В Рыбинске ужесточат наказание за незакрытые раскопки

Соблюдение сроков восстановления благоустройства в местах проведения земляных работ ресурсоснабжающими организациями, выстраивание результативной системы контроля над раскопками сегодня стало главным вопросом аппаратного совещания главы Рыбинска.

Также руководители служб города заслушали инвестиционные и производственные программы ресурсоснабжающих предприятий.

В 2023 году ресурсоснабжающим предприятиям Рыбинска – Рыбинской генерации, Северному водоканалу, Рыбинской городской электросети и Рыбинскгазсервису было выдано 793 разрешения на проведение земляных работ. На данный момент завершены работы на 560 объектах, еще 92 находятся в работе, приостановлены в связи с невозможностью выполнять зимой асфальтирование еще на 135. Рыбинской генерации не продлили разрешение на продолжение земляных работ по пяти объектам по адресам: Колышкина, 9, Ломоносова, 1, Черкасова, 1, Фурманова, 7 и 9, улицы Ухтомского-Расплетина. По раскопке по Колышкина, 9, где работы не ведутся с осени, траншеи открыты и не огорожены, подготовлены документы для направления в муниципальный контроль, который должен принять меры к «уклонистам» в рамках своих полномочий.

— В Рыбинске необходимо выстроить четкую систему контроля за раскопками. Если раскопка вышла за срок разрешения, должны последовать санкции со стороны надзорных органов, и применены все необходимые меры воздействия. В том числе и в отношении ответственного за соблюдение сроков специалиста департамента ЖКХ, — пояснил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков. — Есть объективные причины. Нельзя, например, укладывать асфальт зимой. Но засыпать раскопку необходимо.

Из разрешений на земляные рабаты, выданные в 2024 году, 11 выполнены, 39 находятся в работе, 15 приостановлены по объективным причинам.

Также на совещании городские ресурсоснабжающие предприятия доложили о своих инвестиционных и производственных программах.

В планах теплоэнергетиков на это год капитальный ремонт 15 км теплосетей и котельного оборудования. В рамках инвестиционной программы компания планирует выполнить проектирование строительства новой котельной для микрорайона Переборы.

— В прошлом году выполнили большой объем работ по ремонту сетей. Теперь не меньший объем предстоит сделать на котельных. Предприятие планирует ремонт 87 единиц оборудования на котельных. Самым важных этапом станет проектирование котельной для жителей микрорайона Переборы. Первые шаги уже сделан, есть земельный участок, выделены средства на проектирование, – сказал Дмитрий Рудаков.

Рыбинская городская электросеть планирует заметить в этом году порядка 12 км воздушных линий электропередачи, капитально отремонтировать две подстанции.

Северный водоканал в 2024 году планирует направить на производственную программу более 186 млн рублей, в том числе на реконструкцию двух напорных коллекторов, программу технического перевооружения и приобретение техники для аварийной службы.