Серебро на чемпионате РФ по плаванию, серебро рыбинского самбиста на Кубке России, как скачать 1xBet и другие новости Рыбинска

На Кубке России по самбо рыбинский самбист завоевал серебро, Александр Степанов выиграл серебряную медаль на чемпионате России по плаванию, тяжелоатлет взял медаль на всероссийском турнире.

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В Санкт-Петербурге завершился чемпионат РФ по плаванию. Соревнования проходили в бассейне протяженностью 25 метров. В состязаниях принимало участие 900 спортсменов. Было разыграно 48 медалей.

Спортсмен из Рыбинска Александр Степанов завоевал серебряную медаль на дистанции 1500 метров. Его результат – 14.38,78 минут. Кстати, чтобы скачать приложение 1xBet на девайс, понадобится пара минут, так как в регистрационной анкете достаточно указать имя, фамилию, адрес электронной почты и промокод.

На Кубке России по самбо собралось 400 спортсменов из 44-х регионов, которые ведут борьбу за путевку на Кубок мира. В первый день состязаний в финале принял участие Сандалов из Рыбинска. Он противостоял сильному сопернику Санюку, но одолеть его не смог. В результате завоевал серебро Кубка РФ. Джамолдин доминировал практически весь бой, но уступил со счетом 1:2.

На всероссийском турнире по тяжелой атлетике свое мастерство демонстрировали спортсмены из 9-ти регионов. Бронзовую медаль домой увез Егор Коршунов. В весе +109 кг, его результат – 290 кг. Его младший брат Матвей занял 5-е место. В весовой категории 89 кг показал результат 239 кг.

В Рыбинске с 21 по 24 ноября проходил межрегиональный турнир по шорт-треку. На счету рыбинских спортсменов 4 личные медали и 4-е эстафетные награды. Бекенов завоевал золото на 1,5 км и серебро на 1 км. На 500 метрах серебряную медаль получил Тимофей Петров, бронзовую на 1000 м – Рената Цветкова.

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