Мошенники предлагают ярославским пенсионерам пересчитать пенсию ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Мошенники предлагают ярославским пенсионерам пересчитать пенсию

02.07.2024, 4:58, Новости
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Мошенники придумали новую схему обмана. Они звонят пожилым людям и представляются работниками Социального фонда России.

Злоумышленники сообщают, что размер текущей пенсии можно существенно увеличить, так как якобы обнаружен неучтенный трудовой стаж. Для перерасчета они предлагают «записаться на консультацию» в МФЦ или СФР. При этом для убедительности звонящие называют настоящие адреса центров и отделений в городе проживания потенциальной жертвы, что усыпляет бдительность человека.

По сценарию мошенников, для записи на прием человек должен назвать данные паспорта, СНИЛС, ИНН и озвучить код из смс. На самом деле эти данные нужны мошенникам для доступа к учетной записи человека на Госуслугах. Получив доступ к личному кабинету, они могут использовать эти данные для различных целей, в том числе для оформления на жертву кредитов или займов.

– Если с вами связались неизвестные по поводу перерасчета пенсии, не вступайте с ними в разговор или переписку. Ни в коем случае не сообщайте незнакомцам персональные данные, не переходите по неизвестным ссылкам, не сообщайте смс-коды. Если вы все-таки сообщили персональные данные, рекомендуем заблокировать банковскую карту, а также сменить пароли в онлайн-кабинетах Госуслуг и банка и сообщить о случившемся в техподдержку, – комментирует эксперт по кибербезопасности ярославского отделения Банка России Андрей Коценко.

По любым вопросам о пенсиях и выплатах нужно самостоятельно позвонить в единый контакт-центр Социального фонда России по телефону 8-800-10-000-01, либо обращаться в ближайшее отделение фонда.




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