Кибермошенники обманывают ярославцев «заменой» домофона

Предполагаемой жертве звонит неизвестный, который представляется сотрудником управляющей компании или организации, обслуживающей домофоны.

Он сообщает, что якобы в соответствии с законодательством производится «замена» домофона: вместе общего кода у каждого собственника будет уникальный, что должно повысить безопасность.

Для убедительности злоумышленник может обращаться к человеку по настоящему имени и отчеству, называть адрес жительства и управляющую компанию, а также сообщать, сколько ключей от домофона будет положено собственнику, где и за какую плату можно сделать дополнительные.

Затем мошенник просит сообщить ему для авторизации код, который поступил на телефон человека. Мошенники могут назвать его «персональным кодом домофона». Но на самом деле это код для входа в портал Госуслуг. После того, как человек его сообщит, мошенники получают доступ к личному кабинету и могут использовать его для подтверждения личности при оформлении кредита или займа.

– Мошенники не первый раз обращаются к теме домофонов в многоквартирных домах. Ранее они предлагали гражданам сканировать фишинговый QR-код, выдавая его за информацию от официальной компании. Самое безопасное, что может сделать человек, если ему звонят с неизвестного номера, – не отвечать. Если вы уже начали общаться с незнакомцем, ни в коем случае не сообщайте ему никакие коды. Внимательно прочитайте текст в начале сообщения. Там написано «Никому не сообщайте код! Его спрашивают только мошенники». Если вы сообщили персональную информацию, немедленно свяжитесь со службой поддержки, – комментирует эксперт по кибербезопасности ярославского отделения Банка России Андрей Коценко.