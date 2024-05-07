Домашний интернет от Ростелекома: безграничные возможности по выгодным тарифам ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Домашний интернет от Ростелекома: безграничные возможности по выгодным тарифам

07.05.2024, 16:29, Рекомендуем
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В современном мире сложно представить жизнь без высокоскоростного доступа в интернет. “Ростелеком”, крупнейший телекоммуникационный оператор России, предоставляет своим абонентам широкий спектр интернет-услуг на любой вкус и кошелек.

Тарифы, отвечающие всем потребностям

“Ростелеком” https://rtk-telecom.ru/ предлагает своим клиентам различные тарифные планы на домашний интернет, чтобы каждый смог подобрать оптимальный для себя вариант. От базовых тарифов для повседневного серфинга в Сети до скоростных тарифов для любителей онлайн-игр и стриминга видео в разрешении Ultra HD.

Безлимитный интернет на максимальной скорости

Для тех, кто привык использовать интернет без ограничений, “Ростелеком” предлагает тариф “Безлимитный”. Он предоставляет доступ к безлимитному интернету на максимальной скорости, характерной для вашего тарифного плана. Теперь можно смело скачивать торренты, обмениваться фотографиями и видео, смотреть фильмы и сериалы в высоком качестве без мыслей о превышении лимита.

Телевидение и телефон по доступным ценам

Помимо интернета, “Ростелеком” предлагает своим абонентам пакеты услуг, сочетающие в себе домашний интернет, цифровое телевидение и телефонную связь. Такие пакеты позволяют существенно сэкономить на услугах связи и получить максимальный комфорт от их использования.

“Ростелеком” постоянно совершенствует свои технологии, чтобы обеспечить своим абонентам максимальный комфорт при подключении и использовании услуг связи. Одним из важнейших нововведений стало внедрение технологии Wi-Fi Fi 6. Благодаря ей можно получить бесперебойный высокоскоростной интернет даже в самых удаленных уголках квартиры или дома.

Профессиональное подключение и круглосуточная поддержка

Опытные специалисты “Ростелекома” в кратчайшие сроки проведут подключение домашнего интернета, телевидения и телефона по адресу клиента. Все работы выполняются качественно и в удобное для вас время.

Также абонентам “Ростелекома” доступна круглосуточная техническая поддержка. Специалисты службы технической поддержки готовы оказать помощь в решении любых вопросов, связанных с работой услуг связи.

Выгодные акции и специальные предложения

“Ростелеком” https://rtk-telecom.ru/ регулярно проводит акции и предлагает специальные предложения, позволяющие подключиться к услугам связи на еще более выгодных условиях. Например, при подключении в период действия акции новый абонент может получить скидку на абонентскую плату или бесплатный период использования услуги.




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