Некоузском районе можно встретиться с Ситским котом. В Некрасовском гостей ждут в музее-солеварне, а в Пошехонье – в музее «Топтыгин дом».

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