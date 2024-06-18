Судьбы рыбинских моторостроителей воплотились на сцене театра

Для сотрудников ОДК-Сатурн (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) в Рыбинском драматическом театре состоялся премьерный показ саунд-драмы «Голоса цеха. Испытатели».

Спектакль нашел живой отклик среди театральной публики, ветеранов предприятия и заводчан.

Театральный сезон в Рыбинском драмтеатре завершается премьерой документального спектакля «Голоса цеха. Испытатели», повествующего о судьбах некогда работников крупнейшего промышленного предприятия города – ныне ОДК-Сатурн. Зрителями премьерного показа стали порядка 300 человек, среди которых сотрудники двигателестроительной компании и их родные.

– Промышленная история Рыбинска действительно заслуживает того, чтобы воплотиться в спектакле. Пожалуй, нет такой семьи, которая сегодня и в минувших поколениях не связана с заводом. Сегодня в зале присутствуют преимущественно сотрудники производственных подразделений, те, кто напрямую задействован в процессе изготовления продукции. С нашими давними друзьями из Рыбинского театра мы стараемся сделать так, чтобы моторостроители жили не только мыслями о работе, но и отдыхали семьей в театральной среде, – сказал заместитель управляющего директора – директор по экономике и финансам ОДК-Сатурн Илья Конюхов.

Спектакль поставлен при участии коллективов Рыбинского драматического и Российского государственного академического театра драмы имени Ф. Волкова. В основу пьесы драматурга Светланы Гиршон вошли воспоминания ветеранов и сотрудников предприятия, связанные с советским периодом. Наряду с частными бытовыми случаями, зрители становятся свидетелями эпохальных событий – первого запуска нового двигателя, начала войны и эвакуации завода в Уфу, полета человека в космос. Действие на сцене сопровождается вспышками света, видеопроекциями, шумом станков и темами из популярных песен.

– В каком-то смысле это универсальная история: мы живем в большой стране, объединенной общим прошлым, одинаковыми проблемами и семейными радостями. Мне посчастливилось работать с материалом, созданным кропотливым трудом из воспоминаний реальных людей. Эти истории понятны, трогательны, и, надеюсь, они будут близки нашему зрителю, – отметил режиссер спектакля Сергей Карпов.

Спектакль «Голоса цеха. Испытатели» поставлен при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и содействии ОДК-Сатурн. Творческий проект позволит привлечь широкий интерес студентов технических вузов, выпускников школ города к трудовой истории Рыбинска.