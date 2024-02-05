Каскад Верхневолжских ГЭС выработал 1480 млн квт⋅ч за 2023 год ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Каскад Верхневолжских ГЭС выработал 1480 млн квт⋅ч за 2023 год

05.02.2024, 9:09, Новости
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Каскад Верхневолжских ГЭС (филиал РусГидро) за год выработал 1480 млн кВт⋅ч, что на 14% выше среднемноголетних значений.

За 12 месяцев прошлого года Угличская ГЭС произвела 283 млн кВт⋅ч электроэнергии, выработка Рыбинской ГЭС составила 1197 млн кВт⋅ч. За четвертый квартал филиал выработал 336 млн кВт⋅ч., в том числе выработка Угличской ГЭС 85 млн кВт⋅ч., Рыбинской ГЭС – 251 млн кВт⋅ч.

Увеличение выработки относительно среднемноголетних значений обусловлено эффективным планированием водно-энергетических режимов в условиях благоприятной гидрологической обстановки на Верхней Волге: за 35 дней половодья 2023 года объем притока в Угличское водохранилище составил 6,4 км³ при среднемноголетнем объеме 5,6 км³. Объем притока воды в Рыбинское водохранилище в этот период на 10% превысил средние значения.

По объему притока половодье прошлого года было равно показателям многоводного 2017 года. В апреле навигационные уровни были обеспечены, Угличское и Рыбинское водохранилища были полностью наполнены. Ожидаемо, в первом квартале 2023 года выработка филиала превысила средние показатели на 17 %.

По прогнозу Гидрометцентра России в первом квартале 2024 года на Волжско-Камском каскаде приток воды ожидается близким к норме. На Верхней Волге водохранилища будут наполняться интенсивнее других, на объёме ресурса скажутся снегопады. Уже сейчас запасы воды в снеге достигают 128%. Заблаговременная сработка верхневолжских водохранилищ подготовит ёмкости к половодью.

В целом обстановка на Волжско-Камском каскаде сейчас типичная для межени. Все водохранилища работают планово. Корректировать режимы работы гидроузлов ФАВР планирует в феврале.

Наталья Малышева,
специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС»




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