Под предлогом замены номера мобильного телефона мошенники получают доступ к личному кабинету на Госуслугах

Зафиксирован очередной способ мошенничества, когда злоумышленники представляются операторами сотовой связи, получают доступ к аккаунту жертвы на портале «Госуслуги», а затем оформляют на пострадавших кредиты и займы.

Механизм мошенничества следующий. Злоумышленники по телефону предлагают сменить тариф мобильной связи или сообщают об «истекшем» сроке сим-карты, которую в срочном порядке нужно перерегистрировать. Иначе сим-карта будет «заблокирована» и абонент останется без связи.

Если человек соглашается, то на его номер отправляют смс с кодом, который якобы необходим для завершения операции. Когда жертва сообщает этот код злоумышленнику, он получает доступ к персональному аккаунту человека на портале «Госуслуги».

При получении доступа к личному кабинету, мошенник может использовать персональные данные жертвы, хранящиеся на портале. Например, чтобы подтвердить личность при оформлении кредитов и займов в ряде банков и микрофинансовых организаций. Также мошенники могут заказать выписки и справки, которые банки часто запрашивают при подаче заявки на онлайн-кредит.

Важно помнить, что у сим-карты нет срока действия. Сотрудники компаний сотовой связи не запрашивают персональные данные пользователей по телефону, не просят называть смс-коды или устанавливать приложения.

– Если вам позвонили по поводу замены сим-карты, не вступайте в диалог, положите трубку и самостоятельно свяжитесь с вашим оператором связи по контактам, указанным на официальном сайте. Ни в коем случае не сообщайте смс-коды, не переходите по неизвестным ссылкам, не устанавливайте непроверенные приложения. Если вы все-таки сообщили персональные данные, рекомендуем заблокировать банковскую карту, а также сменить пароль на Госуслугах и сообщить о случившемся в техподдержку портала, – комментирует эксперт по кибербезопасности ярославского отделения Банка России Андрей Коценко.