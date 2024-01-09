За десять лет рождаемость в Рыбинске упала в два раза

В 2023 году в Рыбинском отделе ЗАГС зарегистрировали рождение 1141 ребенка, что на 88 малышей меньше, чем в 2022-м. 10 лет назад, в 2013 году, были зарегистрированы 2227 новорожденных.

По данным опубликованным на сайте администрации города в 2022 году в Рыбинске на свет появились 1229 малышей (-109 – по сравнению с предыдущим годом), в 2021 году – 1338 (-106), в 2020 году -1444 (-122), в 2019 году – 1566 (-255 – и это самое резкое падение рождаемости за год), в 2018 году – 1821.

В среднем, в последние годы, рождаемость в городе падала на 8 процентов в год.

Напомним, по результатам переписи населения 2020 года численность жителей Рыбинска была177,8 тысяч человек. По данным 2010 года в городе жили 200,8 тысяч человек.

В 2023 году, по предварительной оценке чиновников администрации, численность населения Рыбинска составит 172,1 тысячи человек.