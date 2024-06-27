Рыбинские легкоатлеты завоевали медали на первенстве России ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Рыбинские легкоатлеты завоевали медали на первенстве России

27.06.2024, 16:37, Новости
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Рыбинские спортсмены успешно выступили на первенстве России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 16 лет, которое прошло с 21 по 23 июня в Краснодаре. Более 850 юных легкоатлетов из 65 регионов страны приняли участие в соревнованиях, демонстрируя свое мастерство и волю к победе.

Варвара Иванова, воспитанница рыбинской спортивной школы олимпийского резерва №2 имени заслуженного тренера СССР Виктора Кудрявцева, стала победительницей в метании молота. Ее результат в финальной попытке составил 63,45 метра, что позволило ей уверенно занять первое место на пьедестале почета. Варвара начала заниматься легкой атлетикой в возрасте 10 лет под руководством опытного тренера Ирины Ивановой. Упорные тренировки и целеустремленность позволили ей добиться высоких результатов на столь ответственных соревнованиях. Вы можете скачать Тенниси и смотреть все соревнования по легкой атлетике и не только.

Ее одноклубница Вероника Осипова также показала отличные результаты в метании молота, завоевав бронзовую медаль с результатом 58,12 метра. Вероника тренируется под руководством Ирины Ивановой с 2017 года и уже успела зарекомендовать себя как перспективная спортсменка. Ее попадание в тройку призеров первенства России стало закономерным итогом многолетней кропотливой работы. Другие новости спорта читайте на сайте




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