«Лутон» – главная сенсация английского первенства ✓ Новости Рыбинска и не только
 

«Лутон» – главная сенсация английского первенства

06.03.2024, 15:08, Новости
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8 голов в двух матчах от самого скромного из всех новичков АПЛ – это, конечно, сильно, однако «шляпники» заслуживают особого внимания еще с начала декабря, когда дали серьезный бой «Арсеналу» и уступили лишь из-за пропущенного гола на 90+7 минуте (незадолго до этого команда Эдвардса едва не выиграла у «Ливерпуля», но также пропустила на последних секундах). Новоявленные фанаты «Лутона» могут сегодня заключить пари на поединки клуба, используя бесплатные фрибеты без депозита.

Уже на следующий тур на самый маленький стадион в истории премьер-лиги посетил «Ман Сити» – и даже подопечным Пепа Гвардиолы там было непросто. Хозяева минимально побеждали после первой половины матча, но два гола в течение двух минут во втором тайме стали победными для гостей.

Впоследствии были победы над «Ньюкаслом» 1:0 и «Шеффилдом» 3:2, а совсем незаслуженное домашнее поражение 2:3 от «Челси» – единственный проигрыш команды в последних девяти матчах команды во всех соревнованиях.

Несмотря на все обстоятельства, команда, впервые в истории вышедшая в АПЛ из-за плей-офф чемпионшипа, которая имеет наименьшую трансферную стоимость и самую низкую зарплатную ведомость среди всех клубов лиги, пытается наводить шорох.




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