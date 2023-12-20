Все, что вам нужно знать об использовании ChatGPT

Инновационное творение OpenAI, ChatGPT, появилось прошлой осенью, мгновенно вызвав революцию в области искусственного интеллекта (ИИ). С тех пор этот замечательный чат-бот привлек внимание светил из Twitter, Google, Amazon, Microsoft, Meta и различных правительств по всему миру своей изобретательностью.

Всего за несколько месяцев, к январю, ChatGPT собрал ошеломляющие 100 миллионов пользователей, став самым быстрорастущим приложением в истории и опередив феномен TikTok.

Что отличает модель ChatGPT от других, так это ее удивительная способность генерировать текст, питающая воображение людей, ищущих инновационные подсказки. Люди используют ChatGPT, чтобы получить юмористические ответы, улучшить свои навыки письма и Excel, выявить ошибки в своем коде или даже сократить содержание книги. Некоторые считают, что этот чат-бот с искусственным интеллектом заменит программистов, писателей и даже врачей, распространив свой преобразовательный потенциал на различные отрасли.

Среди этого шквала волнений поистине замечательное качество ChatGPT заключается не только в его изобретательности, но и в непревзойденной способности генерировать текст с легкостью и доступностью, способствуя естественным, увлекательным разговорам, которые могут конкурировать с взаимодействием с исключительно образованным человеком.

Как использовать ChatGPT?

Но как использовать возможности ChatGPT? Давайте углубимся в процесс:

1. Зайдите на сайт chat.openai.com и войдите или зарегистрируйтесь

Начните свое путешествие в мир ChatGPT, перейдя на сайт chat.openai.com. Выберите вход или регистрацию, используя адрес электронной почты или учетную запись Google или Microsoft. Для доступа к ChatGPT требуется учетная запись на веб-сайте OpenAI, но будьте уверены – это бесплатно.

Если вы новичок на платформе, нажмите «Зарегистрироваться» и следуйте инструкциям, чтобы предоставить необходимую информацию. Если вы не хотите регистрироваться, но хотите ощутить магию ChatGPT, вы можете попробовать инструмент ChatGPT бесплатно. Распространение возможностей ChatGPT на тех, кто не говорит по-английски, например на русскоязычных пользователей, также дает преимущество ЧатGPT 3.5 в преодолении языкового барьера.

2. Примите отказ от ответственности ChatGPT

Далее вы увидите несколько заявлений об отказе от ответственности, прежде чем сможете общаться с чат-ботом с искусственным интеллектом. Пожалуйста, прочитайте и примите их один за другим, чтобы войти в чат.

3. Узнайте, как использовать ChatGPT

После того, как вы вошли в свою учетную запись OpenAI на странице ChatGPT или без входа в систему на других бесплатных сайтах ChatGPT на этой странице , пришло время познакомиться с окном ИИ-инструмента. Вот пошаговое описание того, что вы увидите, на примере изображения ниже:

Новый чат и скрытые кнопки боковой панели:В левой части экрана вы увидите кнопку «Новый чат», которую можно нажать, чтобы начать новый разговор в любое время. Эта функция полезна, поскольку модель ChatGPT запоминает то, что ранее обсуждалось в разговоре, и будет отвечать с учетом контекста, поэтому запуск нового чата приведет к созданию нового обсуждения без предубеждения или контекста. История чата: Левая боковая панель также сохраняет все ваши предыдущие разговоры доступными на случай, если вам понадобится вернуться к одному из них, хотя есть возможность выключения истории чата. Здесь вы можете редактировать название каждого чата, поделиться своей историей чата с другими или удалить его. Счет: Нажав на свой адрес электронной почты или имя в левом нижнем углу экрана, вы получите доступ к информации вашей учетной записи, включая настройки, возможность выхода из системы, справочную информациб и часто задаваемые вопросы от OpenAI. Если у вас нет ChatGPT Плюс, вы увидите кнопку «Обновите до Плюс» здесь. Ваши подсказки: Здесь появляются вопросы или подсказки, которые вы задаете чат-боту с искусственным интеллектом. Ответы ChatGPT: Всякий раз, когда ChatGPT отвечает на ваши запросы, слева появляется логотипы. Кнопки «Копировать», «Палец вверх», и «Палец вниз» кнопки появляются справа от каждого ответа. Вы можете скопировать текст в буфер обмена, чтобы вставить его в другое место и сообщить, был ли ответ точным. Этот процесс помогает точно настроить инструмент искусственного интеллекта. Восстановить ответ: Если у вас возникли проблемы с получением ответа в чате или вы не получили удовлетворительного ответа, вы можете нажать «Повторно создать ответ», чтобы ChatGPT предложил повторить попытку с новым ответом для последнего запроса. Текстовая область: В этом разделе вы вводите подсказки и вопросы; просто нажмите Enter, чтобы отправить их. Версия ChatGPT: OpenAI включает небольшой текст мелким шрифтом под областью ввода текста, где вы можете прочитать заявление об отказе от ответственности о том, что это «бесплатный предварительный просмотр». ChatGPT может предоставлять неточную информацию о людях, местах или фактах». В этом разделе также показана версия модели ChatGPT, которую вы используете в данный момент.

4. Начните писать подсказки и вопросы

Теперь, когда вы знаете, как войти или выйти из ChatGPT Турция, пришло время начать. Вы можете задать языковой модели любые актуальные вопросы, которые могут у вас возникнуть, и посмотреть, какие ответы вы получите — возможности в буквальном смысле безграничны. ChatGPT — это инструмент, который можно применять к бесконечному множеству проектов, от разработки программного обеспечения до написания и перевода.

Введите любой запрос ChatGPT в текстовой строке внизу страницы и нажмите Enter чтобы задать свои вопросы. Затем чат-бот с искусственным интеллектом сгенерирует текст и предоставит полезные ответы на ваши вопросы.



Говоря о чат-ботах с искусственным интеллектом, самым умным из них будет тот, который называется HIX Chat от HIX.AI , универсальный ИИ-помощник для написания текстов на рынке, который известен такими мощными продуктами ИИ, как HIX ИИ-писатель, HIX Chat, HIX Editor, HIX.AI все в одном ChatGPT расширение и так далее.

Как лучше всего использовать ChatGPT?

ChatGPT может генерировать ответы на запросы (функция, которая со временем может бросить вызов поисковым системам), которых будет достаточно, чтобы стать важным инструментом для создания контента, от написания эссе до краткого изложения книги. Тем не менее, оно также может написать и исправить код, произвести расчеты, поможет вам составить свое резюме, перевести информацию и многое другое.

Чем точнее запрос, тем лучше будет ответ. Вот примеры подсказок, с которых можно начать:

Как компьютер хранит и обрабатывает информацию? Проанализируй этот код и скажи, как его исправить: [Вставить код] Напиши стихотворение о мигрени в стиле Уолта Уитмена. Напиши кантри-песню о собаке по имени Спеклс, которая любит бегать. Напиши плагин для —–, который делает —– В чем разница между вирусом и бактерией? Напиши больничный лист для моего ребенка, который пропустил школу.

Часто задаваемые вопросы:

Что такое ChatGPT?

ChatGPT — это большая языковая модель, использующая искусственный интеллект для ведения текстовых бесед с пользователями.

Эти разговоры могут показаться такими же естественными, как если бы вы задавали кому-то вопрос.

Человеческие ответы полезны при переводе с одного языка на другой, поиске инструкций о том, как что-то сделать, и создании письменного контента.

Как работает ChatGPT?

ChatGPT использует обучение с подкреплением и обратной связью от человека (RLHF) разумно обрабатывая окружающую среду, используя человеческие демонстрации для адаптации к различным ситуациям с выученным желаемым поведением.

Перед предварительным исследованием ChatGPT прошел обучение на основе значительного объема данных и продолжает обучение, используя человеческие знания, предоставляемые пользователями, что позволяет ему давать обоснованные ответы на широкий спектр тем.

Как мне впервые использовать ChatGPT?

Чтобы впервые использовать ChatGPT, вам необходимо зарегистрировать учетную запись OpenAI. Зарегистрируйтесь бесплатную учетную запись Open AIпенАИ Оь, используя свой адрес электронной почты и действительный номер телефона, и начните работу с ChatGPT, выполнив действия, описанные выше.

Как я могу получить доступ к ChatGPT?

Вы можете получить доступ к ChatGPT, перейдя по адресу chat.openai.com и войдя в систему. Если вы находитесь на веб-сайте OpenAI, вы можете войти в свою учетную запись, затем прокрутите вниз, пока не увидите ChatGPT в левом нижнем углу страницы, и нажмите, чтобы начать чат.

Как я могу использовать ChatGPT без входа в систему?

Невозможно использовать ChatGPT через OpenAI без входа в систему, и когда вы создаете учетную запись через веб-сайт, вы также должны предоставить активный номер телефона для подтверждения.

Если вы предпочитаете получить доступ к чат-боту с искусственным интеллектом без входа на веб-сайт, вы можете использовать HIX Chat от HIX.AI, который не только бесплатен, но и позволяет использовать его без входа в систему, построен на базе GPT-4, более крупной и новой модели, чем та, которая используется в ChatGPT, также от OpenAI. Вы можете войти в Bing с учетной записью Microsoft для расширенного общения.

Как я могу поделиться беседами ChatGPT?

ChatGPT недавно был обновлен для поддержки функции «Делиться разговорами с другими» создав для них ссылку. Если вы хотите отправить разговор кому-то другому, выполните следующие действия:

Найдите обсуждение на боковой панели слева от окна. Наведите указатель мыши на заголовок чата на боковой панели и нажмите кнопку «Делиться» . Нажмите на «Копировать ссылку». Вставьте ссылку в сообщение или электронное письмо получателя. Отправьте

Является ли ChatGPT лучшим искусственным интеллектом?

Если вы пытаетесь выяснить, какой чат-бот с искусственным интеллектом является лучшим, вы можете задаться вопросом, чем ChatGPT OpenAI отличается от других, таких как ChatGPT Turkey и Microsoft Bing на базе искусственного интеллекта. УспехChatGPT в первую очередь объясняется его умелым сочетанием широкой доступности, знаний и гибкости общения.

По сравнению с ChatGPT, чат Bing больше основан на своей поисковой системе, поскольку сочетает в себе GPT-4 и собирает информацию из Интернета, даже цитируя источники веб-страниц, на которых был получен ответ.