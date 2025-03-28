Инновационные разработки ОДК отмечены наградами Международного салона «Архимед»

Сотрудники рыбинского предприятия ОДК-Сатурн получили золотые и серебряные медали XXVIII Московского международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед». Престижными наградами отмечены передовые разработки в сфере машиностроения и IT.

Золотую медаль салона, а также специальный приз за лучшее изобретение в сфере машиностроения получил проект усовершенствования конструкции главного судового газотурбинного агрегата. Работа выполнена сотрудниками «Филиала ОДК-Сатурн – Научно-технический центр г. Санкт-Петербург». Установка повышает надежность работы судна и обеспечивает увеличение его скорости на 20 процентов при уменьшении массы агрегата.

– Это важное признание результатов интеллектуальной деятельности наших коллег. Сама конструкция представляет собой перспективную предпроектную разработку, которая включена в конструкторскую документацию. На имя ОДК-Сатурн получен патент на изобретение. В целом, если брать результаты применительно к корпорации, из восьми представленных экспонатов ОДК мы презентовали три, и за каждый получили медаль. Мы видим потенциал будущих разработок и, со своей стороны, стараемся максимально содействовать нашим изобретателям, — сказал начальник отдела работы с интеллектуальной собственностью ОДК-Сатурн Денис Пиотух.

Предприятие также презентовало две IT-разработки. Золотой медалью отмечено отечественное веб-приложение для автоматизированного расчета оптимальной периодичности проверки технологической оснастки. Программный продукт позволяет исключить трудозатраты, связанные с избыточным периодическим контролем. При этом снижаются риски использования некачественной контрольной оснастки и, как следствие, недостоверной оценки качества выпускаемой продукции.

Также ОДК-Сатурн презентовал VR-тренажер «Виартикум Д-30» для обучения и профориентационной работы. За этот проект коллектив сотрудников был удостоен серебряной медали салона «Архимед». В виртуальной реальности школьники и студенты могут познакомиться с историей создания и производства турбореактивного двигателя Д-30КУ/КП, узнать о его устройстве, принципах работы и применении.

– Продукт позволяет в иммерсионной среде ознакомить молодежь со сложной, высокотехнологичной продукцией. В тренажере применено решение «Цифровой наставник» – им выступает заместитель генерального директора – управляющий директор ОДК-Сатурн Виктор Поляков, который рассказывает молодежи об истории, конструкции и технических особенностях двигателя. Наш проект объединяет в себе элементы лекции, видеоролика, игры и выставки, что дает максимальный эффект и позволяет повысить усвоение материала не менее, чем на 25 процентов, – отметил начальник управления цифровой трансформации ОДК-Сатурн Александр Сорокин.

В 2025 году Московский международный салон изобретений и инновационных технологий «Архимед» прошел в 28-й раз. Мероприятие собрало изобретателей и производителей инновационной продукции из 26 государств и 35 регионов России. Участники салона представили более 500 изобретений, промышленных образцов, полезных моделей, инновационных проектов.