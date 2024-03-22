Мост в Рыбинске полностью закроют для движения транспорта на четыре дня

Перекрытие запланировано с 00:10 23 марта по 05:00 27 марта.

Подрядная организация будет бетонировать самый протяженный участок мостового перекрытия – судоходный пролет. Для пешеходов мост будет открыт.

На период перекрытия будет открыта вспомогательная парковка на Арефинском тракте, увеличено количество общественного транспорта в Заволжье, изменены маршруты движения общественного транспорта в центре, возобновлена остановка автобусов и троллейбусов на Соборной площади.

Движение пригородных автобусов:

На маршрутах № 109 «Рыбинск (Ж/д вокзал) — Гаврилово», 150 «Рыбинск — Милюшино», 152 «Рыбинск — Арефино», 156 «Рыбинск — Шашково», 160 «Рыбинск — Тутаев (левый берег)» начальный пункт переносится на остановочный пункт «Почта», расположенный в районе дома № 26 по улице Рыбинской.

Движение по маршрутам № 109, 156 и 160 организуется в прямом направлении по улице Рыбинской, в обратном по улице Сакко и Ванцетти, улице Правды.

Движение по маршрутам № 150 и 152 организуется в обоих направлениях по улице Коллективизации.

Маршруты № 505 «Рыбинск — Пошехонье», 506 «Пошехонье — Ярославль (через Рыбинск)» на участке между остановочными пунктами «Рыбинск КДП» и «7-й километр» в обоих направлениях следуют с объездом по улице Пушкина, улице Плеханова, улице Фурманова, проспекту Революции, улице Черепанова, улице Ворошилова, улице Глебовской, улице Бабушкина, Переборскому тракту, дамбе шлюз, улице Целинной, Шекснинскому шоссе, дамбе ГЭС. Плановое расписание движения не изменяется.

Расписание:

№ 109 «Рыбинск — Гаврилово» отправление от остановки «Почта»: 06:20, 07:45, 09:00, 11:05, 12:20, 14:00, 15:15, 17:25, 18:40 (заезд в п.Майский), 20:05

№ 150 «Рыбинск — Милюшино» отправление от остановки «Почта»: 05:25 (будни), 07:35, 16:00

№ 152 «Рыбинск — Арефино» отправление от остановки «Почта»: 05:55, 09:10, 11:45, 14:55, 18:15

№ 156 «Рыбинск — Шашково» отправление от остановки «Почта»: 05:55 (будни), 10:50, 13:50, 16:30

№ 160 «Рыбинск — Тутаев» отсправление от остановки «Почта»: 06:45, 09:20, 15:20, 17:30

На указанный период изменятся схемы и расписание движения городских автобусных маршрутов №№ 5, 8, 11, 18, 19, 20, 29 и 8-т:

— маршрут № 5 будет начинать работу от остановочного пункта «ГЭС-14» и проследует по маршруту до конечного остановочного пункта «Почта» (ул. Коллективизации) в обратную сторону этим же маршрутом;

— маршруты (кольцевые) № 8, 11, 19, 20 будут начинать и заканчивать движение на остановочном пункте «Почта» (ул. Коллективизации);

— маршрут № 8-т будет работать 2 автобусами по левобережной части с отправлением от остановочного пункта «Почта» (ул. Коллективизации) и 6 автобусами от начального остановочного пункта «Троллейбусный парк» до конечного остановочного пункта «Соборная площадь»;

— маршрут № 29 будет начинать работу от остановочного пункта «Почта» (ул. Коллективизации), конечный остановочный пункт на маршрутах не изменяется;

— маршрут № 18 будет осуществлять движение до конечного остановочного пункта на маршруте — «Соборная площадь».

Расписание:

№ 8-т (правобережная часть)

Рабочие дни

Отправление от троллейбусного парка

6:20, 6:40, 6:55, 7:20, 7:40, 7:55, 8:10, 8:20, 8:30, 8:40, 8:55, 9:10, 9:20, 9:30, 9:40, 9:55, 10:10, 10:30, 10:40, 11:05, 11:20, 11:30, 11:50, 12:05, 12:20, 12:40, 12:50, 13:05, 13:20, 13:40, 13:50, 14:20, 14:30, 14:40, 14:50, 15:30, 15:40, 16:05, 16:20, 16:30, 16:50, 17:05, 17:20, 17:30, 17:40, 17:50, 18:05, 18:20, 18:30, 18:40, 18:50, 19:05, 19:30, 19:45, 20:00.

Отправление от Соборной площади

6:50, 7:10, 7:25, 7:50, 8:10, 8:25, 8:40, 8:50, 9:00, 9:10, 9:25, 9:40, 9:50, 10:00, 10:10, 10:25, 10:40, 11:00, 11:10, 11:35, 11:50, 1:200, 12:20, 12:35, 12:50, 1310, 13:20, 1:335, 13:50, 14:10, 14:20, 14:50, 15:00, 15:10, 15:20, 16:00, 16:10, 16:35, 16:50, 17:00, 17:20, 17:35, 17:50, 18:00, 18:10, 18:20, 18:35, 18:50, 19:00, 1910, 19:20, 19:35, 20:00, 20:15, 20:30.

Выходные дни

Отправление от троллейбусного парка

6:20, 6:40, 7:20, 7:40, 8:10, 8:20, 8:40, 9:10, 9:20, 9:40, 10:10, 10:40, 11:05, 11:20, 12:05, 12:20, 12:40, 13:05, 13:20, 13:40, 14:20, 14:40, 15:40, 16:05, 16:20, 17:05, 17:20, 17:40, 18:05, 18:20, 18:40, 19:05, 19:45, 20:00.

Отправление от Соборной площади

6:50, 7:10, 7:50, 8:10, 8:40, 8:50, 9:10, 9:40, 950, 1010, 1040, 1110, 1135, 11:50, 12:35, 12:50, 13:10, 13:35, 13:50, 14:10, 14:50, 15:10, 16:10, 16:35, 16:50, 17:35, 17:50, 18:10, 18:35, 18:50, 19:10, 19:35, 20:15, 20:30.

8-т (левобережная часть)

Рабочие дни

Отправление от Почты

6:45, 6:55, 7:05, 7:15, 7:25, 7:35, 7:45, 7:55, 8:05, 8:15, 8:25, 8:35, 8:45, 8:55, 9:05, 9:15, 9:25, 9:35, 9:45, 9:55, 10:05, 10:25, 10:45, 10:55, 11:20, 11:35, 11:50, 12:05, 12:20, 12:35, 12:50, 13:05, 13:20, 13:35, 13:50,14:05, 14:20, 14:35, 1450, 15:05, 152:0, 15:35, 15:50, 16:05, 16:20, 16:35, 16:50, 17:05, 17:15, 17:25, 17:35, 17:45, 17:55, 18:05, 18:15, 18:25, 18:35, 18:45, 18:55, 19:10, 19:30, 20:00.

Отправление от Слипа

6:30, 6:40, 6:50, 7:00, 7:10, 7:20, 7:30, 7:40, 7:50, 8:00, 8:10, 8:20, 8:30, 8:40, 8:50, 9:00, 9:10, 9:20, 9:30, 9:40, 9:50, 10:00, 10:10, 10:20, 10:40, 11:00, 11:10, 11:35, 11:50, 12:05, 12:20, 12:35, 12:50, 13:05, 13:20, 13:35, 13:50, 14:05, 1420, 14:35, 14:50, 15:05, 15:20, 15:35, 15:50, 16:05, 16:20, 16:35, 16:50, 17:05, 17:20, 17:30, 17:40, 17:50, 18:00, 18:10, 18:20, 18:30, 18:40, 18:50, 19:00, 19:10, 19:25, 19:45, 20:15.

Выходные дни

Отправление от остановки «Почта»

7:25, 7:40, 7:55, 8:10, 8:25, 8:40, 8:55, 9:10, 9:25, 9:40, 9:55, 10:10, 10:25, 10:40, 10:55, 11:10, 114:0, 12:20, 12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 14:35, 14:50, 15:05, 15:35, 16:05, 16:20, 16:35, 16:50, 17:05, 17:20, 17:35, 17:50, 18:05, 18:20, 18:35, 18:50, 19:05, 19:20, 19:35, 19:50.

Отправление от Слипа

7:10, 7:25, 7:40, 7:55, 8:10, 8:25, 8:40, 8:55, 9:10, 9:25, 9:40, 9:55, 10:10, 10:25, 10:40, 10:55, 11:10, 11:25, 12:05, 12:35, 13:05, 13:35, 14:05, 14:35, 14:50, 15:05, 15:20, 15:50, 16:20, 16:35, 16:50, 17:05, 17:20, 17:35, 17:50, 18:05, 18:20, 18:35, 18:50, 19:05, 19:20, 19:35, 19:50.

№ 8 (кольцевой, левобережье – 2)

отправление от остановки «Почта»

5:55, 6:20, 6:45, 7:10, 7:35, 8:00, 8:25, 8:50, 10:15, 10:40, 11:05, 11:30, 11:55, 12:20, 12:45, 13:10, 13:35, 14:00, 14:30, 14:55, 15:20, 15:45, 16:10, 16:35, 17:00, 17:25, 18:40, 19:05, 19:30, 19:55, 20:20, 20:45, 21:10, 21:35, 22:10.

№ 11 (кольцевой, левобережье -2)

отправление от остановки «Почта»

6:07, 6:32, 6:57, 7:22, 7:47, 8:12, 8:37, 9:02, 9:27, 9:52, 10:27, 12:07, 12:32, 12:57, 13:22 ,13:47, 14:12, 14:37, 15:02, 15:27, 16:47, 17:12, 17:37, 18:02, 18:27.

№ 19 (кольцевой, левобережье – 1)

отправление от остановки «Почта»

5:50, 6:10, 6:30, 6:50, 7:10, 7:30, 7:50, 8:10, 8:30, 9:50, 10:10, 10:30, 10:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50, 14:10, 14:30, 14:50, 15:10, 15:30, 15:50, 16:10, 16:30, 16:50, 17:10, 17:30, 17:50, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00, 20:20, 20:40, 21:00, 21:20, 21:40, 22:10.

№ 20 (кольцевой, левобережье – 1)

отправление от остановки «Почта»

7:00, 7:20, 7:40, 8:00, 8:20, 8:40, 9:00, 9:20, 9-40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:-00, 14:20, 14:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40.

№ 29 (левобережье)

Рабочие дни

отправление от остановки «Почта» (левобережье)

6:-50, 7:30, 8:05, 9:35, 10:05, 10:50, 11:20, 14:40, 15:10, 15:40, 16:20, 16:55, 17:30, 18:10, 18:50.

отправление остановки «Сады «Дружба»»

7:05, 7:45, 8:20, 9:50, 10:20, 11:05, 11:45, 14:55, 15:25, 15:55, 16:35, 17:10, 17:45, 18:25, 19:05.

Выходные дни

отправление от остановки «Почта» (левобережье)

9:35, 10:05, 10:35, 11:15, 11:45, 12:15, 12:50.

отправление остановки «Сады «Дружба»»

9:50, 10:20, 10:50, 11:30, 12:00, 12:30, 13:05.

№5

отправление от остановки «Почта» (левобережье)

6: 30, 7:30, 9:40; 11:00, 15:35, 17:00, 17:45, 19:20.

отправление от ГЭС-14

6:00, 7:00, 9:10, 10:30, 15:05, 16:30, 17:15, 18:50.

В ближайший месяц подрядной организации «ЕКС» предстоит полностью завершить работы по нижней стороне мостового сооружения и перенести реверс на отремонтированную половину, чтобы приступить к реконструкции второй части моста через Волгу.