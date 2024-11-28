Ярославцы внесли в программу долгосрочных сбережений более 350 млн рублей

Жители Ярославской области за десять месяцев текущего года заключили свыше 13,2 тысяч договоров долгосрочных сбережений.

В негосударственные пенсионные фонды перечислено более 351 млн рублей взносов. Программа постепенно набирает популярность: если в сентябре в регионе было заключено 1,9 тысяч договоров, то в октябре – уже 2,8 тысяч. Всего в России граждане заключили свыше 1,7 млн договоров.

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) стартовала в России с 1 января 2024 года. Она позволяет человеку сформировать финансовую подушку безопасности или получить дополнительный доход к пенсии. Преимуществами программы является софинансирование государством до 36 тысяч рублей в год в течение первых десяти лет и возможность получить налоговый вычет до 52 тысяч рублей в год. Кроме этого, на этапе накопления и выплат средства, размещенные на счете, наследуются в 100-процентном объеме. Вложения застрахованы государством в пределах 2,8 млн рублей. Накопленные деньги можно начать использовать через 15 лет или по достижении определённого возраста – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Также в ряде случаев их можно получить досрочно в особых жизненных ситуациях.

– Сберегать стало выгодно, сберегательных инструментов в России становится все больше. К накопительным счетам и вкладам добавился новый инструмент – программа долгосрочных сбережений. Механизм программы работает как накопительный счет, только вы открываете его не в банке, а в негосударственном пенсионном фонде. Главная особенность программы в том, что ее участники получают прибавку от государства к своим накоплениям. Софинансирование действует в течении десяти лет после вступления в программу, – прокомментировала эксперт ярославского отделения Банка России Наталья Вахрушева.