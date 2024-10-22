На Угличской ГЭС начался очередной этап замены гидроагрегата ✓ Новости Рыбинска и не только
 

На Угличской ГЭС начался очередной этап замены гидроагрегата

22.10.2024, 13:25, Новости
Теги: , , ,

На Угличской ГЭС (филиал РусГидро) начался очередной этап замены гидроагрегата №1 – сборка ротора.

Работы идут в соответствии с графиком замены гидроагрегата, одного из проектов Программы комплексной модернизации гидроэлектростанций РусГидро.

На сегодняшний день специалисты АО «Гидроремонт-ВКК» (входит в Группу РусГидро) собрали и установили в шахту турбинный блок и нижнюю грузонесущую крестовину нового гидроагрегата. На освободившейся монтажной площадке началась сборка ротора. После сборки продолжится монтаж оборудования в шахте гидроагрегата. По окончании монтажных работ специалисты приступят к пусконаладке.

На Угличской ГЭС установлены два гидроагрегата, один из которых был заменен в 2011 году. Гидроагрегат №1 эксплуатировался с момента пуска станции в 1940 году, он отработал более 80 лет. Вместо него будет смонтирован новый гидроагрегат, изготовленный на предприятиях российского концерна «Силовые машины». После ввода в эксплуатацию гидроагрегата №1 проект по замене всех гидроагрегатов Угличской ГЭС будет завершен, установленная мощность гидроэлектростанции вырастет еще на 10 МВт и достигнет 130 МВт.

Наталья Малышева,
специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС»


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.10 / ОДК-Сатурн поддерживает преемственность поколений на предприятии

21.10 / Мост в Рыбинске полностью перекроют для транспорта с 26 по 30 октября

16.10 / Молодежь ОДК-Сатурн объединилась для решения реальных производственных задач

04.10 / Перекрытие моста в Рыбинске

03.10 / Лучшее промышленное предприятие Ярославской области

02.10 / ОДК-Сатурн подготовит IT-инженеров нового поколения для двигателестроения

01.10 / На Угличской и Рыбинской ГЭС заменили ремонтные затворы

23.09 / В День предприятия в ОДК-Сатурн открыли памятную доску в честь первого генерального конструктора

19.09 / Волжский мост полностью закроют для движения транспорта на четыре дня

17.09 / ОДК-Сатурн стимулирует изучение технических дисциплин в новом «Кванториуме»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика