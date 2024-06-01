Композиторы, аранжировщики, музыканты, певцы… Зачем они?

Музыкальная платформа искусственного интеллекта Suno AI представила новую версию – v3.5. Что же она умеет?

Сервис вполне качественно генерирует песни по текстовому запросу. При фоновом прослушивании их сложно отличить от созданных людьми. Suno AI пишет музыку и слова, в том числе на русском языке и делает аранжировки. А еще может нарисовать обложку.

Отметим главное нововведение, в предыдущей версии максимальная длина генерируемых треков была две минуты, сейчас она увеличена до четырёх, благодаря чему за одну генерацию алгоритм способен создать полноценную композицию.

По словам представителей разработчиков, структура музыкальных композиций в версии 3.5 значительно улучшена и их можно дополнительно удлинять до двух минут.

Suno AI также анонсировал новую функцию, позволяющую комбинировать звук с текстовой подсказкой для создания новой песни. Например, стук молотка или звук бензопилы теперь можно будет превратить в уникальную музыкальную композицию.

В первой демонстрации авторы буквально «настучали» мелодию на металлической балконной трубе, которую нейросеть превратила в весьма качественную музыкальную композицию. Эта функция будет доступна в ближайшее время.

Чтобы начать пользоваться сервисом, нужно авторизоваться в Suno AI через аккаунт в Google, Microsoft или Discord. Каждый новый пользователь получает бесплатно 50 кредитов. Этого хватит на пять попыток, по каждому запросу сервис создаст два трека. Скачать сгенерированные композиции можно в видео и аудио форматах.

Подробно описывать как пользоваться музыкальным ИИ смысла нет. Если вы знаете английский язык, то все сразу поймете. Кроме того, на сайте есть описание принципов работы сервиса. Но стоит обратить внимание тем, кто хочет создать музыку на свой текст.

В Suno AI можно задать звучание песни тегами нескольких типов: разметить куплеты и припев, вставки вне этой структуры, вступления, инструментальные соло, разные голоса. Однако гарантировано и корректно работают только два – куплет и припев. В остальном ИИ сам принимает решения.

Да, и еще сервис иногда сам переставляет строки… во всяком случае, когда текст на русском языке.

Вот четыре примера, что у меня получилось (текст один – авторский, стили и аранжировки разные):

Больше примеров здесь: