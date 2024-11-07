Мошенники крадут смс-сообщения прямо с экранов их смартфонов

Новая схема мошенничества направлена против тех, кто продает свои товары или предлагает услуги на онлайн-площадках.

Способ хищения принципиально отличается от тех, когда преступники представляются полицейскими, работниками банков, почты, системы здравоохранения, представителями Госуслуг и обманом пытались заставить жертву назвать смс-коды.

Схему можно разделить на несколько шагов. На первом этапе продавец размещает свои товары на онлайн-площадках. Допустим, это будет подержанный смартфон.

На втором этапе с продавцом связывается мошенник и сообщает, что товар ему нравится, но он хочет проверить его качество по видеосвязи. Для этого нужно перейти в один из мессенджеров и включить демонстрацию экрана.

Как только включается демонстрацию экрана, мошенник запрашивает доступ к смене номера в банковском приложении продавца или на «Госуслугах» и видит поступившее смс-сообщение с кодом на экране смартфона.

На заключающем этапе, если продавец сразу не прекратил общение и не связался со службой поддержки банка или «Госуслуг», мошенник переподключает личный кабинет продавца на свои номера для дальнейшего вывода средств со счетов или оформления кредита.

– Никогда не следует забывать о безопасности. Тем более, когда вы общаетесь с незнакомым человеком. В мобильных приложениях ряда сервисов есть функция онлайн-показа. Она позволяет безопасно и не покидая приложения показать товар. Если же вы подозреваете, что в процессе видеозвонка посторонний мог увидеть персональную информацию, рекомендую немедленно завершить общение и связаться со службой поддержки той организации, сообщение от которой в это время поступило на ваш смартфон. В зоне риска люди, о которых мошенники уже знают какую-то информацию (нашли в соцсетях, получили из похищенных баз). Потому важно ограничить круг лиц, которые могут видеть информацию о вас, а также держать персональную информацию при себе, – комментирует эксперт по кибербезопасности ярославского отделения Банка России Владимир Смолкин.