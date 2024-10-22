На Угличской ГЭС начался очередной этап замены гидроагрегата

На Угличской ГЭС (филиал РусГидро) начался очередной этап замены гидроагрегата №1 – сборка ротора.

Работы идут в соответствии с графиком замены гидроагрегата, одного из проектов Программы комплексной модернизации гидроэлектростанций РусГидро.

На сегодняшний день специалисты АО «Гидроремонт-ВКК» (входит в Группу РусГидро) собрали и установили в шахту турбинный блок и нижнюю грузонесущую крестовину нового гидроагрегата. На освободившейся монтажной площадке началась сборка ротора. После сборки продолжится монтаж оборудования в шахте гидроагрегата. По окончании монтажных работ специалисты приступят к пусконаладке.

На Угличской ГЭС установлены два гидроагрегата, один из которых был заменен в 2011 году. Гидроагрегат №1 эксплуатировался с момента пуска станции в 1940 году, он отработал более 80 лет. Вместо него будет смонтирован новый гидроагрегат, изготовленный на предприятиях российского концерна «Силовые машины». После ввода в эксплуатацию гидроагрегата №1 проект по замене всех гидроагрегатов Угличской ГЭС будет завершен, установленная мощность гидроэлектростанции вырастет еще на 10 МВт и достигнет 130 МВт.

Наталья Малышева,

специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС»