ОДК-Сатурн расширяет знания школьников о профессиях в двигателестроении

Рыбинское предприятие ОДК–Сатурн (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) реализует проект по развитию технических знаний школьников.

Учащиеся инженерного класса школы №30 посетили управление главного метролога и узнали о востребованных в двигателестроении профессиях.

Учащиеся пятого класса, которые в этом учебном году приступили к обучению по авиастроительному профилю побывали в музее метрологии. Школьникам рассказали об истории измерительного оборудования и его видах, обслуживании и поверке средств измерений. В управлении главного метролога ребята узнали о работе подразделения и наиболее востребованных метрологических профессиях.

– Задача метрологов – обеспечение единства и точности измерений. Среди наиболее востребованных профессий в отрасли – слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, который своими руками может настроить прибор. Также есть эксперты, которые исключают возможность ошибки на этапе разработки конструкторской документации. Их работу сложно переоценить, это золотой фонд предприятия. Надеюсь, ребята больше узнали о нашей работе, что в дальнейшем поможет им определиться с будущей профессией, – отметил заместитель главного метролога ОДК-Сатурн Олег Семенов.

ОДК-Сатурн реализует проект Госкорпорации Ростех «Инженерные классы авиастроительного профиля» с 2022 года. Сейчас при поддержке предприятия в городе действуют инженерные и ассоциированные классы в пяти общеобразовательных школах. Их задача – обеспечить углубленную подготовку школьников по технологическому, естественно-научному профилям и дополнительным дисциплинам.

– Мы уже несколько лет реализуем проект «Инженерные классы авиастроительного профиля» и видим результаты – растет количество ребят, которых привлекает инженерно-техническая деятельность. Сегодня в профильных классах обучается более 300 человек. Они смогут стать кадровым потенциалом предприятия и отрасли, – сказал начальник управления социальных программ ОДК-Сатурн Александр Соколов.

В рамках профориентационной ОДК-Сатурн и РГАТУ имени П.А. Соловьева проводят для учеников инженерных классов круглые столы, лекции, мастер-классы и практикумы.