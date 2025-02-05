Мошенники снимают деньги в банкоматах без пластиковых карт пострадавших

Выявлен новый и крайне опасный способ мошенничества с использованием вирусной технологии. Она позволяет снимать деньги с карт пострадавших без использования этих карт.

Схема опасна тем, что мошенники не предлагают переводить, снимать деньги или передавать их посторонним, а убеждают установить якобы официальное приложение Центробанка (возможны и другие варианты).

Признак схемы: злоумышленники звонят гражданам, в том числе через мессенджеры, и утверждают, что неизвестные лица пытаются похитить деньги с их счета. Чтобы предотвратить потерю сбережений, мошенники убеждают человека немедленно установить на своем телефоне якобы мобильное приложение Центрального банка (варианты названий могут быть разными). Причем, пока оно устанавливается, запрещают пользоваться устройством.

После этого злоумышленники просят жертву запустить установленное приложение, поднести свою карту к мобильному телефону и ввести подтверждающий СМС-код от банка. Это якобы нужно для «авторизации» в приложении регулятора и «спасения» денег на счете. На самом деле программа, загруженная на смартфон, является вредоносной.

Она позволяет создать на телефоне мошенников виртуальный образ банковской карты жертвы. В результате злоумышленники с использованием этого виртуального образа могут снимать деньги в банкоматах, поддерживающих бесконтактную технологию: вместо банковской карты они прикладывают свой смартфон.

Советы эксперта по кибербезопасности ярославского отделения Банка России Андрея Коценко:

– Не скачивайте по просьбе незнакомых лиц никакие мобильные приложения или программы, а также не совершайте по их требованию никаких действий в банковских и иных приложениях.

– Не сообщайте посторонним людям личные и финансовые данные, под каким бы предлогом или каким бы способом их ни пытались узнать.

– При возникновении любых сомнений по сохранности денег на банковском счете сразу же звоните в свой банк по номеру, указанному на его официальном сайте или оборотной стороне банковской карты.