Подбор ухода за кожей в соответствии с возрастом: что нужно изменить в вашей рутине ухода, когда наступают новые этапы в жизни?

Каждый этап жизни приносит свои радости и вызовы. И наша кожа – не исключение. С годами она меняется, и значит и уход за ней стоит вовремя пересмотреть. Подбор правильных средств в зависимости от возраста и потребностей кожи может помочь сохранить ее здоровье и красоту на долгое время. Эксперт и бьюти-тренер Avon Мария Долматова, рассказала о важных изменениях, которые должны происходить в вашей косметичке на каждом новом этапе жизни.

20+: Борьба с первыми признаками старения

В первые двадцать лет наша кожа обычно в отличной форме, но именно в этот период важно заложить фундамент для будущего. Регулярное очищение, увлажнение и защита от солнца – три кита, на которых должен строиться ваш ежедневный уход. Включите в рутину легкий увлажняющий крем, например с антиоксидантом в виде витамина C, защищающий от свободных радикалов.

Bright Plus от Clarins

30+: Усиленное увлажнение и первые антивозрастные средства

После тридцати кожа начинает показывать первые признаки старения: появляются мелкие морщинки и тусклость. Пора добавить в рутину более интенсивные средства. Отличным выбором будет сыворотка с гиалуроновой кислотой. Такой состав глубоко увлажняет кожу и возвращает ей сияние. Не забывайте также о регулярном использовании кремов с ретинолом для стимуляции клеточного обновления.

Hyaluronic Acid Serum от Egia

40+: Фокус на упругость и восстановление

Золотые годы после сорока – это время, когда кожа начинает терять эластичность, появляются более заметные морщины и пигментные пятна. Настало время для более заботливого ухода. Включите в рутину кремы с пептидами и, особенно, протинолом, которые способствуют восстановлению кожи. Такой состав продукта укрепляет кожу и уменьшает видимость морщин. Также не забывайте о регулярных масках для лица, которые помогут поддерживать уровень увлажненности и упругости.

«Энергия протинола» от Avon

50+: Глубокое питание и борьба с возрастными изменениями

После пятидесяти кожа нуждается в глубоком питании и защите. Она становится тоньше и теряет свою естественный барьер. Включите в рутину более плотные и насыщенные продукты с содержанием витаминов, например, с ретинолом. Такие средства для ухода помогают восстанавливать барьерные функции кожи и обеспечивают ей необходимое питание.

Eclat Sublime от Darphin

Понимание потребностей вашей кожи на каждом этапе жизни – ключ к ее здоровью и красоте. Независимо от возраста, важно выбирать качественные и эффективные средства, которые будут работать в гармонии с вашей кожей. Не забывайте прислушиваться к ней и регулярно адаптировать свою рутину в соответствии с ее изменяющимися потребностями. Пусть ваша кожа сияет здоровьем и красотой в любом возрасте!