Виза невесты в Англию: путь к постоянному виду на жительство и гражданству Великобритании

Когда речь идёт о браке с гражданином Великобритании или лицом с постоянным видом на жительство (ПМЖ), многие задаются вопросом, какая виза необходима для переезда в Англию. В этом обзоре мы рассмотрим что такое виза невесты в Англию , а также шаги к получению постоянного вида на жительство и гражданства Великобритании.

Виза для невесты в Англию

Виза для переезда в Англию с целью брака с гражданином Великобритании или лицом, имеющим право на постоянное пребывание в стране, известна как виза «семейной миграции». Данная виза предоставляет возможность невесте прибыть в Великобританию и заключить брак в течение полугода с даты оформления визы. После церемонии бракосочетания невеста имеет право подать заявку на получение вида на жительство сроком на 30 месяцев. Этот вид на жительство позволяет ей проживать, работать и учиться в Великобритании на законных основаниях.

Вид на жительство и постоянное место жительства

После того, как виза «семейной миграции» получена и брак зарегистрирован, невеста должна прожить в Великобритании не менее 30 месяцев, прежде чем подать заявление на вид на жительство. Для этого необходимо пройти тест на знание английского языка и сдать экзамен по гражданству Великобритании. После получения вида на жительство, невеста может проживать в Великобритании бессрочно.

После пяти лет проживания в Великобритании с видом на жительство, невеста может подать заявление на получение постоянного вида на жительство. Это означает, что она может проживать в Великобритании без ограничений и имеет право работать, учиться и получать медицинскую помощь.

Гражданство Великобритании

После получения статуса постоянного жителя, невесте открывается возможность подать заявление на гражданство Великобритании. Для этого необходимо прожить не менее 12 месяцев после получения статуса и успешно сдать гражданский экзамен. После натурализации невеста становится полноправным гражданином Великобритании, что дает ей право на голосование, трудоустройство и проживание в стране без ограничений.

Получение визы для невесты в Англию – первый шаг к получению постоянного статуса и гражданства. Этот процесс может занять несколько лет, но он стоит того, если вы стремитесь жить и работать в Великобритании. Важно помнить, что для успешного прохождения всех этапов, включая получение визы, статуса и гражданства, необходимо строго соблюдать требования и пройти все необходимые процедуры.