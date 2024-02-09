От чего зависит цена металлического мангала

Дачный мангал – сочетание красоты и практичности, место семейного отдыха и кулинарных экспериментов. При покупке устройства, будущий хозяин обращает внимание не только на характеристики устройства, но и на его стоимость. Желание не платить лишнего, купить подешевле – норма для каждого. Рассмотрим подробней, от чего зависит цена изделия и как сэкономить при его покупке. Ознакомиться с актуальным и доступными моделями можно посетив интернет-магазин мангалов по этой ссылке.

От чего зависит стоимость

Мангалы для дачи изготавливаются из металла. Для каркаса используется профильная труба с квадратным, прямоугольным или круглым сечением, уголок, кругляк или квадратный пруток. Также он может быть усилен, украшен кованными деталями, формирующими декоративный орнамент. Жаровня из листовой стали. На стоимость, могут повлиять следующие параметры:

Качество материалов – чем толще металл, тем больше его расход, но вместе с тем возрастает прочность и долговечность оборудования;

Особенности изделия – чем больше дополнительных деталей и компонентов, тем соответственно выше его цена;

Комплектация – современные модели могут оснащаться дровяными печами, кровлей, рабочими столиками для сервировки и подготовки продуктов.

Мангалы для дачи бывают разными по формату размерам, функциональным свойствам, что и позволяет подобрать подходящее решение при любом бюджете.

На чем не стоит экономить

Чтобы покупка устройства не обернулась разочарованием, отметаем то, на чем нельзя экономить. Это качество материалов. Жаровня должна быть изготовлена из стали не менее 4 мм, марки Ст3 или аналогов. Толстый лист должен иметь устойчивость к выгоранию, обеспечив долгую службу, правильное приготовление мяса на равномерном жару.

Каркас должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать массу конструкции. Если металлические элементы покрыты краской для защиты от коррозии, это станет преимуществом. Если конструкция предусматривает навес над изделием, он должен быть изготовлен из листовой стали или профилированного листа, а не полимерных материалов. Безопасней, лучше выдерживает нагрев, хорошо сопротивляется снеговым и прочим нагрузкам.

Как оптимизировать траты

Если нужно купить мангал для дачи недорого , достаточно следовать рекомендациям:

Размер жаровни – для небольшой семьи достаточно модели на 8 шампуров, если часто бывают гости, можно выбрать размер побольше;

Дополнительная комплектация не только расширяет кулинарные возможности, но и увеличивает стоимость – если Вы не планируете пользоваться регулярно дровяной печью, элементами для гриля, то брать их в комплектацию не стоит;

Тип мангала для дачи – если функционал выходит на первое место, подойдет изделие, состоящая из качественной жаровни на легком каркасе, которая будет стоить совсем бюджетно.

Сэкономить без ущерба для качества всегда есть на чем. Главное подобрать подходящий объем, размер, формат приспособления, стиль и другие детали, от которых будет зависеть вид, удобство при работе с техникой.