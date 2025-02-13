Персонажи «Простоквашино» украсили детскую коллекцию косметических средств

Киностудия «Союзмультфильм» совместно с косметической компанией Avon Россия представили коллекцию детской уходовой косметики.

Для коллаборации был выбран флагманский проект киностудии – мультсериал «Простоквашино» – его герои возглавили ТОП самых узнаваемых анимационных персонажей в 2024 году по данным исследования IPSOS «Новое поколение». Новая линейка включает 2 в 1 шампунь-кондиционер, 2 в 1 пену для ванн/гель для душа, спрей для тела и лосьон для рук и тела.

– Ценности заботы, взаимоподдержки, доброты всегда были основополагающими для «Союзмультфильма» как десятилетия назад, так и сейчас, поэтому наше сотрудничество с брендом Avon по созданию косметических линеек с героями популярных мультсериалов позволило появиться на рынке по-настоящему качественному, привлекательному и полезному продукту, – отметила директор по продажам и лицензионному маркетингу киностудии «Союзмультфильм» Анна Герасимова.

Мультфильмы — это всегда добрые ассоциации с детством и заботой. Основываясь на этом, компания Avon Россия создала серию средств, которые подарят ощущение радости как детям, так и взрослым. Линейка обладает сочным банановым ароматом — одним из любимых у аудитории.

– Новая линейка предназначена для самых маленьких, ее можно использовать начиная с трех лет. Когда речь идет о косметике для детей — безопасность имеет первостепенное значение, – комментирует Ксения Варакина-Митрай, специалист по разработке и исследованию потребительских свойств продукции Avon. – Детская кожа особенно чувствительна и более восприимчива к компонентам. Поэтому наша линейка создана с использованием мягкого гипоаллергенного состава и клинически протестирована, чтобы убедиться, что она не вызывает побочных реакций даже на нежной детской коже.

Специалисты Avon по исследованиям и разработкам создали специальную линейку для детей с особым вниманием к ингредиентам. Приятный банановый аромат новой коллекции создает позитивное настроение, а бережные формулы обеспечивают нежный уход за кожей и волосами. Все средства обладают мягким безопасным составом, подходят для чувствительной детской кожи и безопасны для детей от трех лет.

Коллекция доступна в продаже с февраля 2025 года. Средства можно приобрести на официальном сайте Avon .

Уходовая косметика по мультсериалу «Простоквашино» – не первый продукт сотрудничества двух компаний: в канун 2025 года была запущена специальная праздничная линейка, которая также пользовалась успехом покупателей.

Об Avon

Компания Avon, в настоящее время принадлежащая бразильской группе компаний Natura & Co, занимается производством и продажей косметики уже 137 лет. Avon — это компания, которая объединяет людей, используя силу красоты для изменения жизни к лучшему. На территории России Avon ведет свою деятельность уже 30 лет. Имеет собственное производство в Московской области. Также компания ведет активную социальную деятельность. Только за последние годы, компания направила порядка 130 млн рублей на поддержку женщин России в рамках благотворительных программ и передала 540 000 единиц продукции Avon малоимущим семьям по всей России.

О «Союзмультфильм»

«Союзмультфильм» – современный медиахолдинг и крупнейшая анимационная студия в России, выпускающая более 41 часа анимации в год – это сериалы, полнометражные и короткометражные фильмы. Помимо производства компания также развивает собственный телеканал «Мультиландия», лицензионное агентство, сеть развлекательно-познавательных мультимедиа-площадок, актуальные технологии и профессиональное образование. На сегодняшний день здесь работают лучшие эксперты и лидеры российской анимационной индустрии.