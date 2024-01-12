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В новом году увеличен предельный размер социальных вычетов

12.01.2024, 14:37, Детали
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С 1 января 2024 года вступили в силу положения Федерального закона от 28.04.2023 №159-ФЗ «О внесении изменений в статьи 219 и 257 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», согласно которым в 2024 году увеличиваются предельные значения социальных вычетов, а именно:

– по расходам на обучение детей вычеты увеличатся с 50 до 110 тыс. рублей на каждого ребенка;
– по иным расходам, в том числе на собственное образование, приобретенные медицинские услуги и лекарства, физкультурно-оздоровительные услуги, – со 120 тыс. рублей до 150 тыс. рублей.

Налогоплательщики смогут получить возврат налога на доходы физических лиц по новым правилам, представив налоговую декларацию 3-НДФЛ за 2024 год в 2025 году. Также воспользоваться вычетом в увеличенном размере можно в 2024 году, заявив вычет у работодателя, для этого налогоплательщику необходимо:

1. Подготовить комплект документов, подтверждающих право на получение социального вычета по произведенным в 2024 году расходам;
2. Представить в налоговый орган по месту жительства заявление о подтверждении права на получение социального налогового вычета с приложением подтверждающих документов (справок). С помощью интернет-сервиса «Личный кабинет для физических лиц» такое заявление с приложением подтверждающих документов легко направить, заполнив соответствующую форму в разделе «Каталог обращений» – «Запросить справку (документы)».

Для вычетов за 2023 год размеры социальных налоговых вычетов действуют в пределах 50 тыс. и 120 тыс. рублей. Расходы на дорогостоящее лечение можно принять к вычету без ограничений, отметили в Управлении Федеральной налоговой службы по Ярославской области.




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