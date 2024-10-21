Рыбинск. Новости полиции

Жительница г. Рыбинска по указаниям телефонных мошенников перевела 400 тысяч рублей

В МУ МВД России «Рыбинское» с заявлением обратилась женщина 1964 г.р., которая сообщила, что ей позвонили неизвестные, представились сотрудниками медицинской организации и под предлогом замены медицинского полиса, убедили сообщить код, пришедший в смс — сообщении. После чего, позвонили неизвестные, и под предлогом сохранности денежных средств и перевода их на «безопасный счет», убедили ее проследовать в банк, обналичить сбережения в сумме 100 тысяч рублей, оформить кредит на сумму 300 тысяч рублей и перевести всю сумму на указанный банковский счет через банкомат. Информацию в банке заявительница не перепроверила и выполнила указания звонивших. Ущерб составил 400 тысяч рублей.

Мошенничества за выходные

За прошедшие выходные дни в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» с заявлениями о совершенных в отношении них мошенничествах, обратились 4 граждан. Звонившие представлялись:

– руководителями организаций, где работают заявители 1953 г.р. и 1960 г.р. под предлогом проведения проверок на предприятиях, убедили перевести свои денежные средства на «безопасные счета». Женщина 1953 г. р. перевела около 750 тысяч рублей, а местная жительница 1960 г.р. – около 400 тысяч рублей;

– горожанке 1960 г.р. позвонили неизвестные, под предлогом защиты денежных средств и убедили ее перевести денежные средства в сумме около 1,3 млн. рублей на счет неизвестного;

– житель города 2006 г.р. оформлял покупку в интернет — магазине, перейдя по неустановленной ссылке для оплаты, перевел более 6000 рублей. Товар не получен, деньги не возвращены.

– более 10 граждан сами лично предоставили доступ к своим личным кабинетам портала госуслуги, назвав смс – пароли неизвестным, в телефонном разговоре.

В Рыбинске полицейскими раскрыта кража из парикмахерской

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило заявление от парикмахера одного из салонов красоты о том, что у нее был похищен сотовый телефон, стоимостью 15 тыс. рублей.

Сотрудниками уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый в совершении кражи 57-летний мужчина, который дал признательные показания. Полицейскими установлено, что подозреваемый являлся клиентом заявительницы. После оказанных услуг мужчина в качестве оплаты за стрижку подал крупную купюру, а когда мастер отошла, чтобы разменять деньги, похитил с рабочего столика ее сотовый телефон.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Похищенное изъято.

При совершении любого преступления (правонарушения) при первой же возможности гражданам необходимо сообщить в полицию. При этом следует помнить, что чем раньше пострадавший или свидетель обратится в полицию, тем больше шансов найти и задержать преступника. Желательно, чтобы кроме времени и места совершения преступления, были сообщены данные (приметы) преступника и сведения о похищенных вещах. Вызвать полицию можно по телефону «02», по сотовому телефону «102».

Основные виды мошенничеств, будьте бдительны!

«Блокировка» банковской карты.

Запомните! Банки не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не выспрашивают конфиденциальные сведения и коды, связанные с картами клиентов, работники банков никогда не сообщают по телефону о блокировке банковских карт.

Не производите никаких действий с банковской картой по указанию третьих лиц.

Никому не сообщайте секретный код из СМС-сообщений, PIN-код и CVV-код карты (цифры с обратной стороны), а также срок её действия и персональные данные владельца. Никогда не храните PIN-код рядом с банковской картой.

Визит «социальных работников».

Полиция призывает граждан быть осторожными – мошенники используют различные предлоги, чтобы войти в доверие. Уважаемые пенсионеры, не вступайте в общение с незнакомыми людьми, не впускайте их в свой дом. Велика вероятность того, что «гости» могут оказаться мошенниками, совершить кражу, другие преступления. Социальные работники не приходят без предупреждения! Обо всех подозрительных случаях, когда незнакомые люди настойчиво пытаются навязать свое общение и проявляют повышенное внимание, стремясь войти к вам в дом – сообщайте в полицию. Не будьте доверчивыми.

«Денежная реформа».

Предупреждаем – никакого обмена денег не проводится. Если к Вам пришли с таким предложением или под похожим предлогом, Вас просят предоставить имеющиеся денежные знаки для переписи номеров, не сомневайтесь – перед Вами мошенники. Сразу звоните в полицию по телефону «02», с сотового – «102».

Полиция обращается к жителям области – не уставайте напоминать Вашим пожилым родственникам о том, что пускать в дом незнакомцев, даже если они представились соцработниками или сотрудниками госучреждений, небезопасно. Выпишите и повесьте на видное место все важные номера телефонов, в том числе полиции. В случае если пришли неизвестные, пожилые родственники смогут позвонить в эти инстанции и проверить, действительно ли пришедшие работают там, обратиться в полицию.

Просьба «одолжить» в социальных сетях.

Уважаемые граждане – мошенники используют различные предлоги, чтобы войти в доверие.

Если в социальной сети пришло сообщение от друга, с просьбой о материальной помощи, и Вы готовы ее оказать, не спешите перечислять деньги. Удостоверьтесь, что Вам действительно пишет знакомый.

Никому не сообщайте PIN-код и CVV-код карты (цифры с обратной стороны карты), а также срок её действия и персональные данные владельца. Никогда не храните PIN-код рядом с банковской картой.

Не производите никаких действий с банковской картой по указанию третьих лиц.

Рассылка вредоносных сообщений.

Ни в коем случае нельзя открывать ссылки, полученные Вами от посторонних лиц в виде CMC и ММС-сообщений, а также электронных писем от неизвестных пользователей социальных сетей. Эти ссылки вероятнее всего приведут вас на зараженные ресурсы сети Интернет.

Полиция настоятельно рекомендует – не совершайте необдуманных действий. Помните! Только Вы сами, проявив бдительность и осторожность, можете уберечь себя от подобных неприятностей. Не будьте доверчивыми.

Сообщение о «выигрыше».

Полиция предупреждает: не верьте CMC-сообщениям и телефонным звонкам о крупных выигрышах. Будьте предельно осторожными при пользовании интернет-сайтами. Как только Вы сталкиваетесь с ситуацией, в качестве выхода из которой Вам предлагают финансовые вложения или необходимость сообщить конфиденциальны сведения (CVC-код карты, секретный код из CMC-сообщения и т.д.), проявите бдительность и благоразумие. Ни в коем случае не переводите денежные средства злоумышленникам и не сообщайте информацию о себе.

Будьте бдительны! Элементарные правила личной и финансовой безопасности должен знать каждый. Осторожно общайтесь с незнакомыми людьми. Проверяйте любую информацию, поступившую от неизвестных. Не спешите расстаться со своими сбережениями, посоветуйтесь с близкими, позвоните в полицию.

Если вы пострадали от преступных посягательств, звоните – «02», с сотового – «102».

Родственник «попал в беду».

Уважаемые граждане! Если Вам позвонили по телефону и сообщили, что у Вашего родственника неприятности и ему нужно передать или отправить деньги, не сомневайтесь: это мошенники! Техника сегодня позволяет подделать голос человека. Самое главное в данной ситуации – не волноваться и не поддаваться панике. Свяжитесь с близкими, проверьте информацию и сразу обращайтесь в полицию! Ни в коем случае не передавайте деньги незнакомым людям!

Следует помнить, что чем раньше пострадавший обратится в полицию, тем больше шансов найти и задержать преступника. Позвонить в полицию можно по телефону «02», с мобильного телефона – «102».

Сделки через сайты бесплатных объявлений.

Полиция предупреждает, что пострадать от действий мошенников можно как приобретая товар, так и выступая в качестве продавца.

Чтобы сохранить при себе свои деньги нужно соблюдать простые правила:

– не переводите в качестве предоплаты деньги. Помните, осуществив эту операцию, вы не получаете гарантий в получении приобретаемого товара.

Не выполняйте указаний незнакомых лиц при действиях с банковской картой.

никому не называйте конфиденциальные данные банковской карты для получения денежных средств от потенциального покупателя. Используйте иные альтернативные способы оплаты.

не выполняйте указаний третьих лиц, для осуществления перевода

достаточно данных, указанных на тыльной стороне банковской карты.

Звонок или смс от работников портала «Госуслуги».

Неизвестные заходят на портал «Госуслуг», имея номер сотового телефона гражданина, зарегистрированного там и отправляют запрос на восстановление пароля от личного кабинета. Когда код подтверждения приходит по смс абоненту, тут же ему поступает телефонный звонок, якобы от представителей портала «Госуслуг» о том, что совершена несанкционированная операция и необходимо подтвердить вход в личный кабинет. Сообщив код из смс – сообщения, вы предоставляете доступ к личному кабинету на портале «Госуслуги». Не сообщайте неиизвестным данные из смс – сообщений.

Участие в инвестиционных проектах в сети интернет.

Не стоит откликаться на предложения неизвестных поучаствовать в инвестиционных проектах в сети интернет для получения дополнительного заработка. Вложив денежные средства в сомнительные проекты, вывести их не получится, даже если за первые денежные переводы, вам вернулся процент от переведенной суммы. Это обман.

Звонок или смс – сообщения от непосредственного руководителя.

От неизвестных поступает звонок или смс – сообщение, якобы от непосредственного руководителя предприятия или организации, где работает гражданин, которые убеждают, что на предприятии ведется проверка по факту мошеннических действий одного из работников, поэтому необходимо собственные денежные средства перевести на «безопасный счет». Перепроверяйте личным звонком всю поступившую информацию своему непосредственному руководству о необходимости каких – либо действий с денежными средствами. «Безопасных счетов» – не существует!

Сотрудники полиции провели встречу с иностранными студентами

В рамках проведения занятий с иностранными студентами на базе студенческого клуба «Точка кипения», сотрудниками отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Рыбинское» организована и проведена встреча с иностранными студентами, проходящими обучение в Рыбинском государственном авиационном техническом университете им. П.А. Соловьева.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника отдела по вопросам миграции – начальник отделения по противодействию незаконной миграции подполковник полиции Алексей Зайцев и старший инспектор отделения по противодействию незаконной миграции капитан полиции Евсеева Мария.

На встрече присутствовало около 40 иностранных студентов из Таджикистана, Казахстана и Узбекистана.

Сотрудники полиции разъяснили нормы миграционного законодательства Российской Федерации, порядок и сроки постановки на миграционный учет, в том числе режим пребывания, проживания и правил поведения на территории РФ. Также было рассказано о необходимости прохождения обязательной дактилоскопической регистрации и фотографирования иностранных граждан.

Полицейские разъяснили установленную уголовную и административную ответственность за преступления и правонарушения, связанные с имущественными отношениями, мошенничествами, потреблением наркотических средств, потреблением (распитием) алкогольной продукции, с запретом курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах.

Особое внимание стражи порядка обратили на правила поведения в общественных местах, соблюдение установленных норм поведения и правил проживания в общежитиях вуза.

В завершении встречи сотрудники полиции ответили на вопросы иностранных студентов и руководства РГАТУ.

В Рыбинске среди учащихся образовательных учреждений состоялись соревнования «На страже правопорядка»

В парке на ул. В. Набережной состоялись соревнования «На страже правопорядка» среди учащихся образовательных учреждений г. Рыбинска, приуроченные к профессиональному празднику сотрудников органов внутренних дел.

Состязания проходят ежегодно в рамках муниципальной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

Цель мероприятия – пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, обучение представителей молодого поколения навыкам обеспечения личной безопасности и их ориентирование на выбор профессии – сотрудник органов внутренних дел.

К собравшимся с приветственным словом и пожеланием успешных стартов обратилась заместитель начальника по работе с личным составом МУ МВД России «Рыбинское» подполковник полиции Е.В. Котина, председатель Ветеранской организации МУ МВД России «Рыбинское» Михеев Олег Иванович и представитель Общественного совета при МУ МВД России «Рыбинское» – директор СОШ №3 Солнцева Светлана Николаевна.

В комбинированной эстафете, состоящей из 9 этапов, приняли участие 16 команд, около 160 участников, в том числе воспитанники отрядов правоохранительной направленности.

Участники преодолели такие этапы как «Бег в бронежилетах», «Служебный биатлон», «Полицейский патруль», «Бег в противогазах», «Разборка и сборка автомата» и другие.

В начале ноября, в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел будут подведены итоги эстафеты и награждены победители.

Прием на службу в органы внутренних дел

Межмуниципальное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации «Рыбинское» приглашает граждан, отслуживших в Вооруженных силах РФ, для прохождения службы в органах внутренних дел. На службу в органы внутренних дел могут поступать граждане, достигшие возраста 18 лет.

Предельный возраст поступления на службу в органы внутренних дел составляет: 50 лет – для замещения должностей в органах внутренних дел младшего и среднего начальствующего состава; 55 лет – старшего начальствующего состава.

Требования к кандидатам:

– образование не ниже среднего общего (для должностей младшего начальствующего состава), среднего профессионального (для должностей среднего начальствующего состава),

– отсутствие судимости (в том числе снятой или погашенной), прекращение уголовного преследования по не реабилитирующим обстоятельствам,

– отсутствие гражданства (подданства) иностранного государства,

– для лиц мужского пола, прохождение военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации.

Должности:

• участковый уполномоченный полиции (образование среднее профессиональное/высшее); денежное довольствие в месяц составляет от 55 000 рублей.

• оперуполномоченный (образование среднее профессиональное/высшее); денежное довольствие в месяц составляет 57 000 рублей.

• дознаватель (образование высшее юридическое); денежное довольствие в месяц составляет 50 000 рублей.

• следователь (образование высшее юридическое); денежное довольствие в месяц составляет 53 000 рублей.

• инспектор дорожно-патрульной службы полиции (образование среднее профессиональное/высшее); денежное довольствие в месяц составляет 55 000 рублей.

• полицейский ОР ППСП (образование среднее полное общее/ начальное профессиональное); денежное довольствие в месяц составляет 40 000 рублей.

• полицейский изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых (образование среднее полное общее/ начальное профессиональное); денежное довольствие в месяц составляет 38 000 рублей.

• полицейский, полицейский (водитель) взвода (комендантского) по охране объектов органов внутренних дел (образование среднее полное общее/ начальное профессиональное); денежное довольствие в месяц составляет 33 000 рублей.

• инспектор отдела делопроизводства/секретарь (образование среднее профессиональное, возрастных ограничений нет); заработная плата 20 000 рублей.

Запись на собеседование по телефону: +7 (4855) 242-660.

Предусмотрена упрощенная процедура прохождения военно-врачебной комиссии для сотрудников, ранее проходивших службу в органах внутренних дел, и ветеранов боевых действий, исполнявших задачи в особых условиях.

Законодательными актами установлены льготы для сотрудников органов внутренних дел: право на пенсию после 20 лет выслуги (учитывая службу в ВС). Выплачиваются: материальная помощь в размере 1 оклада денежного содержания ежегодно к отпуску.

Ежегодный оплачиваемый отпуск 40 дней.

Подразделениям: ОР ППСП, изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых, взвода (комендантский) по охране объектов органов внутренних дел ежемесячно выплачивается губернаторская выплата.

По вопросу трудоустройства обращайтесь по адресу: Рыбинск, ул. Карякинская, 51, каб. 40а, отдел по работе с личным составом с 09:00 до 18:00 (обед 13:00-14:00), тел. 228-021.