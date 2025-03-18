Кибермошенники обманывают ярославцев «заменой» домофона ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Кибермошенники обманывают ярославцев «заменой» домофона

18.03.2025, 10:10, Новости
Теги: , ,

Предполагаемой жертве звонит неизвестный, который представляется сотрудником управляющей компании или организации, обслуживающей домофоны.

Он сообщает, что якобы в соответствии с законодательством производится «замена» домофона: вместе общего кода у каждого собственника будет уникальный, что должно повысить безопасность.

Для убедительности злоумышленник может обращаться к человеку по настоящему имени и отчеству, называть адрес жительства и управляющую компанию, а также сообщать, сколько ключей от домофона будет положено собственнику, где и за какую плату можно сделать дополнительные.

Затем мошенник просит сообщить ему для авторизации код, который поступил на телефон человека. Мошенники могут назвать его «персональным кодом домофона». Но на самом деле это код для входа в портал Госуслуг. После того, как человек его сообщит, мошенники получают доступ к личному кабинету и могут использовать его для подтверждения личности при оформлении кредита или займа.

– Мошенники не первый раз обращаются к теме домофонов в многоквартирных домах. Ранее они предлагали гражданам сканировать фишинговый QR-код, выдавая его за информацию от официальной компании. Самое безопасное, что может сделать человек, если ему звонят с неизвестного номера, – не отвечать. Если вы уже начали общаться с незнакомцем, ни в коем случае не сообщайте ему никакие коды. Внимательно прочитайте текст в начале сообщения. Там написано «Никому не сообщайте код! Его спрашивают только мошенники». Если вы сообщили персональную информацию, немедленно свяжитесь со службой поддержки, – комментирует эксперт по кибербезопасности ярославского отделения Банка России Андрей Коценко.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.03 / Самолет «Суперджет» с двигателями ПД-8 совершил первый полет

17.03 / Рыбинск. Криминальная хроника

14.03 / Страховщик неверно посчитал коэффициент бонус-малус. Что делать?

12.03 / Мир азарта и развлечений

11.03 / Аппараты для лазерной эпиляции: как выбрать и что учесть

10.03 / Мошенники предлагают ярославцам обменять деньги на драгоценные металлы

10.03 / Как интернет изменил восприятие музыки: удобство и доступность

28.02 / Lolzteam Market: ваш надежный партнер в мире аккаунтов

25.02 / 3 нелегальных кредитора выявили в Ярославской области в 2024 году

25.02 / Путешествие в сказку: «Волшебника Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика