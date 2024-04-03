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На Рыбинской ГЭС прошел плановый ремонт гидроагрегата

03.04.2024, 9:09, Новости
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На Рыбинской ГЭС (Каскад Верхневолжских ГЭС, филиал РусГидро) завершен плановый текущий ремонт гидроагрегата № 4. На гидроагрегате был выполнен типовой объем работ.

В частности, произведен контроль технического состояния оборудования гидрогенератора и гидротурбинной установки. Выполнена замена уплотняющих элементов турбинного подшипника. Произведен осмотр подводной части гидротурбины: камеры рабочего колеса, направляющего аппарата и рабочего колеса.

Гидроэнергетики выполнили чистку щеточного узла и доступную часть обмотки гидрогенератора, чистку маслоохладителей подпятника, отремонтировали вспомогательное оборудование гидроагрегата: систему технического водоснабжения (ремонт насосов и фильтров), оборудование маслонапорной установки. Провели испытания системы возбуждения, системы регулирования (проверка гарантий регулирования, перестановочных усилий развиваемых сервомоторами направляющего аппарата и рабочего колеса) и защит гидроагрегата.

ГА №4 Рыбинской ГЭС был заменен в 2002 году по программе комплексной модернизаций РусГидро, после замены гидроагрегата установленная мощность Рыбинской ГЭС увеличилась на 8,2 МВт.

Наталья Малышева,
специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС»




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