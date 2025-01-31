ОДК-Сатурн расширяет знания школьников о профессиях в двигателестроении ✓ Новости Рыбинска и не только
 

ОДК-Сатурн расширяет знания школьников о профессиях в двигателестроении

31.01.2025, 12:12, Новости
Теги: ,

Рыбинское предприятие ОДК–Сатурн (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) реализует проект по развитию технических знаний школьников.

Учащиеся инженерного класса школы №30 посетили управление главного метролога и узнали о востребованных в двигателестроении профессиях.

Учащиеся пятого класса, которые в этом учебном году приступили к обучению по авиастроительному профилю побывали в музее метрологии. Школьникам рассказали об истории измерительного оборудования и его видах, обслуживании и поверке средств измерений. В управлении главного метролога ребята узнали о работе подразделения и наиболее востребованных метрологических профессиях.

– Задача метрологов – обеспечение единства и точности измерений. Среди наиболее востребованных профессий в отрасли – слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, который своими руками может настроить прибор. Также есть эксперты, которые исключают возможность ошибки на этапе разработки конструкторской документации. Их работу сложно переоценить, это золотой фонд предприятия. Надеюсь, ребята больше узнали о нашей работе, что в дальнейшем поможет им определиться с будущей профессией, – отметил заместитель главного метролога ОДК-Сатурн Олег Семенов.

ОДК-Сатурн реализует проект Госкорпорации Ростех «Инженерные классы авиастроительного профиля» с 2022 года. Сейчас при поддержке предприятия в городе действуют инженерные и ассоциированные классы в пяти общеобразовательных школах. Их задача – обеспечить углубленную подготовку школьников по технологическому, естественно-научному профилям и дополнительным дисциплинам.

– Мы уже несколько лет реализуем проект «Инженерные классы авиастроительного профиля» и видим результаты – растет количество ребят, которых привлекает инженерно-техническая деятельность. Сегодня в профильных классах обучается более 300 человек. Они смогут стать кадровым потенциалом предприятия и отрасли, – сказал начальник управления социальных программ ОДК-Сатурн Александр Соколов.

В рамках профориентационной ОДК-Сатурн и РГАТУ имени П.А. Соловьева проводят для учеников инженерных классов круглые столы, лекции, мастер-классы и практикумы.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.01 / ОДК-Сатурн готовит высококвалифицированных специалистов в передовой инженерной школе РГАТУ

14.01 / ОДК-Сатурн укрепляет спортивный дух сотрудников

04.12 / Студенты трека «Код Ростеха» изучают цифровые технологии на ОДК-Сатурн

03.12 / «ОДК-Сатурн» поддерживает престиж профессии контролера

20.11 / ОДК-Сатурн внедряет предложения сотрудников по улучшениям в области качества

18.11 / К Дню рождения Рыбинской ГЭС прошел гидроквиз для детей

13.11 / Производственные цеха ОДК-Сатурн посетили более 400 студентов

06.11 / ОДК-Сатурн способствует развитию инженерных компетенций школьников

30.10 / Сотрудников ОДК-Сатурн отметили отраслевыми наградами

23.10 / ОДК демонстрирует передовые технологии производства авиадвигателей на международном форуме

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика