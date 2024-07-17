Рыбинский пловец Иван Косенко завоевал золото на первенстве России

Рыбинский пловец Иван Косенко одержал победу в эстафете на первенстве России по плаванию среди юниоров.

10 июля рыбинский пловец Иван Косенко завоевал золотую медаль в эстафете 4×200 м вольным стилем на первенстве России по плаванию среди юниоров 16-18 лет. Наш земляк выступал в составе сборной команды Московской области. Юниорская команда Ивана преодолела дистанцию за 7:28.57 и опередила команды Москвы и Санкт-Петербурга. Вы можете скачать Мелбет и смотреть все соревнования по плаванию благодаря онлайн трансляциям.

Первенство России по плаванию проходило с 8 по 12 июля в Обнинске. Всего в соревнованиях приняли участие семеро пловцов из Рыбинска. Ранее Иван Косенко занял четвертое место на дистанции 400м вольным стилем, а Арсений Груздев стал седьмым на дистанции 1500м вольным стилем. Другие новости спорта и приложения букмекерских контор вы найдете на сайте Бетонмобайл.

Для Ивана Косенко эта победа стала большим успехом. Он является воспитанником рыбинской спортивной школы и тренируется под руководством опытных наставников. Иван начал заниматься плаванием в раннем детстве и уже в юном возрасте показывает высокие результаты на соревнованиях всероссийского уровня.

Победа в эстафете на первенстве России стала для Ивана Косенко первым золотом на таком престижном турнире. Это достижение не только самого спортсмена, но и всей его команды – тренеров, родителей и болельщиков, которые поддерживают Ивана на протяжении всей его спортивной карьеры.

Успех рыбинского пловца вызвал большой интерес и гордость у жителей города. Иван Косенко стал настоящим героем для своих земляков, которые с нетерпением ждут его новых побед на соревнованиях самого высокого уровня.

Успехи рыбинских биатлонистов на Кубке Золотого кольца

Помимо успехов пловцов, рыбинские спортсмены также отличились на Кубке Золотого кольца по биатлону, который прошел 13-14 июля под Рыбинском. В соревнованиях приняли участие юные биатлонисты 13-14 лет из 9 регионов.

Рыбинец Денис Огурцов стал победителем гонки на лыжероллерах на дистанции 6 км. На следующий день в кроссе на 3 км Денис завоевал серебряную медаль. В обеих гонках Денис делил пьедестал с представителями Московской области.

Денис Огурцов является воспитанником рыбинской спортивной школы по биатлону. Он начал заниматься этим видом спорта в раннем возрасте и уже показывает высокие результаты на соревнованиях. Победа и призовое место на Кубке Золотого кольца стали большим достижением для юного биатлониста.

Тренер Дениса Огурцова, Галина Силина, отметила, что ее подопечный демонстрирует отличную физическую подготовку и стабильность в стрельбе. Эти качества позволяют Денису успешно выступать на соревнованиях различного уровня.

Успехи рыбинских спортсменов на Кубке Золотого кольца вызвали большой интерес у болельщиков и жителей города. Победы Ивана Косенко и Дениса Огурцова стали ярким событием для всего спортивного сообщества Рыбинска. Эти достижения вдохновляют молодых спортсменов города и служат примером для подражания.

Рыбинск по праву гордится своими талантливыми воспитанниками, которые добиваются высоких результатов на соревнованиях всероссийского уровня. Успехи пловцов и биатлонистов из Рыбинска вызывают большой интерес и поддержку у жителей города, которые с нетерпением ждут новых побед своих земляков.